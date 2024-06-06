Сахалин подпишет на ПМЭФ договор с "Логин Дело" по развитию порта Корсаков
Лимаренко: Сахалин подпишет договор с "Логин Дело" по развитию порта Корсаков
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на ПМЭФ-2024
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на ПМЭФ-2024
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Сахалинская делегация заключит на ПМЭФ соглашение, касающееся развития морского порта Корсаков на юге острова, рассказал губернатор Валерий Лимаренко в интервью РИА Новости.
"Хочу отметить, что произошло важное событие: УФАС одобрил сделку по приобретению Корсаковского порта компанией "Логин Дело". Она будет вкладывать средства в развитие грузовых мощностей порта, чтобы он, в частности, стал одной из точек Северного морского пути. На форуме в Санкт-Петербурге мы подпишем соглашение с ООО "Логин Дело", - отметил глава региона.
Губернатор напомнил, что обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой посодействовать в ускорении финансирования модернизации Корсаковского морского порта, чтобы приступить к работам в 2024 году.
"Мы работаем над созданием в регионе крупного международного транспортно-логистического хаба на основе данного порта. Нам удалось заручиться поддержкой президента России и ускорить начало финансирования. В этом году начнется масштабная модернизация стратегически важного объекта, которая должна завершиться в 2028 году", - уточнил Лимаренко.
По его словам, планируется разместить в порту крупный контейнерный терминал. Кроме того, бизнес уже приступил к строительству мощного рыбоперерабатывающего завода.
"Сегодня значительная часть продукции российских рыбаков уходит на переработку в корейский порт Пусан. Там же, естественно, остается и добавленная стоимость, потому что на российском берегу не хватает мощностей для переработки. Запуск завода позволит изменить логистику, вернуть уловы наших рыбаков на Сахалин и создать на российской земле центр дистрибуции рыбной продукции", - подчеркнул губернатор, добавив, что на территории порта должна появиться верфь по строительству судов из композитных материалов для рыбопромышленных и туристических компаний.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.