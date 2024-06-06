СБУ завела дело против Мединского и Торкунова
СБУ завела дело против Мединского и Торкунова, написавших учебник истории
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкИзображение Крымского моста на обложке нового учебника по истории для 10-11-х классов
Изображение Крымского моста на обложке нового учебника по истории для 10-11-х классов. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. СБУ заявила, что завела уголовное дело против помощника президента России Владимира Путина Владимира Мединского и ректора МГИМО МИД России Анатолия Торкунова, которые наряду с руководителем Института всеобщей истории РАН Александром Чубарьяном выступили соавторами учебника по истории России для 11-х классов.
"Служба безопасности собрала доказательную базу еще на двух чиновников РФ... Речь идет о помощнике Путина Владимире Мединском и ректоре института международных отношений Министерства иностранных дел РФ Анатолии Торкунове. По данным следствия, оба фигуранта являются соавторами российского учебника по истории для учащихся 11-х классов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинской спецслужбы.
В ведомстве утверждают, что авторы учебника сфальсифицировали историю становления украинской государственности, а также высказывают поддержку российской военной операции против Киева. Дело против Мединского и Торкунова заведено по статьям "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии".
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