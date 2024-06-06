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ВС России ударили по району, откуда обстреливают Энергодар

ВС России ударили по району, откуда обстреливают Энергодар - РИА Новости, 06.06.2024

ВС России ударили по району, откуда обстреливают Энергодар

Сильный удар нанесен по району, откуда ВСУ обстреливают город Энергодар, в котором находится Запорожская атомная электростанция, сообщил РИА Новости координатор РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T10:59

2024-06-06T10:59

2024-06-06T11:02

специальная военная операция на украине

энергодар

днепр (город)

днепропетровская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 июн – РИА Новости. Сильный удар нанесен по району, откуда ВСУ обстреливают город Энергодар, в котором находится Запорожская атомная электростанция, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег. "Прилетало в пригород города Марганец, село Марьевка. На прибрежную зону Днепра в Днепропетровской области обычным гражданам въезд запрещен, могут проехать только те, у кого местная прописка", - сказал Лебедев. По его словам, удар был значительным, его слышали в центре Марганца. "По свидетельствам наших товарищей, со стороны прилета ВСУ регулярно обстреливали Энергодар и окрестности", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240413/bespilotnik-1939796346.html

энергодар

днепр (город)

днепропетровская область

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энергодар, днепр (город), днепропетровская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины