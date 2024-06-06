https://ria.ru/20240606/zhertva-1950979452.html

В билайне описали потенциальную "жертву" телефонных мошенников

В билайне описали потенциальную "жертву" телефонных мошенников - РИА Новости, 06.06.2024

В билайне описали потенциальную "жертву" телефонных мошенников

Самый настойчивый телефонный мошенник 2024 года пытался дозвониться до жертвы "Билайна" в апреле более 3 тысяч раз, атака длилась 14 минут, рассказал РИА... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:52

2024-06-06T13:52

2024-06-06T13:52

билайн

вымпелком

москва

технологии

санкт-петербург

ставрополь

россия

мошенники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950983628_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_bc77cd517bfb793c164df2961f4382e4.jpg

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Самый настойчивый телефонный мошенник 2024 года пытался дозвониться до жертвы "Билайна" в апреле более 3 тысяч раз, атака длилась 14 минут, рассказал РИА Новости директор по управлению уровнем фрода ПАО "Вымпелком" Петр Алферов."Антифрод-система билайна в течение первых пяти месяцев 2024 года заблокировала более 45 млн мошеннических и более 63 млн спам-звонков... Самая долгая атака была в апреле, она длилась порядка 14 минут, за это время мошенники пытались дозвониться до одного абонента более 3 тысяч раз, но все попытки оказались безуспешными", - сообщил Алферов.Согласно статистике оператора, с начала года чаще всего мошенники звонили клиентам мужского пола, а средний возраст потенциальной жертвы как для мужчин, так и для женщин находится в диапазоне от 35 до 40 лет.Более четверти потенциальных жертв телефонных злоумышленников проживают в Москве. В топ-5 регионов также вошли Санкт-Петербург, Ставрополь, Казань и Ростов-на-Дону.

москва

санкт-петербург

ставрополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

билайн, вымпелком, москва, технологии, санкт-петербург, ставрополь, россия, мошенники, кибербезопасность, кибератаки, телефонный терроризм