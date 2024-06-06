https://ria.ru/20240606/ritter-1950976033.html

Риттер примет участие в ПМЭФ по видеосвязи

Риттер примет участие в ПМЭФ по видеосвязи - РИА Новости, 06.06.2024

Риттер примет участие в ПМЭФ по видеосвязи

Экс-офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, которому правоохранители США не дали вылететь в РФ для участия в Петербургском... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:11

2024-06-06T13:11

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Экс-офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, которому правоохранители США не дали вылететь в РФ для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил телеканалу RT, что примет участие в мероприятии. Ранее Скотт Риттер заявил РИА Новости, что сотрудники таможенно-пограничной службы США изъяли его паспорт "по приказу" госдепа при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ. Риттер пообещал оспорить решение об изъятии у него паспорта властями США. "Разочарование, которое я испытал, когда моё правительство (США) лишило меня возможности лично приехать в Санкт-Петербург, было велико. Однако благодаря чудесам современных технологий мой голос не будет заглушён теми, кто не согласен с посылами, которые он доносит", - подчеркнул Риттер, его слова приводятся в телеграм-канале RT. Отмечается, что он примет участие в сессии RT на ПМЭФ, которая состоится 7 июня. Участники сессии обсудят многолетнюю PR-кампанию Запада по демонизации России.Помимо Скотта Риттера и Тары Рид, в дискуссии примут участие экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль; блогер, политический комментатор Джексон Хинкл и председатель немецко-российской организации "Диалог Бисмарка", внучатый племянник Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк.

https://ria.ru/20240604/ritter-1950335696.html

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сша, россия, санкт-петербург, скотт риттер