В центре Киева дезертир напал на сотрудника военкомата
Украинский дезертир напал на сотрудника военкомата в центре Киева
© Фото : Нацполиция УкраиныСотрудники полиции Украины
© Фото : Нацполиция Украины
Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Украинский дезертир, покинувший свою часть больше года назад, напал на сотрудника военкомата в центре Киева, сообщили в городском военкомате.
"Вечером 5 июня возле метро "Крещатик" к военнослужащим территориального центра комплектования (военкомата – ред.) подошел гражданин... и начал провоцировать конфликт. Военнослужащие... на законных основаниях попросили у мужчины военно-учетные документы. Вместо этого он начал угрожать и ударил одного из военнослужащих", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Киевского городского военкомата в соцсети Facebook*.
Отмечается, что полиция задержала нарушителя. Выяснилось, что это бывший военнослужащий, который больше года назад самовольно покинул войсковую часть. "Материалы служебного расследования переданы в государственное бюро расследований. Открытое уголовное производство по факту самовольного оставления части", - добавили в военкомате.
Это не первый случай нападения на сотрудников военкоматов. В украинских сухопутных войсках 18 мая сообщали, что мужчина напал на сотрудника военкомата с ножом в городе Синельниково Днепропетровской области. Украинское издание "Страна" в конце мая сообщила, что в Черкасской области неизвестный бросил гранату во двор сотрудника военкомата.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
На Украине водитель избил военного, который хотел вручить ему повестку
8 ноября 2023, 21:41