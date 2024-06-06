https://ria.ru/20240606/putin-1951120892.html

Путин высоко оценил работу Банка развития БРИКС

Путин высоко оценил работу Банка развития БРИКС - РИА Новости, 06.06.2024

Путин высоко оценил работу Банка развития БРИКС

Президент России Владимир Путин заявил, что рад продолжить диалог с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф, отметив, что он работает все более... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T18:29

2024-06-06T18:29

2024-06-06T19:17

брикс

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экономика

владимир путин

новый банк развития

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рад продолжить диалог с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф, отметив, что он работает все более организовано и успешно."Мы в прошлом году встречались на полях саммита "Россия-Африка", я рад возможности продолжить наш диалог. Должен отметить, что за этот год Банком многое сделать удалось под вашим руководством, впервые он показал значительную прибыль, чистую прибыль и по сути встает на ноги, работает все более и более организовано, успешно", - сказал Путин.Роуссефф в свою очередь отметила, что для нее большая честь находиться в Санкт-Петербурге, где проходит ПМЭФ."Я верю, что это очень важный момент, Россия председательствует в БРИКС и организует этот форум, поэтому взаимоотношения между Банком и членами группы очень важны", - сказала Роуссефф.Она подчеркнула, что РФ играет очень важную роль для развивающихся стран."Я верю, что сегодня миру все более необходимо становиться многополярным", - отметила она.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/putin-1951123461.html

https://ria.ru/20240606/pmef-1951102029.html

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брикс, россия, экономика, владимир путин, новый банк развития, санкт-петербург