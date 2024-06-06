https://ria.ru/20240606/venesuela-1951028515.html

Вице-президент Венесуэлы заявил о создании альтернативы доллару с Россией

Вице-президент Венесуэлы заявил о создании альтернативы доллару с Россией - РИА Новости, 06.06.2024

Вице-президент Венесуэлы заявил о создании альтернативы доллару с Россией

Венесуэла и Россия "добились большого прогресса" в создании альтернативных доллару платежных средств, сообщил в интервью РИА Новости на полях Петербургского... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T15:13

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Венесуэла и Россия "добились большого прогресса" в создании альтернативных доллару платежных средств, сообщил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вице-президент Венесуэлы Хосе Феликс Ривас Альварадо. "(Россия и Венесуэла - ред.) достаточно продвинулись в двух аспектах - в построении альтернативных механизмов как в сфере финансирования, так и в сфере платежей. Доллар до сих пор остается доминирующим средством, но санкции привели нас к поиску других форм платежей, например, в национальных валютах, к поиску других платформ, которые позволят заменить имеющиеся международные финансовые платформы и укрепить альтернативную финансовую архитектуру", - сказал вице-президент. Ранее директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин сообщил РИА Новости, что Москва ведет переговоры по дедолларизации торговых отношений с рядом латиноамериканских стран: Кубой, Никарагуа, Венесуэлой, а также членами БРИКС, в этом вопросе есть прогресс. В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/venesuela-1951023039.html

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экономика, брикс, венесуэла, россия, санкт-петербург