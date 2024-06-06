https://ria.ru/20240606/ukraina-1950997036.html

СБУ завела дело против Мединского и Торкунова

СБУ завела дело против Мединского и Торкунова - РИА Новости, 06.06.2024

СБУ завела дело против Мединского и Торкунова

СБУ заявила, что завела уголовное дело против помощника президента России Владимира Путина Владимира Мединского и ректора МГИМО МИД России Анатолия Торкунова,... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T14:05

2024-06-06T14:05

2024-06-06T14:05

россия

киев

владимир мединский

анатолий торкунов

владимир путин

служба безопасности украины

мгимо

российская академия наук

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. СБУ заявила, что завела уголовное дело против помощника президента России Владимира Путина Владимира Мединского и ректора МГИМО МИД России Анатолия Торкунова, которые наряду с руководителем Института всеобщей истории РАН Александром Чубарьяном выступили соавторами учебника по истории России для 11-х классов. "Служба безопасности собрала доказательную базу еще на двух чиновников РФ... Речь идет о помощнике Путина Владимире Мединском и ректоре института международных отношений Министерства иностранных дел РФ Анатолии Торкунове. По данным следствия, оба фигуранта являются соавторами российского учебника по истории для учащихся 11-х классов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинской спецслужбы. В ведомстве утверждают, что авторы учебника сфальсифицировали историю становления украинской государственности, а также высказывают поддержку российской военной операции против Киева. Дело против Мединского и Торкунова заведено по статьям "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.

https://ria.ru/20240512/kravtsov-1945410523.html

https://ria.ru/20231115/farion-1909649153.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, киев, владимир мединский, анатолий торкунов, владимир путин, служба безопасности украины, мгимо, российская академия наук, в мире