Рейтинг@Mail.ru
В Индии перенесли церемонию присяги нового премьера - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/prisyaga-1951016188.html
В Индии перенесли церемонию присяги нового премьера
В Индии перенесли церемонию присяги нового премьера - РИА Новости, 06.06.2024
В Индии перенесли церемонию присяги нового премьера
Церемония приведения к присяге нового премьера Индии перенесена с субботы на вечер воскресенья, 9 июня, на ней ожидается присутствие высокопоставленных гостей,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:51
2024-06-06T14:51
в мире
индия
шри-ланка
непал
нарендра моди
бхаратия джаната парти
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891937081_0:167:3066:1892_1920x0_80_0_0_fff21a5688b9b124b1368b2cd94fa3b6.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июн – РИА Новости. Церемония приведения к присяге нового премьера Индии перенесена с субботы на вечер воскресенья, 9 июня, на ней ожидается присутствие высокопоставленных гостей, сообщает издание Indian Express со ссылкой на источники. "Церемония приведения к присяге премьер-министра Нарендры Моди на его третий срок была перенесена с 8 июня на 18.00 9 июня из-за "неизбежных обстоятельств". Задержку с приведением к присяге объясняют продолжающимися переговорами "Бхаратия джаната парти" с основными союзниками", - сообщает издание. По итогам состоявшихся в Индии выборов в парламент партия Моди "Бхаратия джаната парти" получила 240 мест, на 32 меньше необходимого для формирования правительства простого большинства в 272 голоса из 543. Вместе с тем, с учетом голосов партий, входящих в возглавляемый партией Моди "Национально-демократический альянс", это политическое объединение набирает 292 места в парламенте, что позволяет ему сформировать новое правительство, которое, по всей видимости, станет коалиционным. Церемония приведения к присяге пройдет в президентском дворце, на ней будут присутствовать сотни гостей, в том числе высокопоставленные иностранные лица. "Источники подтвердили, что приглашения были разосланы лидерам соседних стран, включая Шри-Ланку, Непал, Бангладеш, Бутан, Маврикий и другие страны, что демонстрирует приверженность Индии региональному сотрудничеству и дипломатическим связям. Источник добавил, что список гостей, включающий глав государств и высокопоставленных чиновников, будет отражать приоритеты третьего срока правительства Моди", - отмечает издание. Ожидается, что вместе с Нарендрой Моди к присяге будут приведены 25-30 министров нового кабмина.
https://ria.ru/20240605/putin-1950748736.html
https://ria.ru/20240604/indiya-1950310760.html
индия
шри-ланка
непал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891937081_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_d690cce01678e231f39f365069ba0967.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, шри-ланка, непал, нарендра моди, бхаратия джаната парти
В мире, Индия, Шри-Ланка, Непал, Нарендра Моди, Бхаратия Джаната Парти
В Индии перенесли церемонию присяги нового премьера

Indian Express: церемония приведения Моди к присяге перенесена на вечер 9 июня

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июн – РИА Новости. Церемония приведения к присяге нового премьера Индии перенесена с субботы на вечер воскресенья, 9 июня, на ней ожидается присутствие высокопоставленных гостей, сообщает издание Indian Express со ссылкой на источники.
"Церемония приведения к присяге премьер-министра Нарендры Моди на его третий срок была перенесена с 8 июня на 18.00 9 июня из-за "неизбежных обстоятельств". Задержку с приведением к присяге объясняют продолжающимися переговорами "Бхаратия джаната парти" с основными союзниками", - сообщает издание.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на заседании в расширенном составе глав стран - участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Путин по телефону поздравил Моди с победой его партии на выборах
Вчера, 17:25
По итогам состоявшихся в Индии выборов в парламент партия Моди "Бхаратия джаната парти" получила 240 мест, на 32 меньше необходимого для формирования правительства простого большинства в 272 голоса из 543. Вместе с тем, с учетом голосов партий, входящих в возглавляемый партией Моди "Национально-демократический альянс", это политическое объединение набирает 292 места в парламенте, что позволяет ему сформировать новое правительство, которое, по всей видимости, станет коалиционным.
Церемония приведения к присяге пройдет в президентском дворце, на ней будут присутствовать сотни гостей, в том числе высокопоставленные иностранные лица.
"Источники подтвердили, что приглашения были разосланы лидерам соседних стран, включая Шри-Ланку, Непал, Бангладеш, Бутан, Маврикий и другие страны, что демонстрирует приверженность Индии региональному сотрудничеству и дипломатическим связям. Источник добавил, что список гостей, включающий глав государств и высокопоставленных чиновников, будет отражать приоритеты третьего срока правительства Моди", - отмечает издание.
Ожидается, что вместе с Нарендрой Моди к присяге будут приведены 25-30 министров нового кабмина.
Сторонники Индийской народной партией празднуют победу на национальных выборах в парламент Индии в Нью-Дели. 4 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Партия Моди получила большинство на выборах в парламент Индии, сообщают СМИ
4 июня, 06:45
 
В миреИндияШри-ЛанкаНепалНарендра МодиБхаратия Джаната Парти
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала