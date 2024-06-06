https://ria.ru/20240606/spetsoperatsiya-1950875404.html
Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении, заявил Марочко
Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 06.06.2024
Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении, заявил Марочко
Российские войска улучшили положение по переднему краю на донецком направлении, заняв несколько ключевых позиций в городе Часов Яр, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T08:09
2024-06-06T08:09
2024-06-06T08:09
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часов яр
луганская народная республика
северск
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 6 июн – РИА Новости. Российские войска улучшили положение по переднему краю на донецком направлении, заняв несколько ключевых позиций в городе Часов Яр, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. За истекшие сутки ВС РФ имели ряд успехов на ЛБС (линии боевого соприкосновения). Есть продвижение в направлении населенного пункта Северск. В городе Часов Яр заняты несколько ключевых позиций, которые позволили расширить возможности по освобождению данного насёленного пункта", - сообщил Марочко. Он добавил, что между сёлами Курдюмовка и Андреевка российские войска уничтожили долговременную огневую точку ВСУ, а также заняли несколько позиций, которые украинские боевики удерживали на протяжении длительного времени.
https://ria.ru/20240606/nablyudenie-1950863151.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
часов яр, луганская народная республика, северск, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
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Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении, заявил Марочко
Марочко: Российские военные заняли несколько ключевых позиций в Часовом Яре