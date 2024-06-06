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В центре Киева дезертир напал на сотрудника военкомата - РИА Новости, 06.06.2024
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15:57 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/ukraina-1951046944.html
В центре Киева дезертир напал на сотрудника военкомата
В центре Киева дезертир напал на сотрудника военкомата - РИА Новости, 06.06.2024
В центре Киева дезертир напал на сотрудника военкомата
Украинский дезертир, покинувший свою часть больше года назад, напал на сотрудника военкомата в центре Киева, сообщили в городском военкомате. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:57
2024-06-06T15:57
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Украинский дезертир, покинувший свою часть больше года назад, напал на сотрудника военкомата в центре Киева, сообщили в городском военкомате. "Вечером 5 июня возле метро "Крещатик" к военнослужащим территориального центра комплектования (военкомата – ред.) подошел гражданин... и начал провоцировать конфликт. Военнослужащие... на законных основаниях попросили у мужчины военно-учетные документы. Вместо этого он начал угрожать и ударил одного из военнослужащих", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Киевского городского военкомата в соцсети Facebook*. Отмечается, что полиция задержала нарушителя. Выяснилось, что это бывший военнослужащий, который больше года назад самовольно покинул войсковую часть. "Материалы служебного расследования переданы в государственное бюро расследований. Открытое уголовное производство по факту самовольного оставления части", - добавили в военкомате. Это не первый случай нападения на сотрудников военкоматов. В украинских сухопутных войсках 18 мая сообщали, что мужчина напал на сотрудника военкомата с ножом в городе Синельниково Днепропетровской области. Украинское издание "Страна" в конце мая сообщила, что в Черкасской области неизвестный бросил гранату во двор сотрудника военкомата. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240517/dezertirstvo-1946596192.html
https://ria.ru/20240605/dezertiry-1950550426.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В центре Киева дезертир напал на сотрудника военкомата

Украинский дезертир напал на сотрудника военкомата в центре Киева

© Фото : Нацполиция УкраиныСотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : Нацполиция Украины
Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Украинский дезертир, покинувший свою часть больше года назад, напал на сотрудника военкомата в центре Киева, сообщили в городском военкомате.
"Вечером 5 июня возле метро "Крещатик" к военнослужащим территориального центра комплектования (военкомата – ред.) подошел гражданин... и начал провоцировать конфликт. Военнослужащие... на законных основаниях попросили у мужчины военно-учетные документы. Вместо этого он начал угрожать и ударил одного из военнослужащих", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Киевского городского военкомата в соцсети Facebook*.
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Отмечается, что полиция задержала нарушителя. Выяснилось, что это бывший военнослужащий, который больше года назад самовольно покинул войсковую часть. "Материалы служебного расследования переданы в государственное бюро расследований. Открытое уголовное производство по факту самовольного оставления части", - добавили в военкомате.
Это не первый случай нападения на сотрудников военкоматов. В украинских сухопутных войсках 18 мая сообщали, что мужчина напал на сотрудника военкомата с ножом в городе Синельниково Днепропетровской области. Украинское издание "Страна" в конце мая сообщила, что в Черкасской области неизвестный бросил гранату во двор сотрудника военкомата.
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На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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