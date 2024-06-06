Риттер примет участие в ПМЭФ по видеосвязи
Экс-офицер разведки морской пехоты США Риттер примет участие в ПМЭФ
Американский военный эксперт Скотт Риттер. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Экс-офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, которому правоохранители США не дали вылететь в РФ для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил телеканалу RT, что примет участие в мероприятии.
"Разочарование, которое я испытал, когда моё правительство (США) лишило меня возможности лично приехать в Санкт-Петербург, было велико. Однако благодаря чудесам современных технологий мой голос не будет заглушён теми, кто не согласен с посылами, которые он доносит", - подчеркнул Риттер, его слова приводятся в телеграм-канале RT.
Отмечается, что он примет участие в сессии RT на ПМЭФ, которая состоится 7 июня. Участники сессии обсудят многолетнюю PR-кампанию Запада по демонизации России.
Помимо Скотта Риттера и Тары Рид, в дискуссии примут участие экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль; блогер, политический комментатор Джексон Хинкл и председатель немецко-российской организации "Диалог Бисмарка", внучатый племянник Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк.
Помимо Скотта Риттера и Тары Рид, в дискуссии примут участие экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль; блогер, политический комментатор Джексон Хинкл и председатель немецко-российской организации "Диалог Бисмарка", внучатый племянник Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк.