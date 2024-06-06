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Молдавия находится под внешним управлением Запада, заявил Шор - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
16:33 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/shor-1951070978.html
Молдавия находится под внешним управлением Запада, заявил Шор
Молдавия находится под внешним управлением Запада, заявил Шор - РИА Новости, 06.06.2024
Молдавия находится под внешним управлением Запада, заявил Шор
Молдавия — мирная страна, но находится под тотальным внешним управлением Запада, заявил РИА Новости на ПМЭФ оппозиционный молдавский политик Илан Шор. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:33
2024-06-06T16:33
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Молдавия — мирная страна, но находится под тотальным внешним управлением Запада, заявил РИА Новости на ПМЭФ оппозиционный молдавский политик Илан Шор. Ранее сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской республики Олег Беляков сказал на заседании экспертного клуба газеты "Приднестровье", что Молдавия накапливает военную технику возле Приднестровья на полигоне у населённого пункта Бульбоака. "Сегодня Молдова находится под тотальным внешним управлением Запада. Мы сделаем все, чтобы не было никакой эскалации (с Приднестровьем — ред.)", — сказал Шор. "Мы надеемся и уверены, что люди сами встанут, потому что Молдова — мирная страна, а молдоване — мирный народ. Мы хотим жить так, чтобы люди получали социальные блага, а не военные угрозы", — добавил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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в мире, молдавия, илан шор, россия, санкт-петербург
ПМЭФ-2024, В мире, Молдавия, Илан Шор, Россия, Санкт-Петербург
Молдавия находится под внешним управлением Запада, заявил Шор

Шор: Молдавия находится под тотальным внешним управлением Запада

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Молдавия — мирная страна, но находится под тотальным внешним управлением Запада, заявил РИА Новости на ПМЭФ оппозиционный молдавский политик Илан Шор.
Ранее сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской республики Олег Беляков сказал на заседании экспертного клуба газеты "Приднестровье", что Молдавия накапливает военную технику возле Приднестровья на полигоне у населённого пункта Бульбоака.
"Сегодня Молдова находится под тотальным внешним управлением Запада. Мы сделаем все, чтобы не было никакой эскалации (с Приднестровьем — ред.)", — сказал Шор.
"Мы надеемся и уверены, что люди сами встанут, потому что Молдова — мирная страна, а молдоване — мирный народ. Мы хотим жить так, чтобы люди получали социальные блага, а не военные угрозы", — добавил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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Вчера, 16:23
 
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