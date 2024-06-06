https://ria.ru/20240606/shaffer-1951124583.html

"Ответный удар". В США раскрыли последствия решения Байдена по России

"Ответный удар". В США раскрыли последствия решения Байдена по России - РИА Новости, 06.06.2024

"Ответный удар". В США раскрыли последствия решения Байдена по России

Разрешение украинцам атаковать цели внутри России американским оружием даст Москве возможность отомстить, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T18:45

2024-06-06T18:45

2024-06-06T18:45

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Разрешение украинцам атаковать цели внутри России американским оружием даст Москве возможность отомстить, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."После того как США открыли Украине дверь для нападения на цели внутри России, я думаю, что это также откроет дверь для русских, чтобы они могли нанести ответный удар", — сказал экс-разведчик.По мнению Шаффера, Путин очень разумно реагирует на провокации Запада и проводит четкие границы своих красных линий.На прошлой неделе американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами Atacms и другими средствами дальнего огневого поражения.Накануне президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что поставки Западом оружия Киеву и есть прямое участие в конфликте, так как украинские военные не могут самостоятельно нанести удар ракетами ATACMS или Storm Shadow. Путин не исключил возможности поставок российского оружия в те регионы, где можно наносить удары по чувствительным объектам государств, вооружающих Украину.

https://ria.ru/20240606/saks-1951050940.html

https://ria.ru/20240604/ukraina-1950424925.html

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