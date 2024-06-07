https://ria.ru/20240607/bayden-1951192282.html

Решение об ударах по России может втянуть Запад в войну, признал Байден

Решение об ударах по России может втянуть Запад в войну, признал Байден - РИА Новости, 07.06.2024

Решение об ударах по России может втянуть Запад в войну, признал Байден

Президент США Джо Байден признал, что решение разрешить ВСУ удары американским оружием по целям на территории России "теоретически может" втянуть Запад в... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T01:56

2024-06-07T01:56

2024-06-07T02:57

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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден признал, что решение разрешить ВСУ удары американским оружием по целям на территории России "теоретически может" втянуть Запад в конфликт, однако назвал такое развитие событий маловероятным.В ходе интервью телеканалу ABC, которое хозяин Белого дома дал во время визита во Францию, его попросили прокомментировать недавнее решение разрешить удары ВСУ по России вблизи границ Харьковской области. Журналист поинтересовался, не опасается ли Байден, что такой шаг может привести не только к эскалации украинского конфликта, но и втягиванию в него стран Запада, в частности, самих США."Теоретически это может произойти, но это маловероятно", — ответил Байден.В среду Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного западного чиновника сообщила, что Украина "в последние дни" применяла предоставленное США оружие для нанесения ударов по территории России. Куда был нанесен удар, тем не менее, не уточняется. Об использовании ВСУ американского оружия также сообщало издание New York Times со ссылкой на украинских чиновников: по его данным, украинские войска спустя несколько дней после "разрешения", полученного от США, уже нанесли удар по Белгородской области с использованием систем HIMARS. Пентагон в комментарии РИА Новости не стал подтверждать эту информацию.В среду президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Глава государства добавил, что Россия рассмотрит возможность поставок своего оружия в те регионы, где удары можно наносить по чувствительным объектам государств, дающих ракеты Киеву.В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по России. В частности, на прошлой неделе США одобрили применение Украиной передаваемого им вооружения против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области. При этом Вашингтон оставил в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.

https://ria.ru/20240607/ukraina-1951187936.html

https://ria.ru/20240606/rossiya-1951171326.html

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