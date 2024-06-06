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На пруду в Царском Селе перевернулся понтон с пассажирами - РИА Новости, 06.06.2024
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08:55 06.06.2024 (обновлено: 10:47 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/ponton-1950879551.html
На пруду в Царском Селе перевернулся понтон с пассажирами
На пруду в Царском Селе перевернулся понтон с пассажирами - РИА Новости, 06.06.2024
На пруду в Царском Селе перевернулся понтон с пассажирами
На Большом пруду в Царском Селе перевернулся понтон с пассажирами, есть погибший, сообщили в главке Следственного комитета по Санкт-Петербургу. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T08:55
2024-06-06T10:47
происшествия
царское село
следственный комитет россии (ск рф)
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. На Большом пруду в Царском Селе перевернулся понтон с пассажирами, есть погибший, сообщили в главке Следственного комитета по Санкт-Петербургу."Четверо пассажиров понтона для оказания квалифицированной медицинской помощи были доставлены в больницу, где один из них впоследствии скончался", — говорится в публикации.Следователи уточнили, что инцидент произошел на водоеме в Екатерининском парке при выполнении разворота, на плавсредстве находилось 24 человека.Возбуждено дело по пункту "в" части второй статьи 238 Уголовного кодекса "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека".
https://ria.ru/20240417/aerolodka-1940496397.html
https://ria.ru/20240408/evakuatsiya-1938640654.html
царское село
россия
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происшествия, царское село, следственный комитет россии (ск рф), россия, санкт-петербург
Происшествия, Царское Село, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Санкт-Петербург
На пруду в Царском Селе перевернулся понтон с пассажирами

На пруду в Царском Селе перевернулся понтон с пассажирами, погиб человек

© Фото : СоцсетиМесто происшествия в Царском Селе, где на пруду перевернулся понтон с пассажирами
Место происшествия в Царском Селе, где на пруду перевернулся понтон с пассажирами - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : Соцсети
Место происшествия в Царском Селе, где на пруду перевернулся понтон с пассажирами
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. На Большом пруду в Царском Селе перевернулся понтон с пассажирами, есть погибший, сообщили в главке Следственного комитета по Санкт-Петербургу.
"Четверо пассажиров понтона для оказания квалифицированной медицинской помощи были доставлены в больницу, где один из них впоследствии скончался", — говорится в публикации.
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Следователи уточнили, что инцидент произошел на водоеме в Екатерининском парке при выполнении разворота, на плавсредстве находилось 24 человека.
Возбуждено дело по пункту "в" части второй статьи 238 Уголовного кодекса "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека".
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ПроисшествияЦарское СелоСледственный комитет России (СК РФ)РоссияСанкт-Петербург
 
 
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