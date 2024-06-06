https://ria.ru/20240606/saks-1951050940.html

"Держаться подальше". В США предупредили о красных линиях Путина

"Держаться подальше". В США предупредили о красных линиях Путина - РИА Новости, 06.06.2024

"Держаться подальше". В США предупредили о красных линиях Путина

США должны держаться подальше от красных линий других стран, особенно России, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Die... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:07

2024-06-06T16:07

2024-06-06T16:07

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

санкт-петербург

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950887829_0:129:3030:1833_1920x0_80_0_0_caedb6e09e10e1547b8521b579153af0.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. США должны держаться подальше от красных линий других стран, особенно России, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche."Красные линии Путина представляют из себя возникновение конкретной стратегической угрозы для России. Он напрямую сказал, что если западные дальнобойные ракеты начнут наносить удары по России, то это будет расценено как нападение США <…> Нам нужно держаться подальше от красных линий других стран", — заявил эксперт.По мнению экономиста, проблема заключается в том, что США ненавидят идею нейтралитета, всегда придерживаются конфликтной позиции "кто не с нами, тот против нас" и не могут принять существование многополярного мира.Однако Запад обязан проявить сдержанность, так как, по словам Сакса, "у украинских лидеров вообще нет самоконтроля". "Они планируют наносить удары по России и тем самым довести конфликт до Третьей мировой войны", — констатировал он.Накануне президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что поставки Западом оружия Киеву и есть прямое участие в конфликте, так как украинские военные не могут самостоятельно нанести удар ракетами ATACMS или Storm Shadow. Путин не исключил возможности поставок российского оружия в те регионы, где можно наносить удары по чувствительным объектам государств, вооружающих Украину.

https://ria.ru/20240606/preduprezhdenie-1951026821.html

https://ria.ru/20240606/voyska-1950980935.html

россия

сша

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, санкт-петербург, владимир путин