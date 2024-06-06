https://ria.ru/20240606/putin-1950928996.html
"Все правильно он говорит": немцев восхитил ответ Путина Западу
"Все правильно он говорит": немцев восхитил ответ Путина Западу - РИА Новости, 06.06.2024
"Все правильно он говорит": немцев восхитил ответ Путина Западу
Читатели немецкого издания Die Welt высоко оценили заявление президента России Владимира Путина о недопустимости поставок западного оружия для ВСУ и неверного... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:25
2024-06-06T11:25
2024-06-06T11:25
россия
германия
санкт-петербург
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950861539_0:179:2882:1800_1920x0_80_0_0_80a9fcd071777ffb7d1ce6ed9105302c.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt высоко оценили заявление президента России Владимира Путина о недопустимости поставок западного оружия для ВСУ и неверного курса политики Германии."Все правильно он говорит. Русским повезло с таким президентом", — отметила Christina Z."Для меня это звучит логичнее и умнее, чем все, что говорят и пишут в Германии. И то, что у этого конфликта есть предыстория, ясно любому, кто хоть сколько-нибудь интересуется политикой и историей", — подчеркнул Martin H."Тут он прав. Тот, кто доставляет оружие в зону боевых действий, становится участником конфликта, даже если Шольц не хочет или не может этого признать", — добавил Lougrattais."Путин, очевидно, последний разумный человек в группе международных лидеров и политических деятелей. То, что он говорит, обычно имеет смысл", — заключил Weltwandler.Накануне президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что поставка Киеву ракет окончательно разрушает российско-германские отношения. Кроме того, глава государства добавил, что поставки Западом оружия Украине и есть прямое участие в конфликте.
https://ria.ru/20240606/udar-1950905234.html
https://ria.ru/20240606/otvet-1950882471.html
россия
германия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950861539_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bf4c53a911d830890864833872398acf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, санкт-петербург, владимир путин, вооруженные силы украины
Россия, Германия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости.
Читатели немецкого издания Die Welt
высоко оценили заявление президента России Владимира Путина о недопустимости поставок западного оружия для ВСУ и неверного курса политики Германии.
"Все правильно он говорит. Русским повезло с таким президентом", — отметила Christina Z.
"Для меня это звучит логичнее и умнее, чем все, что говорят и пишут в Германии. И то, что у этого конфликта есть предыстория, ясно любому, кто хоть сколько-нибудь интересуется политикой и историей", — подчеркнул Martin H.
"Тут он прав. Тот, кто доставляет оружие в зону боевых действий, становится участником конфликта, даже если Шольц не хочет или не может этого признать", — добавил Lougrattais.
"Путин, очевидно, последний разумный человек в группе международных лидеров и политических деятелей. То, что он говорит, обычно имеет смысл", — заключил Weltwandler.
Накануне президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге
заявил, что поставка Киеву
ракет окончательно разрушает российско-германские отношения. Кроме того, глава государства добавил, что поставки Западом оружия Украине
и есть прямое участие в конфликте.