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Путин высоко оценил работу Банка развития БРИКС - РИА Новости, 06.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
18:29 06.06.2024 (обновлено: 19:17 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/putin-1951120892.html
Путин высоко оценил работу Банка развития БРИКС
Путин высоко оценил работу Банка развития БРИКС - РИА Новости, 06.06.2024
Путин высоко оценил работу Банка развития БРИКС
Президент России Владимир Путин заявил, что рад продолжить диалог с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф, отметив, что он работает все более... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T18:29
2024-06-06T19:17
брикс
россия
экономика
владимир путин
новый банк развития
пмэф-2024
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рад продолжить диалог с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф, отметив, что он работает все более организовано и успешно."Мы в прошлом году встречались на полях саммита "Россия-Африка", я рад возможности продолжить наш диалог. Должен отметить, что за этот год Банком многое сделать удалось под вашим руководством, впервые он показал значительную прибыль, чистую прибыль и по сути встает на ноги, работает все более и более организовано, успешно", - сказал Путин.Роуссефф в свою очередь отметила, что для нее большая честь находиться в Санкт-Петербурге, где проходит ПМЭФ."Я верю, что это очень важный момент, Россия председательствует в БРИКС и организует этот форум, поэтому взаимоотношения между Банком и членами группы очень важны", - сказала Роуссефф.Она подчеркнула, что РФ играет очень важную роль для развивающихся стран."Я верю, что сегодня миру все более необходимо становиться многополярным", - отметила она.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/putin-1951123461.html
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брикс, россия, экономика, владимир путин, новый банк развития, санкт-петербург
БРИКС, Россия, Экономика, Владимир Путин, Новый банк развития, ПМЭФ-2024, Санкт-Петербург
Путин высоко оценил работу Банка развития БРИКС

Путин: Банк развития БРИКС работает все более организованно и успешно

© Fotolia / Björn WylezichНациональные валюты стран-участниц БРИКС
Национальные валюты стран-участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Fotolia / Björn Wylezich
Национальные валюты стран-участниц БРИКС. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рад продолжить диалог с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф, отметив, что он работает все более организовано и успешно.
"Мы в прошлом году встречались на полях саммита "Россия-Африка", я рад возможности продолжить наш диалог. Должен отметить, что за этот год Банком многое сделать удалось под вашим руководством, впервые он показал значительную прибыль, чистую прибыль и по сути встает на ноги, работает все более и более организовано, успешно", - сказал Путин.
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Роуссефф в свою очередь отметила, что для нее большая честь находиться в Санкт-Петербурге, где проходит ПМЭФ.
"Я верю, что это очень важный момент, Россия председательствует в БРИКС и организует этот форум, поэтому взаимоотношения между Банком и членами группы очень важны", - сказала Роуссефф.
Она подчеркнула, что РФ играет очень важную роль для развивающихся стран.
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"Я верю, что сегодня миру все более необходимо становиться многополярным", - отметила она.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024БРИКСРоссияЭкономикаВладимир ПутинНовый банк развитияСанкт-Петербург
 
 
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