Рейтинг@Mail.ru
ВС России ударили по району, откуда обстреливают Энергодар - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:59 06.06.2024 (обновлено: 11:02 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/svo-1950917577.html
ВС России ударили по району, откуда обстреливают Энергодар
ВС России ударили по району, откуда обстреливают Энергодар - РИА Новости, 06.06.2024
ВС России ударили по району, откуда обстреливают Энергодар
Сильный удар нанесен по району, откуда ВСУ обстреливают город Энергодар, в котором находится Запорожская атомная электростанция, сообщил РИА Новости координатор РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:59
2024-06-06T11:02
специальная военная операция на украине
энергодар
днепр (город)
днепропетровская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902184402_0:163:3279:2007_1920x0_80_0_0_515c9f6b8653974c548419fd276613be.jpg
ДОНЕЦК, 6 июн – РИА Новости. Сильный удар нанесен по району, откуда ВСУ обстреливают город Энергодар, в котором находится Запорожская атомная электростанция, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег. "Прилетало в пригород города Марганец, село Марьевка. На прибрежную зону Днепра в Днепропетровской области обычным гражданам въезд запрещен, могут проехать только те, у кого местная прописка", - сказал Лебедев. По его словам, удар был значительным, его слышали в центре Марганца. "По свидетельствам наших товарищей, со стороны прилета ВСУ регулярно обстреливали Энергодар и окрестности", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240413/bespilotnik-1939796346.html
энергодар
днепр (город)
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902184402_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fe2b18bf3c45e210082ba480cc43c6bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энергодар, днепр (город), днепропетровская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Днепр (город), Днепропетровская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
ВС России ударили по району, откуда обстреливают Энергодар

Лебедев: ВС России обстреляли позицию ВСУ, с которой обстреливался Энергодар

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 июн – РИА Новости. Сильный удар нанесен по району, откуда ВСУ обстреливают город Энергодар, в котором находится Запорожская атомная электростанция, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
"Прилетало в пригород города Марганец, село Марьевка. На прибрежную зону Днепра в Днепропетровской области обычным гражданам въезд запрещен, могут проехать только те, у кого местная прописка", - сказал Лебедев.
По его словам, удар был значительным, его слышали в центре Марганца.
"По свидетельствам наших товарищей, со стороны прилета ВСУ регулярно обстреливали Энергодар и окрестности", - отметил собеседник агентства.
Военнослужащий РФ в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
ВСУ атаковали дроном первый микрорайон Энергодара, где находится ЗАЭС
13 апреля, 14:21
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарДнепр (город)Днепропетровская областьСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала