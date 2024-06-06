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Сахалин подпишет на ПМЭФ договор с "Логин Дело" по развитию порта Корсаков - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
06:34 06.06.2024 (обновлено: 10:23 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/port-1950867231.html
Сахалин подпишет на ПМЭФ договор с "Логин Дело" по развитию порта Корсаков
Сахалин подпишет на ПМЭФ договор с "Логин Дело" по развитию порта Корсаков - РИА Новости, 06.06.2024
Сахалин подпишет на ПМЭФ договор с "Логин Дело" по развитию порта Корсаков
Сахалинская делегация заключит на ПМЭФ соглашение, касающееся развития морского порта Корсаков на юге острова, рассказал губернатор Валерий Лимаренко в интервью РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T06:34
2024-06-06T10:23
пмэф-2024
сахалин
санкт-петербург
россия
валерий лимаренко
владимир путин
экономика
уфас
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Сахалинская делегация заключит на ПМЭФ соглашение, касающееся развития морского порта Корсаков на юге острова, рассказал губернатор Валерий Лимаренко в интервью РИА Новости. "Хочу отметить, что произошло важное событие: УФАС одобрил сделку по приобретению Корсаковского порта компанией "Логин Дело". Она будет вкладывать средства в развитие грузовых мощностей порта, чтобы он, в частности, стал одной из точек Северного морского пути. На форуме в Санкт-Петербурге мы подпишем соглашение с ООО "Логин Дело", - отметил глава региона. Губернатор напомнил, что обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой посодействовать в ускорении финансирования модернизации Корсаковского морского порта, чтобы приступить к работам в 2024 году. "Мы работаем над созданием в регионе крупного международного транспортно-логистического хаба на основе данного порта. Нам удалось заручиться поддержкой президента России и ускорить начало финансирования. В этом году начнется масштабная модернизация стратегически важного объекта, которая должна завершиться в 2028 году", - уточнил Лимаренко. По его словам, планируется разместить в порту крупный контейнерный терминал. Кроме того, бизнес уже приступил к строительству мощного рыбоперерабатывающего завода. "Сегодня значительная часть продукции российских рыбаков уходит на переработку в корейский порт Пусан. Там же, естественно, остается и добавленная стоимость, потому что на российском берегу не хватает мощностей для переработки. Запуск завода позволит изменить логистику, вернуть уловы наших рыбаков на Сахалин и создать на российской земле центр дистрибуции рыбной продукции", - подчеркнул губернатор, добавив, что на территории порта должна появиться верфь по строительству судов из композитных материалов для рыбопромышленных и туристических компаний. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240201/sakhalin-1924901693.html
https://ria.ru/20240606/limarenko-1950863716.html
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сахалин, санкт-петербург, россия, валерий лимаренко, владимир путин, экономика, уфас
ПМЭФ-2024, Сахалин, Санкт-Петербург, Россия, Валерий Лимаренко, Владимир Путин, Экономика, УФАС
Сахалин подпишет на ПМЭФ договор с "Логин Дело" по развитию порта Корсаков

Лимаренко: Сахалин подпишет договор с "Логин Дело" по развитию порта Корсаков

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на ПМЭФ-2024
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Сахалинская делегация заключит на ПМЭФ соглашение, касающееся развития морского порта Корсаков на юге острова, рассказал губернатор Валерий Лимаренко в интервью РИА Новости.
"Хочу отметить, что произошло важное событие: УФАС одобрил сделку по приобретению Корсаковского порта компанией "Логин Дело". Она будет вкладывать средства в развитие грузовых мощностей порта, чтобы он, в частности, стал одной из точек Северного морского пути. На форуме в Санкт-Петербурге мы подпишем соглашение с ООО "Логин Дело", - отметил глава региона.
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Губернатор напомнил, что обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой посодействовать в ускорении финансирования модернизации Корсаковского морского порта, чтобы приступить к работам в 2024 году.
"Мы работаем над созданием в регионе крупного международного транспортно-логистического хаба на основе данного порта. Нам удалось заручиться поддержкой президента России и ускорить начало финансирования. В этом году начнется масштабная модернизация стратегически важного объекта, которая должна завершиться в 2028 году", - уточнил Лимаренко.
По его словам, планируется разместить в порту крупный контейнерный терминал. Кроме того, бизнес уже приступил к строительству мощного рыбоперерабатывающего завода.
"Сегодня значительная часть продукции российских рыбаков уходит на переработку в корейский порт Пусан. Там же, естественно, остается и добавленная стоимость, потому что на российском берегу не хватает мощностей для переработки. Запуск завода позволит изменить логистику, вернуть уловы наших рыбаков на Сахалин и создать на российской земле центр дистрибуции рыбной продукции", - подчеркнул губернатор, добавив, что на территории порта должна появиться верфь по строительству судов из композитных материалов для рыбопромышленных и туристических компаний.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024СахалинСанкт-ПетербургРоссияВалерий ЛимаренкоВладимир ПутинЭкономикаУФАС
 
 
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