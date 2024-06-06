https://ria.ru/20240606/prisyaga-1951016188.html

В Индии перенесли церемонию присяги нового премьера

В Индии перенесли церемонию присяги нового премьера - РИА Новости, 06.06.2024

В Индии перенесли церемонию присяги нового премьера

Церемония приведения к присяге нового премьера Индии перенесена с субботы на вечер воскресенья, 9 июня, на ней ожидается присутствие высокопоставленных гостей,... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T14:51

2024-06-06T14:51

2024-06-06T14:51

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июн – РИА Новости. Церемония приведения к присяге нового премьера Индии перенесена с субботы на вечер воскресенья, 9 июня, на ней ожидается присутствие высокопоставленных гостей, сообщает издание Indian Express со ссылкой на источники. "Церемония приведения к присяге премьер-министра Нарендры Моди на его третий срок была перенесена с 8 июня на 18.00 9 июня из-за "неизбежных обстоятельств". Задержку с приведением к присяге объясняют продолжающимися переговорами "Бхаратия джаната парти" с основными союзниками", - сообщает издание. По итогам состоявшихся в Индии выборов в парламент партия Моди "Бхаратия джаната парти" получила 240 мест, на 32 меньше необходимого для формирования правительства простого большинства в 272 голоса из 543. Вместе с тем, с учетом голосов партий, входящих в возглавляемый партией Моди "Национально-демократический альянс", это политическое объединение набирает 292 места в парламенте, что позволяет ему сформировать новое правительство, которое, по всей видимости, станет коалиционным. Церемония приведения к присяге пройдет в президентском дворце, на ней будут присутствовать сотни гостей, в том числе высокопоставленные иностранные лица. "Источники подтвердили, что приглашения были разосланы лидерам соседних стран, включая Шри-Ланку, Непал, Бангладеш, Бутан, Маврикий и другие страны, что демонстрирует приверженность Индии региональному сотрудничеству и дипломатическим связям. Источник добавил, что список гостей, включающий глав государств и высокопоставленных чиновников, будет отражать приоритеты третьего срока правительства Моди", - отмечает издание. Ожидается, что вместе с Нарендрой Моди к присяге будут приведены 25-30 министров нового кабмина.

https://ria.ru/20240605/putin-1950748736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, индия, шри-ланка, непал, нарендра моди, бхаратия джаната парти