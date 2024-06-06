Рейтинг@Mail.ru
Раненный мигрантом на границе польский военный умер - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 06.06.2024 (обновлено: 18:09 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/polsha-1951085421.html
Раненный мигрантом на границе польский военный умер
Раненный мигрантом на границе польский военный умер - РИА Новости, 06.06.2024
Раненный мигрантом на границе польский военный умер
Раненный на польско-белорусской границе нелегальным мигрантом польский военнослужащий умер, сообщило Генеральное командование польской армии в соцсети Х. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:05
2024-06-06T18:09
польша
варшава
дональд туск
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951013750_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0ac8e1d4d8fbad68f90bfa1848fd1dbd.jpg
ВАРШАВА, 6 июн — РИА Новости. Раненный на польско-белорусской границе нелегальным мигрантом польский военнослужащий умер, сообщило Генеральное командование польской армии в соцсети Х. &quot;С сожалением сообщаем, что 6 июня во второй половине дня в Военном медицинском институте, окруженный поддержкой семьи и военных, умер раненный ножом военнослужащий Первой бронетанковой бригады&quot;, — уточнили в материале.Во вторник стало известно, что один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата. Изначально сообщалось, что жизнь военнослужащего вне опасности. После этого премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал отправку дополнительных сил на границу. Как указали в армии, бойца не удалось спасти, несмотря на все усилия врачей. Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил на брифинге, что раненого солдата перевезли в Военный медицинский институт в Варшаве из госпиталя в Гайновке. Он был в очень тяжелом состоянии. После начала миграционного кризиса на польско-белорусской границе в 2021 году власти Польши направили туда несколько тысяч военных. Сейчас службу там несут около шести тысяч солдат.В последнее время польские пограничники почти ежедневно сообщают об агрессивном поведении мигрантов, находящихся за стальным заграждением на границе с Белоруссией. Чаще всего речь идет о метании камней и веток в сторону польских силовиков. Ежедневно заграждение пытаются штурмовать в среднем около 200 человек. При этом сегодня Дуда сообщил о созыве заседания Совета национальной безопасности. Это случилось после того, как в местных СМИ опубликовали информацию о стрельбе польских солдат по мигрантам на границе с Белоруссией.
https://ria.ru/20240606/polsha-1951010230.html
https://ria.ru/20240603/polsha-1950200566.html
https://ria.ru/20240606/polsha-1950979586.html
польша
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951013750_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5cb872f0f57d66d5723e0a702a2a2478.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, варшава, дональд туск, в мире
Польша, Варшава, Дональд Туск, В мире
Раненный мигрантом на границе польский военный умер

Раненный на польско-белорусской границе нелегалом польский военнослужащий умер

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольский военный на границе с Белоруссией
Польский военный на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польский военный на границе с Белоруссией. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 6 июн — РИА Новости. Раненный на польско-белорусской границе нелегальным мигрантом польский военнослужащий умер, сообщило Генеральное командование польской армии в соцсети Х.
«

"С сожалением сообщаем, что 6 июня во второй половине дня в Военном медицинском институте, окруженный поддержкой семьи и военных, умер раненный ножом военнослужащий Первой бронетанковой бригады", — уточнили в материале.

Президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Президент Польши возмутился тем, что ему не доложили о стрельбе на границе
Вчера, 14:35
Во вторник стало известно, что один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата. Изначально сообщалось, что жизнь военнослужащего вне опасности. После этого премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал отправку дополнительных сил на границу.
Как указали в армии, бойца не удалось спасти, несмотря на все усилия врачей. Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил на брифинге, что раненого солдата перевезли в Военный медицинский институт в Варшаве из госпиталя в Гайновке. Он был в очень тяжелом состоянии.
Польский пограничник идет вдоль металлического забора на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Польша отложила введение буферной зоны на границе с Белоруссией
3 июня, 15:36
После начала миграционного кризиса на польско-белорусской границе в 2021 году власти Польши направили туда несколько тысяч военных. Сейчас службу там несут около шести тысяч солдат.
В последнее время польские пограничники почти ежедневно сообщают об агрессивном поведении мигрантов, находящихся за стальным заграждением на границе с Белоруссией. Чаще всего речь идет о метании камней и веток в сторону польских силовиков. Ежедневно заграждение пытаются штурмовать в среднем около 200 человек.
При этом сегодня Дуда сообщил о созыве заседания Совета национальной безопасности. Это случилось после того, как в местных СМИ опубликовали информацию о стрельбе польских солдат по мигрантам на границе с Белоруссией.
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
В Польше потребовали отставки министров из-за задержания солдат
Вчера, 13:18
 
ПольшаВаршаваДональд ТускВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала