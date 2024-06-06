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Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 06.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:09 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/spetsoperatsiya-1950875404.html
Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении, заявил Марочко
Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 06.06.2024
Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении, заявил Марочко
Российские войска улучшили положение по переднему краю на донецком направлении, заняв несколько ключевых позиций в городе Часов Яр, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T08:09
2024-06-06T08:09
специальная военная операция на украине
часов яр
луганская народная республика
северск
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 6 июн – РИА Новости. Российские войска улучшили положение по переднему краю на донецком направлении, заняв несколько ключевых позиций в городе Часов Яр, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. За истекшие сутки ВС РФ имели ряд успехов на ЛБС (линии боевого соприкосновения). Есть продвижение в направлении населенного пункта Северск. В городе Часов Яр заняты несколько ключевых позиций, которые позволили расширить возможности по освобождению данного насёленного пункта", - сообщил Марочко. Он добавил, что между сёлами Курдюмовка и Андреевка российские войска уничтожили долговременную огневую точку ВСУ, а также заняли несколько позиций, которые украинские боевики удерживали на протяжении длительного времени.
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часов яр, луганская народная республика, северск, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Луганская Народная Республика, Северск, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении, заявил Марочко

Марочко: Российские военные заняли несколько ключевых позиций в Часовом Яре

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерии ВС РФ
Боевая работа артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа артиллерии ВС РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 июн – РИА Новости. Российские войска улучшили положение по переднему краю на донецком направлении, заняв несколько ключевых позиций в городе Часов Яр, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. За истекшие сутки ВС РФ имели ряд успехов на ЛБС (линии боевого соприкосновения). Есть продвижение в направлении населенного пункта Северск. В городе Часов Яр заняты несколько ключевых позиций, которые позволили расширить возможности по освобождению данного насёленного пункта", - сообщил Марочко.
Он добавил, что между сёлами Курдюмовка и Андреевка российские войска уничтожили долговременную огневую точку ВСУ, а также заняли несколько позиций, которые украинские боевики удерживали на протяжении длительного времени.
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Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрЛуганская Народная РеспубликаСеверскАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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