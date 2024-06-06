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"Держаться подальше". В США предупредили о красных линиях Путина - РИА Новости, 06.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:07 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/saks-1951050940.html
"Держаться подальше". В США предупредили о красных линиях Путина
"Держаться подальше". В США предупредили о красных линиях Путина - РИА Новости, 06.06.2024
"Держаться подальше". В США предупредили о красных линиях Путина
США должны держаться подальше от красных линий других стран, особенно России, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Die... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:07
2024-06-06T16:07
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
санкт-петербург
владимир путин
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. США должны держаться подальше от красных линий других стран, особенно России, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche."Красные линии Путина представляют из себя возникновение конкретной стратегической угрозы для России. Он напрямую сказал, что если западные дальнобойные ракеты начнут наносить удары по России, то это будет расценено как нападение США &lt;…&gt; Нам нужно держаться подальше от красных линий других стран", — заявил эксперт.По мнению экономиста, проблема заключается в том, что США ненавидят идею нейтралитета, всегда придерживаются конфликтной позиции "кто не с нами, тот против нас" и не могут принять существование многополярного мира.Однако Запад обязан проявить сдержанность, так как, по словам Сакса, "у украинских лидеров вообще нет самоконтроля". "Они планируют наносить удары по России и тем самым довести конфликт до Третьей мировой войны", — констатировал он.Накануне президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что поставки Западом оружия Киеву и есть прямое участие в конфликте, так как украинские военные не могут самостоятельно нанести удар ракетами ATACMS или Storm Shadow. Путин не исключил возможности поставок российского оружия в те регионы, где можно наносить удары по чувствительным объектам государств, вооружающих Украину.
https://ria.ru/20240606/preduprezhdenie-1951026821.html
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в мире, россия, сша, санкт-петербург, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Санкт-Петербург, Владимир Путин
"Держаться подальше". В США предупредили о красных линиях Путина

Экономист Сакс: США должны держаться подальше от красных линий Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств
Президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. США должны держаться подальше от красных линий других стран, особенно России, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche.
"Красные линии Путина представляют из себя возникновение конкретной стратегической угрозы для России. Он напрямую сказал, что если западные дальнобойные ракеты начнут наносить удары по России, то это будет расценено как нападение США <…> Нам нужно держаться подальше от красных линий других стран", — заявил эксперт.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
СМИ: Путин сделал грозное предупреждение Западу
Вчера, 15:10
По мнению экономиста, проблема заключается в том, что США ненавидят идею нейтралитета, всегда придерживаются конфликтной позиции "кто не с нами, тот против нас" и не могут принять существование многополярного мира.
Однако Запад обязан проявить сдержанность, так как, по словам Сакса, "у украинских лидеров вообще нет самоконтроля". "Они планируют наносить удары по России и тем самым довести конфликт до Третьей мировой войны", — констатировал он.
Накануне президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что поставки Западом оружия Киеву и есть прямое участие в конфликте, так как украинские военные не могут самостоятельно нанести удар ракетами ATACMS или Storm Shadow. Путин не исключил возможности поставок российского оружия в те регионы, где можно наносить удары по чувствительным объектам государств, вооружающих Украину.
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СМИ раскрыли пути переброски сил США при конфликте с Россией
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАСанкт-ПетербургВладимир Путин
 
 
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