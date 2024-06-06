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Шойгу и секретарь Совбеза Белоруссии обсудили сотрудничество - РИА Новости, 06.06.2024
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07:45 06.06.2024 (обновлено: 07:52 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/shoygu-1950873041.html
Шойгу и секретарь Совбеза Белоруссии обсудили сотрудничество
Шойгу и секретарь Совбеза Белоруссии обсудили сотрудничество - РИА Новости, 06.06.2024
Шойгу и секретарь Совбеза Белоруссии обсудили сотрудничество
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович встретились в Алма-Ате и обсудили... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T07:45
2024-06-06T07:52
белоруссия
алма-ата
россия
сергей шойгу
александр вольфович
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович встретились в Алма-Ате и обсудили сотрудничество и международную повестку, сообщила пресс-служба Совета безопасности РФ."В Алма-Ате Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу провел рабочую встречу с Государственным секретарем Совета Безопасности Республики Беларусь Александром Вольфовичем. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и международной повестки дня", - говорится в сообщении.Уточняется, что они обсудили ход подготовки концепции безопасности Союзного государства, а также проекта российско-белорусского договора о гарантиях безопасности.
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белоруссия, алма-ата, россия, сергей шойгу, александр вольфович
Белоруссия, Алма-Ата, Россия, Сергей Шойгу, Александр Вольфович
Шойгу и секретарь Совбеза Белоруссии обсудили сотрудничество

Шойгу и секретарь Совбеза Белоруссии Вольфович обсудили сотрудничество

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович встретились в Алма-Ате и обсудили сотрудничество и международную повестку, сообщила пресс-служба Совета безопасности РФ.
"В Алма-Ате Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу провел рабочую встречу с Государственным секретарем Совета Безопасности Республики Беларусь Александром Вольфовичем. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и международной повестки дня", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что они обсудили ход подготовки концепции безопасности Союзного государства, а также проекта российско-белорусского договора о гарантиях безопасности.
 
БелоруссияАлма-АтаРоссияСергей ШойгуАлександр Вольфович
 
 
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