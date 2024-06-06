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Вице-президент Венесуэлы заявил о создании альтернативы доллару с Россией - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
15:13 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/venesuela-1951028515.html
Вице-президент Венесуэлы заявил о создании альтернативы доллару с Россией
Вице-президент Венесуэлы заявил о создании альтернативы доллару с Россией - РИА Новости, 06.06.2024
Вице-президент Венесуэлы заявил о создании альтернативы доллару с Россией
Венесуэла и Россия "добились большого прогресса" в создании альтернативных доллару платежных средств, сообщил в интервью РИА Новости на полях Петербургского... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:13
2024-06-06T15:13
пмэф-2024
экономика
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венесуэла
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Венесуэла и Россия "добились большого прогресса" в создании альтернативных доллару платежных средств, сообщил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вице-президент Венесуэлы Хосе Феликс Ривас Альварадо. "(Россия и Венесуэла - ред.) достаточно продвинулись в двух аспектах - в построении альтернативных механизмов как в сфере финансирования, так и в сфере платежей. Доллар до сих пор остается доминирующим средством, но санкции привели нас к поиску других форм платежей, например, в национальных валютах, к поиску других платформ, которые позволят заменить имеющиеся международные финансовые платформы и укрепить альтернативную финансовую архитектуру", - сказал вице-президент. Ранее директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин сообщил РИА Новости, что Москва ведет переговоры по дедолларизации торговых отношений с рядом латиноамериканских стран: Кубой, Никарагуа, Венесуэлой, а также членами БРИКС, в этом вопросе есть прогресс. В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, брикс, венесуэла, россия, санкт-петербург
ПМЭФ-2024, Экономика, БРИКС, Венесуэла, Россия, Санкт-Петербург
Вице-президент Венесуэлы заявил о создании альтернативы доллару с Россией

Вице-президент Альварадо: Россия и Венесуэла создают альтернативу доллару

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Венесуэла и Россия "добились большого прогресса" в создании альтернативных доллару платежных средств, сообщил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вице-президент Венесуэлы Хосе Феликс Ривас Альварадо.
"(Россия и Венесуэла - ред.) достаточно продвинулись в двух аспектах - в построении альтернативных механизмов как в сфере финансирования, так и в сфере платежей. Доллар до сих пор остается доминирующим средством, но санкции привели нас к поиску других форм платежей, например, в национальных валютах, к поиску других платформ, которые позволят заменить имеющиеся международные финансовые платформы и укрепить альтернативную финансовую архитектуру", - сказал вице-президент.
Ранее директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин сообщил РИА Новости, что Москва ведет переговоры по дедолларизации торговых отношений с рядом латиноамериканских стран: Кубой, Никарагуа, Венесуэлой, а также членами БРИКС, в этом вопросе есть прогресс.
В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Вице-президент по экономике, министр народной власти по вопросам промышленности и национального производства Боливарианской Республики Венесуэла Хосе Феликс Ривас Альварадо на ПМЭФ. 6 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Вице-президент Венесуэлы заявил о важности поддержки БРИКС
15:04
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаБРИКСВенесуэлаРоссияСанкт-Петербург
 
 
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