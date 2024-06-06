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Риттер примет участие в ПМЭФ по видеосвязи - РИА Новости, 06.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
13:11 06.06.2024 (обновлено: 13:33 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/ritter-1950976033.html
Риттер примет участие в ПМЭФ по видеосвязи
Риттер примет участие в ПМЭФ по видеосвязи - РИА Новости, 06.06.2024
Риттер примет участие в ПМЭФ по видеосвязи
Экс-офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, которому правоохранители США не дали вылететь в РФ для участия в Петербургском... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:11
2024-06-06T13:33
пмэф-2024
сша
россия
санкт-петербург
скотт риттер
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Экс-офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, которому правоохранители США не дали вылететь в РФ для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил телеканалу RT, что примет участие в мероприятии. Ранее Скотт Риттер заявил РИА Новости, что сотрудники таможенно-пограничной службы США изъяли его паспорт "по приказу" госдепа при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ. Риттер пообещал оспорить решение об изъятии у него паспорта властями США. "Разочарование, которое я испытал, когда моё правительство (США) лишило меня возможности лично приехать в Санкт-Петербург, было велико. Однако благодаря чудесам современных технологий мой голос не будет заглушён теми, кто не согласен с посылами, которые он доносит", - подчеркнул Риттер, его слова приводятся в телеграм-канале RT. Отмечается, что он примет участие в сессии RT на ПМЭФ, которая состоится 7 июня. Участники сессии обсудят многолетнюю PR-кампанию Запада по демонизации России.Помимо Скотта Риттера и Тары Рид, в дискуссии примут участие экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль; блогер, политический комментатор Джексон Хинкл и председатель немецко-российской организации "Диалог Бисмарка", внучатый племянник Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк.
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сша, россия, санкт-петербург, скотт риттер
ПМЭФ-2024, США, Россия, Санкт-Петербург, Скотт Риттер
Риттер примет участие в ПМЭФ по видеосвязи

Экс-офицер разведки морской пехоты США Риттер примет участие в ПМЭФ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАмериканский военный эксперт Скотт Риттер
Американский военный эксперт Скотт Риттер - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Американский военный эксперт Скотт Риттер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Экс-офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, которому правоохранители США не дали вылететь в РФ для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил телеканалу RT, что примет участие в мероприятии.
Ранее Скотт Риттер заявил РИА Новости, что сотрудники таможенно-пограничной службы США изъяли его паспорт "по приказу" госдепа при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ. Риттер пообещал оспорить решение об изъятии у него паспорта властями США.
Бывший разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
"Сделали специально": Риттер раскрыл, почему ему не дали вылететь в Россию
4 июня, 10:31
"Разочарование, которое я испытал, когда моё правительство (США) лишило меня возможности лично приехать в Санкт-Петербург, было велико. Однако благодаря чудесам современных технологий мой голос не будет заглушён теми, кто не согласен с посылами, которые он доносит", - подчеркнул Риттер, его слова приводятся в телеграм-канале RT.
Отмечается, что он примет участие в сессии RT на ПМЭФ, которая состоится 7 июня. Участники сессии обсудят многолетнюю PR-кампанию Запада по демонизации России.
Помимо Скотта Риттера и Тары Рид, в дискуссии примут участие экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль; блогер, политический комментатор Джексон Хинкл и председатель немецко-российской организации "Диалог Бисмарка", внучатый племянник Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк.
 
ПМЭФ-2024СШАРоссияСанкт-ПетербургСкотт Риттер
 
 
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