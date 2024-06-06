https://ria.ru/20240606/vystavka-1950894318.html
В ГД предложили сделать патриотические музеи бесплатными для школьников
В ГД предложили сделать патриотические музеи бесплатными для школьников - РИА Новости, 06.06.2024
В ГД предложили сделать патриотические музеи бесплатными для школьников
Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением сделать бесплатным посещение... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T09:49
2024-06-06T09:49
2024-06-06T12:35
общество
россия
яна лантратова
дмитрий чернышенко
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776499404_318:331:3072:1880_1920x0_80_0_0_3419cf06b7da168f48b49a82ad4841fa.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением сделать бесплатным посещение военно-патриотических музеев и выставок для школьников и студентов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается сделать полностью бесплатным посещение музейных и мемориальных экспозиций и выставок военно-патриотической тематики для организованных групп школьников и студентов", - написала Лантратова в обращении. По ее предложению, образовательные учреждения должны будут подавать заявки на проведение бесплатной исторической или военно-патриотической экскурсии заранее в письменном или электронном виде. В условиях информационных атак на фоне СВО особое внимание необходимо уделять патриотическому воспитанию молодежи, считает депутат. "В настоящий момент проведение последовательной государственной политики в сфере воспитания молодежи показывает положительные результаты. Так, по данным заместителя председателя правительства Татьяны Алексеевны Голиковой, с 2019 по 2024 год число молодых россиян, гордящихся Россией, выросло с 58% до 92%", - указала Лантратова. Однако, по ее словам, чтобы сохранить позитивные результаты, важно повышать качество и объем работы по воспитанию молодежи.
https://ria.ru/20240126/studenty-1923770114.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776499404_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dfcdb26587d8e42f73a57d356a44c398.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, яна лантратова, дмитрий чернышенко, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Яна Лантратова, Дмитрий Чернышенко, Социальный навигатор, СН_Образование
В ГД предложили сделать патриотические музеи бесплатными для школьников
Лантратова предложила сделать бесплатным посещение музеев для школьников
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением сделать бесплатным посещение военно-патриотических музеев и выставок для школьников и студентов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"Предлагается сделать полностью бесплатным посещение музейных и мемориальных экспозиций и выставок военно-патриотической тематики для организованных групп школьников и студентов", - написала Лантратова в обращении.
По ее предложению, образовательные учреждения должны будут подавать заявки на проведение бесплатной исторической или военно-патриотической экскурсии заранее в письменном или электронном виде. В условиях информационных атак на фоне СВО особое внимание необходимо уделять патриотическому воспитанию молодежи, считает депутат.
"В настоящий момент проведение последовательной государственной политики в сфере воспитания молодежи показывает положительные результаты. Так, по данным заместителя председателя правительства Татьяны Алексеевны Голиковой, с 2019 по 2024 год число молодых россиян, гордящихся Россией, выросло с 58% до 92%", - указала Лантратова.
Однако, по ее словам, чтобы сохранить позитивные результаты, важно повышать качество и объем работы по воспитанию молодежи.