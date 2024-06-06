https://ria.ru/20240606/shoygu-1950873041.html

Шойгу и секретарь Совбеза Белоруссии обсудили сотрудничество

Шойгу и секретарь Совбеза Белоруссии обсудили сотрудничество - РИА Новости, 06.06.2024

Шойгу и секретарь Совбеза Белоруссии обсудили сотрудничество

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович встретились в Алма-Ате и обсудили... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T07:45

2024-06-06T07:45

2024-06-06T07:52

белоруссия

алма-ата

россия

сергей шойгу

александр вольфович

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович встретились в Алма-Ате и обсудили сотрудничество и международную повестку, сообщила пресс-служба Совета безопасности РФ."В Алма-Ате Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу провел рабочую встречу с Государственным секретарем Совета Безопасности Республики Беларусь Александром Вольфовичем. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и международной повестки дня", - говорится в сообщении.Уточняется, что они обсудили ход подготовки концепции безопасности Союзного государства, а также проекта российско-белорусского договора о гарантиях безопасности.

https://ria.ru/20240528/shoygu-1948908521.html

белоруссия

алма-ата

россия

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белоруссия, алма-ата, россия, сергей шойгу, александр вольфович