Рейтинг@Mail.ru
"Ответный удар". В США раскрыли последствия решения Байдена по России - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:45 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/shaffer-1951124583.html
"Ответный удар". В США раскрыли последствия решения Байдена по России
"Ответный удар". В США раскрыли последствия решения Байдена по России - РИА Новости, 06.06.2024
"Ответный удар". В США раскрыли последствия решения Байдена по России
Разрешение украинцам атаковать цели внутри России американским оружием даст Москве возможность отомстить, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T18:45
2024-06-06T18:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776191742_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_1f0a50101b8509ff1766b27a633c1ddc.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Разрешение украинцам атаковать цели внутри России американским оружием даст Москве возможность отомстить, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."После того как США открыли Украине дверь для нападения на цели внутри России, я думаю, что это также откроет дверь для русских, чтобы они могли нанести ответный удар", — сказал экс-разведчик.По мнению Шаффера, Путин очень разумно реагирует на провокации Запада и проводит четкие границы своих красных линий.На прошлой неделе американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами Atacms и другими средствами дальнего огневого поражения.Накануне президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что поставки Западом оружия Киеву и есть прямое участие в конфликте, так как украинские военные не могут самостоятельно нанести удар ракетами ATACMS или Storm Shadow. Путин не исключил возможности поставок российского оружия в те регионы, где можно наносить удары по чувствительным объектам государств, вооружающих Украину.
https://ria.ru/20240606/saks-1951050940.html
https://ria.ru/20240604/ukraina-1950424925.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776191742_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cab28ae9d7c2f6e897fe8a0d4203f8eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин
"Ответный удар". В США раскрыли последствия решения Байдена по России

Бывший разведчик Шаффер: США дали Путину возможность нанести ответный удар

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкИстребители Су-27 ВКС России
Истребители Су-27 ВКС России - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Истребители Су-27 ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Разрешение украинцам атаковать цели внутри России американским оружием даст Москве возможность отомстить, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"После того как США открыли Украине дверь для нападения на цели внутри России, я думаю, что это также откроет дверь для русских, чтобы они могли нанести ответный удар", — сказал экс-разведчик.
Президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
"Держаться подальше". В США предупредили о красных линиях Путина
Вчера, 16:07
По мнению Шаффера, Путин очень разумно реагирует на провокации Запада и проводит четкие границы своих красных линий.
На прошлой неделе американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами Atacms и другими средствами дальнего огневого поражения.
Накануне президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что поставки Западом оружия Киеву и есть прямое участие в конфликте, так как украинские военные не могут самостоятельно нанести удар ракетами ATACMS или Storm Shadow. Путин не исключил возможности поставок российского оружия в те регионы, где можно наносить удары по чувствительным объектам государств, вооружающих Украину.
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
СМИ назвали причину запрета Украине наносить удары ATACMS по России
4 июня, 15:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала