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ВС России ударили по району, откуда обстреливают Энергодар
ВС России ударили по району, откуда обстреливают Энергодар - РИА Новости, 06.06.2024
ВС России ударили по району, откуда обстреливают Энергодар
Сильный удар нанесен по району, откуда ВСУ обстреливают город Энергодар, в котором находится Запорожская атомная электростанция, сообщил РИА Новости координатор РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:59
2024-06-06T10:59
2024-06-06T11:02
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ДОНЕЦК, 6 июн – РИА Новости. Сильный удар нанесен по району, откуда ВСУ обстреливают город Энергодар, в котором находится Запорожская атомная электростанция, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег. "Прилетало в пригород города Марганец, село Марьевка. На прибрежную зону Днепра в Днепропетровской области обычным гражданам въезд запрещен, могут проехать только те, у кого местная прописка", - сказал Лебедев. По его словам, удар был значительным, его слышали в центре Марганца. "По свидетельствам наших товарищей, со стороны прилета ВСУ регулярно обстреливали Энергодар и окрестности", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240413/bespilotnik-1939796346.html
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энергодар, днепр (город), днепропетровская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Днепр (город), Днепропетровская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
ВС России ударили по району, откуда обстреливают Энергодар
Лебедев: ВС России обстреляли позицию ВСУ, с которой обстреливался Энергодар
ДОНЕЦК, 6 июн – РИА Новости. Сильный удар нанесен по району, откуда ВСУ обстреливают город Энергодар, в котором находится Запорожская атомная электростанция, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
"Прилетало в пригород города Марганец, село Марьевка. На прибрежную зону Днепра в Днепропетровской области обычным гражданам въезд запрещен, могут проехать только те, у кого местная прописка", - сказал Лебедев.
По его словам, удар был значительным, его слышали в центре Марганца.
"По свидетельствам наших товарищей, со стороны прилета ВСУ регулярно обстреливали Энергодар и окрестности", - отметил собеседник агентства.