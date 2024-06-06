https://ria.ru/20240606/rynok-1951029213.html

Эксперт: странам БРИКС надо формировать собственный "культурный рынок"

Эксперт: странам БРИКС надо формировать собственный "культурный рынок" - РИА Новости, 06.06.2024

Эксперт: странам БРИКС надо формировать собственный "культурный рынок"

Странам БРИКС необходимо сформировать свой собственный "культурный рынок", заявила президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд на Петербургском... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T15:14

2024-06-06T15:14

2024-06-06T15:14

пмэф-2024

экономика

технологии

россия

бразилия

индия

пурнима ананд

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796122876_0:183:3197:1982_1920x0_80_0_0_85a52d883f1a08e34934ecb4206e25de.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Странам БРИКС необходимо сформировать свой собственный "культурный рынок", заявила президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). "Если мы хотим развивать БРИКС как культурный рынок, нам необходимо организовывать события, мероприятия для того, чтобы расширять этот рынок, привлекать людей, как это делается на Западе. Нам нужно получать рыночное пространство в мире в культурном плане", - сказала Ананд, выступавшая на проходящем в рамках ПМЭФ экспертном форуме БРИКС. Она отметила, что у стран БРИКС есть широкое культурное наследие и большие возможности объединить людей. "Мы можем показать нашу культуру и наше единство, продемонстрировать и выделить то, в чем мы сильны. Мы можем сотрудничать вместе как одна большая семья для блага мира во всем мире… Последние годы я работаю над расширением программ БРИКС, и я хочу подчеркнуть, что БРИКС серьезно вырос и нам нужно перейти на следующий уровень, БРИКС 2.0", - добавила Ананд. Экспертный форум БРИКС, который проводится на полях ПМЭФ, организован международной медиагруппой "Россия сегодня" и китайским информационным агентством Синьхуа. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации – помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек – почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/dugin-1951004520.html

https://ria.ru/20240606/ekspert-1951000709.html

россия

бразилия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, бразилия, индия, пурнима ананд, брикс