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В ГД предложили сделать патриотические музеи бесплатными для школьников - РИА Новости, 06.06.2024
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09:49 06.06.2024 (обновлено: 12:35 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/vystavka-1950894318.html
В ГД предложили сделать патриотические музеи бесплатными для школьников
В ГД предложили сделать патриотические музеи бесплатными для школьников - РИА Новости, 06.06.2024
В ГД предложили сделать патриотические музеи бесплатными для школьников
Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением сделать бесплатным посещение... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T09:49
2024-06-06T12:35
общество
россия
яна лантратова
дмитрий чернышенко
социальный навигатор
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением сделать бесплатным посещение военно-патриотических музеев и выставок для школьников и студентов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается сделать полностью бесплатным посещение музейных и мемориальных экспозиций и выставок военно-патриотической тематики для организованных групп школьников и студентов", - написала Лантратова в обращении. По ее предложению, образовательные учреждения должны будут подавать заявки на проведение бесплатной исторической или военно-патриотической экскурсии заранее в письменном или электронном виде. В условиях информационных атак на фоне СВО особое внимание необходимо уделять патриотическому воспитанию молодежи, считает депутат. "В настоящий момент проведение последовательной государственной политики в сфере воспитания молодежи показывает положительные результаты. Так, по данным заместителя председателя правительства Татьяны Алексеевны Голиковой, с 2019 по 2024 год число молодых россиян, гордящихся Россией, выросло с 58% до 92%", - указала Лантратова. Однако, по ее словам, чтобы сохранить позитивные результаты, важно повышать качество и объем работы по воспитанию молодежи.
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общество, россия, яна лантратова, дмитрий чернышенко, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Яна Лантратова, Дмитрий Чернышенко, Социальный навигатор, СН_Образование
В ГД предложили сделать патриотические музеи бесплатными для школьников

Лантратова предложила сделать бесплатным посещение музеев для школьников

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМонумент Победы на Поклонной горе в Москве
Монумент Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением сделать бесплатным посещение военно-патриотических музеев и выставок для школьников и студентов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"Предлагается сделать полностью бесплатным посещение музейных и мемориальных экспозиций и выставок военно-патриотической тематики для организованных групп школьников и студентов", - написала Лантратова в обращении.
По ее предложению, образовательные учреждения должны будут подавать заявки на проведение бесплатной исторической или военно-патриотической экскурсии заранее в письменном или электронном виде. В условиях информационных атак на фоне СВО особое внимание необходимо уделять патриотическому воспитанию молодежи, считает депутат.
"В настоящий момент проведение последовательной государственной политики в сфере воспитания молодежи показывает положительные результаты. Так, по данным заместителя председателя правительства Татьяны Алексеевны Голиковой, с 2019 по 2024 год число молодых россиян, гордящихся Россией, выросло с 58% до 92%", - указала Лантратова.
Однако, по ее словам, чтобы сохранить позитивные результаты, важно повышать качество и объем работы по воспитанию молодежи.
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