Эксперт: странам БРИКС надо формировать собственный "культурный рынок"
Глава форума БРИКС: странам союза нужно сформировать свой "культурный рынок"
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПрезидент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд (слева) и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина
Президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд (слева) и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Странам БРИКС необходимо сформировать свой собственный "культурный рынок", заявила президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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"Если мы хотим развивать БРИКС как культурный рынок, нам необходимо организовывать события, мероприятия для того, чтобы расширять этот рынок, привлекать людей, как это делается на Западе. Нам нужно получать рыночное пространство в мире в культурном плане", - сказала Ананд, выступавшая на проходящем в рамках ПМЭФ экспертном форуме БРИКС.
Она отметила, что у стран БРИКС есть широкое культурное наследие и большие возможности объединить людей.
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"Мы можем показать нашу культуру и наше единство, продемонстрировать и выделить то, в чем мы сильны. Мы можем сотрудничать вместе как одна большая семья для блага мира во всем мире… Последние годы я работаю над расширением программ БРИКС, и я хочу подчеркнуть, что БРИКС серьезно вырос и нам нужно перейти на следующий уровень, БРИКС 2.0", - добавила Ананд.
Экспертный форум БРИКС, который проводится на полях ПМЭФ, организован международной медиагруппой "Россия сегодня" и китайским информационным агентством Синьхуа.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации – помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек – почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.