"Выбора не осталось". Украина при поддержке НАТО напала на Китай
Столтенберг: КНР не сможет одновременно дружить и с Россией, и с Западом
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский
© Фото : Офис президента Украины
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Зеленский обвинил КНР в вооружении России. Поводом послужил отказ участвовать в так называемом саммите мира в Швейцарии. Двусторонние отношения последовательно ухудшались на протяжении нескольких лет и теперь, похоже, достигли дна. Что происходит между Пекином и Киевом — в материале РИА Новости.
Взаимные претензии
"Можно не помогать Украине и цивилизованному миру. <…> Но мне кажется, срывать саммит, делать все, чтобы некоторые лидеры не доехали туда — это точно не приближает мир", — заявил Зеленский.
По его словам, Китай и Бразилия не до конца понимают, как изменилась Украина, поэтому у них нет права рассуждать о том, чем все должно закончиться.
© AP Photo / Vincent ThianВладимир Зеленский во время регионального форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре
© AP Photo / Vincent Thian
Владимир Зеленский во время регионального форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре
И еще он уверен, что Пекин поставляет Москве элементы оружия. "Сегодня есть разные сигналы от разных разведок, включая украинскую, что-то, как-то, каким-то образом попадает на рынок России через Китай. <…> Это то, что мы обсуждали с китайским лидером по телефону. Он обещал мне стоять в стороне, не поддерживать Россию оружием", — пояснил Зеленский. И посетовал на отсутствие взаимопонимания с китайскими властями, потому что те этого не хотят.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов в Доме народных собраний в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов в Доме народных собраний в Пекине
Йенс Столтенберг поддержал союзника. Он отметил, что Пекин старается выстраивать нормальные отношения с Западом, но в то же время остается "главным сторонником войны" России против Украины. "Китай не может иметь и то, и другое одновременно", — отметил генсек НАТО.
Министр обороны КНР Дун Цзюнь отреагировал на это так: "Мы не раздуваем пламя". Пекин придерживается нейтралитета.
И, конечно, глава военного ведомства опроверг обвинения в поставках России элементов вооружения. "КНР твердо стоит на стороне мира и диалога", — подчеркнул он. А вот Запад, накачивая Киев оружием, добивается прямо противоположного.
Восточный ветер
Проблемы между Киевом и Пекином возникли давно. Хотя этого вроде бы никто не хотел.
В январе 2017-го тогдашний президент Украины Петр Порошенко лично встретился с главой КНР Си Цзиньпином и попросил его поспособствовать мирному урегулированию в Донбассе. Стороны договорились продолжить взаимодействие "на региональном и глобальном уровнях", а также активизировать экономическое сотрудничество и политический диалог. В частности, Порошенко выразил желание подключиться к китайской инициативе "Один пояс — один путь".
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкСи Цзиньпин и Петр Порошенко во время встречи в Давосе
Си Цзиньпин и Петр Порошенко во время встречи в Давосе
Но при Зеленском все изменилось. В августе 2019-го китайские компании Skyrizon и Xinwei Group приобрели более 50 процентов корпорации "Мотор Сич", производителя авиационных двигателей. Американцы выразили по этому поводу большое недовольство.
В результате Киев ввел санкции против китайского бизнесмена Вана Цзина и связанных с ним компаний: заблокировали их активы, сократили торговые операции, частично или полностью прекратили транзит ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины. Зеленский сообщил, что не видит в КНР стратегического союзника.
© AP Photo / Doug Mills/PoolПрезидент США Джо Байден и президент Китая Си Цзиньпин в поместье Филоли в Вудсайде, Калифорния
© AP Photo / Doug Mills/Pool
Президент США Джо Байден и президент Китая Си Цзиньпин в поместье Филоли в Вудсайде, Калифорния
В июле 2021-го, когда завершалось строительство "Северного потока — 2", Зеленский пригрозил Западу переориентироваться на Восток. Председатель правящей партии "Слуга народа" Александр Корниенко принялся нахваливать опыт Пекина по созданию предприятий на 95 миллионов рабочих мест. Впрочем, это длилось недолго. "Северный поток" взорвали, а у Зеленского появились другие заботы, помимо газового транзита.
И теперь Киев дружит только с Тайванем. В частности, в августе 2022-го газета Bild сообщала, что Тайбэй отправил ВСУ 800 дронов-бомбардировщиков Revolver 860 с радиусом действия 20 километров. Всего за два года Украина получила оттуда помощь на 110 миллионов долларов.
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Шутка про "колбасу"
Зеленский слишком полагался на то, что США заставят Китай присоединиться к западной коалиции, указывает замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин. "В Киеве прекрасно понимают, что многие страны мира формируют свое отношение к российско-украинскому конфликту, оглядываясь на Пекин. Соответственно, самое время начинать расстраиваться. Понимая, что выбора не осталось, Зеленский от бессилия решил сорвать на КНР злость, но это ни к чему хорошему для него не приведет", — рассуждает эксперт.
© AP Photo / Brendan SmialowskiПрезидент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
© AP Photo / Brendan Smialowski
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
Китай свою позицию не изменит, а Украина не сможет этого сделать, даже если захочет, продолжает он. Внешнюю политику Киева определяет Вашингтон, и американцы не допустят компромисса с Пекином, если в этом не будет их интереса.
Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что Украина и Китай не понимают друг друга. Причем привели к этому действия Киева, где решили, что с китайцами можно вести себя так же, как с немцами.
"Они называли Шольца "ливерной колбасой", а со спецпредставителем КНР по Евразии Ли Хуэем секретарь СНБО Алексей Данилов и вовсе позволил себе нецензурный каламбур. И именно из-за китайских предложений по урегулированию российско-украинского конфликта", — напомнил политолог.
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц
И добавил: экстравагантная внешняя политика Украины гарантирует, что до смены власти в Киеве отношения с Китаем не восстановятся.