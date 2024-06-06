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"Все правильно он говорит": немцев восхитил ответ Путина Западу - РИА Новости, 06.06.2024
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11:25 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/putin-1950928996.html
"Все правильно он говорит": немцев восхитил ответ Путина Западу
"Все правильно он говорит": немцев восхитил ответ Путина Западу - РИА Новости, 06.06.2024
"Все правильно он говорит": немцев восхитил ответ Путина Западу
Читатели немецкого издания Die Welt высоко оценили заявление президента России Владимира Путина о недопустимости поставок западного оружия для ВСУ и неверного... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:25
2024-06-06T11:25
россия
германия
санкт-петербург
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt высоко оценили заявление президента России Владимира Путина о недопустимости поставок западного оружия для ВСУ и неверного курса политики Германии."Все правильно он говорит. Русским повезло с таким президентом", — отметила Christina Z."Для меня это звучит логичнее и умнее, чем все, что говорят и пишут в Германии. И то, что у этого конфликта есть предыстория, ясно любому, кто хоть сколько-нибудь интересуется политикой и историей", — подчеркнул Martin H."Тут он прав. Тот, кто доставляет оружие в зону боевых действий, становится участником конфликта, даже если Шольц не хочет или не может этого признать", — добавил Lougrattais."Путин, очевидно, последний разумный человек в группе международных лидеров и политических деятелей. То, что он говорит, обычно имеет смысл", — заключил Weltwandler.Накануне президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что поставка Киеву ракет окончательно разрушает российско-германские отношения. Кроме того, глава государства добавил, что поставки Западом оружия Украине и есть прямое участие в конфликте.
https://ria.ru/20240606/udar-1950905234.html
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россия, германия, санкт-петербург, владимир путин, вооруженные силы украины
Россия, Германия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины

"Все правильно он говорит": немцев восхитил ответ Путина Западу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt высоко оценили заявление президента России Владимира Путина о недопустимости поставок западного оружия для ВСУ и неверного курса политики Германии.
"Все правильно он говорит. Русским повезло с таким президентом", — отметила Christina Z.
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"Для меня это звучит логичнее и умнее, чем все, что говорят и пишут в Германии. И то, что у этого конфликта есть предыстория, ясно любому, кто хоть сколько-нибудь интересуется политикой и историей", — подчеркнул Martin H.
"Тут он прав. Тот, кто доставляет оружие в зону боевых действий, становится участником конфликта, даже если Шольц не хочет или не может этого признать", — добавил Lougrattais.
"Путин, очевидно, последний разумный человек в группе международных лидеров и политических деятелей. То, что он говорит, обычно имеет смысл", — заключил Weltwandler.
Накануне президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что поставка Киеву ракет окончательно разрушает российско-германские отношения. Кроме того, глава государства добавил, что поставки Западом оружия Украине и есть прямое участие в конфликте.
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