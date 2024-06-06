https://ria.ru/20240606/putin-1950928996.html

"Все правильно он говорит": немцев восхитил ответ Путина Западу

"Все правильно он говорит": немцев восхитил ответ Путина Западу - РИА Новости, 06.06.2024

"Все правильно он говорит": немцев восхитил ответ Путина Западу

Читатели немецкого издания Die Welt высоко оценили заявление президента России Владимира Путина о недопустимости поставок западного оружия для ВСУ и неверного... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T11:25

2024-06-06T11:25

2024-06-06T11:25

россия

германия

санкт-петербург

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt высоко оценили заявление президента России Владимира Путина о недопустимости поставок западного оружия для ВСУ и неверного курса политики Германии."Все правильно он говорит. Русским повезло с таким президентом", — отметила Christina Z."Для меня это звучит логичнее и умнее, чем все, что говорят и пишут в Германии. И то, что у этого конфликта есть предыстория, ясно любому, кто хоть сколько-нибудь интересуется политикой и историей", — подчеркнул Martin H."Тут он прав. Тот, кто доставляет оружие в зону боевых действий, становится участником конфликта, даже если Шольц не хочет или не может этого признать", — добавил Lougrattais."Путин, очевидно, последний разумный человек в группе международных лидеров и политических деятелей. То, что он говорит, обычно имеет смысл", — заключил Weltwandler.Накануне президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что поставка Киеву ракет окончательно разрушает российско-германские отношения. Кроме того, глава государства добавил, что поставки Западом оружия Украине и есть прямое участие в конфликте.

https://ria.ru/20240606/udar-1950905234.html

https://ria.ru/20240606/otvet-1950882471.html

россия

германия

санкт-петербург

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россия, германия, санкт-петербург, владимир путин, вооруженные силы украины