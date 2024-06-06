https://ria.ru/20240606/zhertva-1950979452.html
В билайне описали потенциальную "жертву" телефонных мошенников
В билайне описали потенциальную "жертву" телефонных мошенников - РИА Новости, 06.06.2024
В билайне описали потенциальную "жертву" телефонных мошенников
Самый настойчивый телефонный мошенник 2024 года пытался дозвониться до жертвы "Билайна" в апреле более 3 тысяч раз, атака длилась 14 минут, рассказал РИА... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:52
2024-06-06T13:52
2024-06-06T13:52
билайн
вымпелком
москва
технологии
санкт-петербург
ставрополь
россия
мошенники
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Самый настойчивый телефонный мошенник 2024 года пытался дозвониться до жертвы "Билайна" в апреле более 3 тысяч раз, атака длилась 14 минут, рассказал РИА Новости директор по управлению уровнем фрода ПАО "Вымпелком" Петр Алферов."Антифрод-система билайна в течение первых пяти месяцев 2024 года заблокировала более 45 млн мошеннических и более 63 млн спам-звонков... Самая долгая атака была в апреле, она длилась порядка 14 минут, за это время мошенники пытались дозвониться до одного абонента более 3 тысяч раз, но все попытки оказались безуспешными", - сообщил Алферов.Согласно статистике оператора, с начала года чаще всего мошенники звонили клиентам мужского пола, а средний возраст потенциальной жертвы как для мужчин, так и для женщин находится в диапазоне от 35 до 40 лет.Более четверти потенциальных жертв телефонных злоумышленников проживают в Москве. В топ-5 регионов также вошли Санкт-Петербург, Ставрополь, Казань и Ростов-на-Дону.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
билайн, вымпелком, москва, технологии, санкт-петербург, ставрополь, россия, мошенники, кибербезопасность, кибератаки, телефонный терроризм
Билайн, ВымпелКом, Москва, Технологии, Санкт-Петербург, Ставрополь, Россия, мошенники, Кибербезопасность, Кибератаки, телефонный терроризм
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Самый настойчивый телефонный мошенник 2024 года пытался дозвониться до жертвы "Билайна" в апреле более 3 тысяч раз, атака длилась 14 минут, рассказал РИА Новости директор по управлению уровнем фрода ПАО "Вымпелком" Петр Алферов.
"Антифрод-система билайна в течение первых пяти месяцев 2024 года заблокировала более 45 млн мошеннических и более 63 млн спам-звонков... Самая долгая атака была в апреле, она длилась порядка 14 минут, за это время мошенники пытались дозвониться до одного абонента более 3 тысяч раз, но все попытки оказались безуспешными", - сообщил Алферов.
Согласно статистике оператора, с начала года чаще всего мошенники звонили клиентам мужского пола, а средний возраст потенциальной жертвы как для мужчин, так и для женщин находится в диапазоне от 35 до 40 лет.
Более четверти потенциальных жертв телефонных злоумышленников проживают в Москве
. В топ-5 регионов также вошли Санкт-Петербург
, Ставрополь
, Казань
и Ростов-на-Дону
.