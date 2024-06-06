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В СТМ рассказали о планах выпуска поездов на заводе "Уральские локомотивы" - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
07:18 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/stm-1950869581.html
В СТМ рассказали о планах выпуска поездов на заводе "Уральские локомотивы"
В СТМ рассказали о планах выпуска поездов на заводе "Уральские локомотивы" - РИА Новости, 06.06.2024
В СТМ рассказали о планах выпуска поездов на заводе "Уральские локомотивы"
Завод "Уральские локомотивы" (подконтролен холдингу СТМ) ориентируется на потребность более 290 высокоскоростных поездов для всех планируемых к строительству... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T07:18
2024-06-06T07:18
пмэф-2024
экономика
москва
санкт-петербург
россия
александр мишарин
уральские локомотивы
ржд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Завод "Уральские локомотивы" (подконтролен холдингу СТМ) ориентируется на потребность более 290 высокоскоростных поездов для всех планируемых к строительству соответствующих железных дорог, планирует ежегодно выпускать до 300 вагонов для них и скоростных электропоездов "Финист", следует из комментария для РИА Новости главы совета директоров холдинга "Синара – транспортные машины" (СТМ) Александра Мишарина. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, но планируется создание всего пяти таких трасс. Для них потребуются специальные поезда. Строить их в России будет "Синара" на "Уральских локомотивах" в кооперации с "Трансмашхолдингом". "Сейчас мы ведем переговоры с одной из лизинговых компаний о контракте на 41 состав, которые планируется использовать на магистрали Москва – Санкт-Петербург. По оценке РЖД, для всех проектов ВСМ необходимо более чем 290 составов высокоскоростных поездов", - сказал Мишарин, чьи слова привели РИА Новости в пресс-службе СТМ в рамках ПМЭФ. Создание мощностей по выпуску поездов для ВСМ, как сообщалось, обойдется в 35 миллиардов рублей. По словам Мишарина, благодаря модернизации площадки завода "Уральские локомотивы" технологические цепочки при организации производства скоростных электропоездов "Финист" и высокоскоростных электропоездов будут синхронизированы. "Финист" - это полностью российской скоростной аналог поезда "Ласточка". Его уже выпускает завод на Урале. "Производственные мощности позволят ежегодно выпускать до 300 вагонов всех типов для скоростных и высокоскоростных электропоездов", - рассказал Мишарин. Гендиректор "Синары" Виктор Леш в марте 2024 года сообщал, что группа занимается двумя контрактами на поставку поездов для ВСМ: один – на головные поезда для сертификации, второй - с ГТЛК на серийную партию для ВСМ Москва – Санкт-Петербург. РЖД в апреле 2024 года подписали контракт на строительство на "Уральских локомотивов" первых двух таких поездов. Замгендиректора "Синары" Антон Зубихин говорил летом прошлого года, что для ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом в 2028-2032 годах группа планирует поставить 50 поездов, но объем может вырасти до 75 составов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/pmef-1950580879.html
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экономика, москва, санкт-петербург, россия, александр мишарин, уральские локомотивы, ржд
ПМЭФ-2024, Экономика, Москва, Санкт-Петербург, Россия, Александр Мишарин, Уральские локомотивы, РЖД
В СТМ рассказали о планах выпуска поездов на заводе "Уральские локомотивы"

СТМ: завод на Урале ориентируется на потребность более 290 поездов для всех ВСМ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСварщик в цехе на заводе "Уральские локомотивы"
Сварщик в цехе на заводе Уральские локомотивы - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сварщик в цехе на заводе "Уральские локомотивы". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Завод "Уральские локомотивы" (подконтролен холдингу СТМ) ориентируется на потребность более 290 высокоскоростных поездов для всех планируемых к строительству соответствующих железных дорог, планирует ежегодно выпускать до 300 вагонов для них и скоростных электропоездов "Финист", следует из комментария для РИА Новости главы совета директоров холдинга "Синара – транспортные машины" (СТМ) Александра Мишарина.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, но планируется создание всего пяти таких трасс. Для них потребуются специальные поезда. Строить их в России будет "Синара" на "Уральских локомотивах" в кооперации с "Трансмашхолдингом".
Проекты высокоскоростных магистралей на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
На ПМЭФ представили проекты будущих высокоскоростных магистралей
Вчера, 10:13
"Сейчас мы ведем переговоры с одной из лизинговых компаний о контракте на 41 состав, которые планируется использовать на магистрали Москва – Санкт-Петербург. По оценке РЖД, для всех проектов ВСМ необходимо более чем 290 составов высокоскоростных поездов", - сказал Мишарин, чьи слова привели РИА Новости в пресс-службе СТМ в рамках ПМЭФ.
Создание мощностей по выпуску поездов для ВСМ, как сообщалось, обойдется в 35 миллиардов рублей. По словам Мишарина, благодаря модернизации площадки завода "Уральские локомотивы" технологические цепочки при организации производства скоростных электропоездов "Финист" и высокоскоростных электропоездов будут синхронизированы. "Финист" - это полностью российской скоростной аналог поезда "Ласточка". Его уже выпускает завод на Урале.
"Производственные мощности позволят ежегодно выпускать до 300 вагонов всех типов для скоростных и высокоскоростных электропоездов", - рассказал Мишарин.
Гендиректор "Синары" Виктор Леш в марте 2024 года сообщал, что группа занимается двумя контрактами на поставку поездов для ВСМ: один – на головные поезда для сертификации, второй - с ГТЛК на серийную партию для ВСМ Москва – Санкт-Петербург. РЖД в апреле 2024 года подписали контракт на строительство на "Уральских локомотивов" первых двух таких поездов.
Президент Путин осматривает макет высокоскоростного поезда на заводе Уральские локомотивы - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Российский завод показал макет отечественного высокоскоростного поезда
15 февраля, 21:26
Замгендиректора "Синары" Антон Зубихин говорил летом прошлого года, что для ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом в 2028-2032 годах группа планирует поставить 50 поездов, но объем может вырасти до 75 составов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Министр транспорта РФ Виталий Савельев - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Савельев рассказал, как планируют создавать российский поезд для ВСМ
15 февраля, 23:22
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаМоскваСанкт-ПетербургРоссияАлександр МишаринУральские локомотивыРЖД
 
 
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