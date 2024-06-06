В Индии перенесли церемонию присяги нового премьера
Indian Express: церемония приведения Моди к присяге перенесена на вечер 9 июня
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июн – РИА Новости. Церемония приведения к присяге нового премьера Индии перенесена с субботы на вечер воскресенья, 9 июня, на ней ожидается присутствие высокопоставленных гостей, сообщает издание Indian Express со ссылкой на источники.
"Церемония приведения к присяге премьер-министра Нарендры Моди на его третий срок была перенесена с 8 июня на 18.00 9 июня из-за "неизбежных обстоятельств". Задержку с приведением к присяге объясняют продолжающимися переговорами "Бхаратия джаната парти" с основными союзниками", - сообщает издание.
По итогам состоявшихся в Индии выборов в парламент партия Моди "Бхаратия джаната парти" получила 240 мест, на 32 меньше необходимого для формирования правительства простого большинства в 272 голоса из 543. Вместе с тем, с учетом голосов партий, входящих в возглавляемый партией Моди "Национально-демократический альянс", это политическое объединение набирает 292 места в парламенте, что позволяет ему сформировать новое правительство, которое, по всей видимости, станет коалиционным.
Церемония приведения к присяге пройдет в президентском дворце, на ней будут присутствовать сотни гостей, в том числе высокопоставленные иностранные лица.
"Источники подтвердили, что приглашения были разосланы лидерам соседних стран, включая Шри-Ланку, Непал, Бангладеш, Бутан, Маврикий и другие страны, что демонстрирует приверженность Индии региональному сотрудничеству и дипломатическим связям. Источник добавил, что список гостей, включающий глав государств и высокопоставленных чиновников, будет отражать приоритеты третьего срока правительства Моди", - отмечает издание.
Ожидается, что вместе с Нарендрой Моди к присяге будут приведены 25-30 министров нового кабмина.