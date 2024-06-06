https://ria.ru/20240606/spetsoperatsiya-1950875404.html

Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении, заявил Марочко

Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 06.06.2024

Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении, заявил Марочко

Российские войска улучшили положение по переднему краю на донецком направлении, заняв несколько ключевых позиций в городе Часов Яр, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T08:09

2024-06-06T08:09

2024-06-06T08:09

специальная военная операция на украине

часов яр

луганская народная республика

северск

андрей марочко

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 6 июн – РИА Новости. Российские войска улучшили положение по переднему краю на донецком направлении, заняв несколько ключевых позиций в городе Часов Яр, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. За истекшие сутки ВС РФ имели ряд успехов на ЛБС (линии боевого соприкосновения). Есть продвижение в направлении населенного пункта Северск. В городе Часов Яр заняты несколько ключевых позиций, которые позволили расширить возможности по освобождению данного насёленного пункта", - сообщил Марочко. Он добавил, что между сёлами Курдюмовка и Андреевка российские войска уничтожили долговременную огневую точку ВСУ, а также заняли несколько позиций, которые украинские боевики удерживали на протяжении длительного времени.

https://ria.ru/20240606/nablyudenie-1950863151.html

часов яр

луганская народная республика

северск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

часов яр, луганская народная республика, северск, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность