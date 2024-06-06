https://ria.ru/20240606/putin-1950846597.html

Путин приехал в Царское село, где посетил посвященную Пушкину выставку

Путин приехал в Царское село, где посетил посвященную Пушкину выставку - РИА Новости, 06.06.2024

Путин приехал в Царское село, где посетил посвященную Пушкину выставку

Президент РФ Владимир Путин посетил Государственный музей-заповедник "Царское Село", где главу государства познакомили с воссозданными залами второго этажа... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T00:25

2024-06-06T00:25

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил Государственный музей-заповедник "Царское Село", где главу государства познакомили с воссозданными залами второго этажа Музея-лицея имени Александра Пушкина, а также с выставкой "Поэт и царь", посвященной 225-летию со дня рождения русского классика.Президент РФ приехал в Царское Село ночью, до этого глава государства около трех часов общался с руководителями мировых информационных агентств. В Царском Селе президента встретили помощник главы государства Владимир Мединский, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, министр культуры РФ Ольга Любимова, директор Всероссийского музея А.С.Пушкина Сергей Некрасов, видео опубликовано в официальном Telegram-канале Кремля.Залы второго этажа Царскосельского лицея были полностью утрачены в середине XIX века после переезда лицея в Санкт-Петербург. Их восстановление стало третьим этапом работ по возвращению лицею исторического облика. В помещениях представлены шинельная, буфетная, столовая, больница, аптека и зал "Конференции". В помещениях также собраны различные исторические экспонаты, связанные с историей лицея и биографией Александра Пушкина."Сегодня на площади 366 квадратных метров - это второй этаж - мы полностью возродили то, чего еще никто не видел. Это те интерьеры, которые хорошо знал Пушкин, его друзья, поскольку их жизнь здесь проходила", - рассказал журналистам директор Всероссийского музея Пушкина Сергей Некрасов.В залах представлены различные объекты интерьера, соответствующие эпохе. Также посетители смогут ознакомиться с историей лицея с помощью мультимедийных технологий. К примеру, в лицее на втором этаже к 19 октября планируют открыть детский центр, в котором "оживят" картину Ильи Репина "А. С. Пушкин на акте в лицее 8 января 1815 года", оригинал которой теперь демонстрируется в зале "Конференции".Также там организована выставка "Поэт и царь". Экспозиция посвящена 225-летию со дня рождения Александра Пушкина и размещена в Камероновой галерее в Екатерининском парке.Пространство выставочных залов поделено на две анфилады, рассказала журналистам директор Государственного музея-заповедника "Царское Село" Ольга Таратынова. Первая зона выставки оформлена в белые цвета с романтическими руинами-ассоциациями царскосельских парков, вторая зона - черная, она переносит зрителя на Черную речку – место трагической гибели поэта.На выставке представлена коллекция из 126 предметов. В числе раритетов зрители могут увидеть цилиндр и жилет Пушкина, кабриолет Николая I, мундиры императоров, редчайшие архивные документы, живопись, графику. Часть экспозиции – аудиоспектакль, который посетители могут прослушать в наушниках.Как сообщается в Telegram-канале Кремля, Путин осмотрел выставочные залы Мемориального музея-лицея Пушкина – шинельную комнату, буфетный зал, столовую, больницу, художественную мастерскую, учебные классы.Путин в Петербурге принимает участие в мероприятиях ПМЭФ, который проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240531/putin-1949755953.html

https://ria.ru/20240605/pushkin-1950558090.html

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