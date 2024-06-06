https://ria.ru/20240606/ponton-1950879551.html

На пруду в Царском Селе перевернулся понтон с пассажирами

На пруду в Царском Селе перевернулся понтон с пассажирами - РИА Новости, 06.06.2024

На пруду в Царском Селе перевернулся понтон с пассажирами

На Большом пруду в Царском Селе перевернулся понтон с пассажирами, есть погибший, сообщили в главке Следственного комитета по Санкт-Петербургу. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T08:55

2024-06-06T08:55

2024-06-06T10:47

происшествия

царское село

следственный комитет россии (ск рф)

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. На Большом пруду в Царском Селе перевернулся понтон с пассажирами, есть погибший, сообщили в главке Следственного комитета по Санкт-Петербургу."Четверо пассажиров понтона для оказания квалифицированной медицинской помощи были доставлены в больницу, где один из них впоследствии скончался", — говорится в публикации.Следователи уточнили, что инцидент произошел на водоеме в Екатерининском парке при выполнении разворота, на плавсредстве находилось 24 человека.Возбуждено дело по пункту "в" части второй статьи 238 Уголовного кодекса "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека".

https://ria.ru/20240417/aerolodka-1940496397.html

https://ria.ru/20240408/evakuatsiya-1938640654.html

царское село

россия

санкт-петербург

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Дарья Буймова

происшествия, царское село, следственный комитет россии (ск рф), россия, санкт-петербург