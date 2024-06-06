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СБУ завела дело против Мединского и Торкунова - РИА Новости, 06.06.2024
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14:05 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/ukraina-1950997036.html
СБУ завела дело против Мединского и Торкунова
СБУ завела дело против Мединского и Торкунова - РИА Новости, 06.06.2024
СБУ завела дело против Мединского и Торкунова
СБУ заявила, что завела уголовное дело против помощника президента России Владимира Путина Владимира Мединского и ректора МГИМО МИД России Анатолия Торкунова,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:05
2024-06-06T14:05
россия
киев
владимир мединский
анатолий торкунов
владимир путин
служба безопасности украины
мгимо
российская академия наук
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. СБУ заявила, что завела уголовное дело против помощника президента России Владимира Путина Владимира Мединского и ректора МГИМО МИД России Анатолия Торкунова, которые наряду с руководителем Института всеобщей истории РАН Александром Чубарьяном выступили соавторами учебника по истории России для 11-х классов. "Служба безопасности собрала доказательную базу еще на двух чиновников РФ... Речь идет о помощнике Путина Владимире Мединском и ректоре института международных отношений Министерства иностранных дел РФ Анатолии Торкунове. По данным следствия, оба фигуранта являются соавторами российского учебника по истории для учащихся 11-х классов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинской спецслужбы. В ведомстве утверждают, что авторы учебника сфальсифицировали историю становления украинской государственности, а также высказывают поддержку российской военной операции против Киева. Дело против Мединского и Торкунова заведено по статьям "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
https://ria.ru/20240512/kravtsov-1945410523.html
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россия, киев, владимир мединский, анатолий торкунов, владимир путин, служба безопасности украины, мгимо, российская академия наук, в мире
Россия, Киев, Владимир Мединский, Анатолий Торкунов, Владимир Путин, Служба безопасности Украины, МГИМО, Российская академия наук, В мире
СБУ завела дело против Мединского и Торкунова

СБУ завела дело против Мединского и Торкунова, написавших учебник истории

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкИзображение Крымского моста на обложке нового учебника по истории для 10-11-х классов
Изображение Крымского моста на обложке нового учебника по истории для 10-11-х классов - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Изображение Крымского моста на обложке нового учебника по истории для 10-11-х классов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. СБУ заявила, что завела уголовное дело против помощника президента России Владимира Путина Владимира Мединского и ректора МГИМО МИД России Анатолия Торкунова, которые наряду с руководителем Института всеобщей истории РАН Александром Чубарьяном выступили соавторами учебника по истории России для 11-х классов.
"Служба безопасности собрала доказательную базу еще на двух чиновников РФ... Речь идет о помощнике Путина Владимире Мединском и ректоре института международных отношений Министерства иностранных дел РФ Анатолии Торкунове. По данным следствия, оба фигуранта являются соавторами российского учебника по истории для учащихся 11-х классов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинской спецслужбы.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Кравцов сообщил о конкурсе на создание единого учебника по истории
12 мая, 15:32
В ведомстве утверждают, что авторы учебника сфальсифицировали историю становления украинской государственности, а также высказывают поддержку российской военной операции против Киева. Дело против Мединского и Торкунова заведено по статьям "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии".
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Ирина Фарион - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
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РоссияКиевВладимир МединскийАнатолий ТоркуновВладимир ПутинСлужба безопасности УкраиныМГИМОРоссийская академия наукВ мире
 
 
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