https://ria.ru/20240606/vystavka-1950894318.html

В ГД предложили сделать патриотические музеи бесплатными для школьников

В ГД предложили сделать патриотические музеи бесплатными для школьников - РИА Новости, 06.06.2024

В ГД предложили сделать патриотические музеи бесплатными для школьников

Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением сделать бесплатным посещение... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T09:49

2024-06-06T09:49

2024-06-06T12:35

общество

россия

яна лантратова

дмитрий чернышенко

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением сделать бесплатным посещение военно-патриотических музеев и выставок для школьников и студентов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается сделать полностью бесплатным посещение музейных и мемориальных экспозиций и выставок военно-патриотической тематики для организованных групп школьников и студентов", - написала Лантратова в обращении. По ее предложению, образовательные учреждения должны будут подавать заявки на проведение бесплатной исторической или военно-патриотической экскурсии заранее в письменном или электронном виде. В условиях информационных атак на фоне СВО особое внимание необходимо уделять патриотическому воспитанию молодежи, считает депутат. "В настоящий момент проведение последовательной государственной политики в сфере воспитания молодежи показывает положительные результаты. Так, по данным заместителя председателя правительства Татьяны Алексеевны Голиковой, с 2019 по 2024 год число молодых россиян, гордящихся Россией, выросло с 58% до 92%", - указала Лантратова. Однако, по ее словам, чтобы сохранить позитивные результаты, важно повышать качество и объем работы по воспитанию молодежи.

https://ria.ru/20240126/studenty-1923770114.html

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общество, россия, яна лантратова, дмитрий чернышенко, социальный навигатор, сн_образование