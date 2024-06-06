https://ria.ru/20240606/ukraina-1951046944.html

В центре Киева дезертир напал на сотрудника военкомата

В центре Киева дезертир напал на сотрудника военкомата - РИА Новости, 06.06.2024

В центре Киева дезертир напал на сотрудника военкомата

Украинский дезертир, покинувший свою часть больше года назад, напал на сотрудника военкомата в центре Киева, сообщили в городском военкомате. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T15:57

2024-06-06T15:57

2024-06-06T15:57

в мире

украина

киев

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769428613_0:0:853:481_1920x0_80_0_0_0b2b58a18ddf4a64806f41501a8a6f5d.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Украинский дезертир, покинувший свою часть больше года назад, напал на сотрудника военкомата в центре Киева, сообщили в городском военкомате. "Вечером 5 июня возле метро "Крещатик" к военнослужащим территориального центра комплектования (военкомата – ред.) подошел гражданин... и начал провоцировать конфликт. Военнослужащие... на законных основаниях попросили у мужчины военно-учетные документы. Вместо этого он начал угрожать и ударил одного из военнослужащих", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Киевского городского военкомата в соцсети Facebook*. Отмечается, что полиция задержала нарушителя. Выяснилось, что это бывший военнослужащий, который больше года назад самовольно покинул войсковую часть. "Материалы служебного расследования переданы в государственное бюро расследований. Открытое уголовное производство по факту самовольного оставления части", - добавили в военкомате. Это не первый случай нападения на сотрудников военкоматов. В украинских сухопутных войсках 18 мая сообщали, что мужчина напал на сотрудника военкомата с ножом в городе Синельниково Днепропетровской области. Украинское издание "Страна" в конце мая сообщила, что в Черкасской области неизвестный бросил гранату во двор сотрудника военкомата. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240517/dezertirstvo-1946596192.html

https://ria.ru/20240605/dezertiry-1950550426.html

https://ria.ru/20231108/ukraine-1908270852.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины