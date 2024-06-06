Раненный мигрантом на границе польский военный умер
Раненный на польско-белорусской границе нелегалом польский военнослужащий умер
© AP Photo / Czarek SokolowskiПольский военный на границе с Белоруссией
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польский военный на границе с Белоруссией. Архивное фото
ВАРШАВА, 6 июн — РИА Новости. Раненный на польско-белорусской границе нелегальным мигрантом польский военнослужащий умер, сообщило Генеральное командование польской армии в соцсети Х.
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"С сожалением сообщаем, что 6 июня во второй половине дня в Военном медицинском институте, окруженный поддержкой семьи и военных, умер раненный ножом военнослужащий Первой бронетанковой бригады", — уточнили в материале.
Во вторник стало известно, что один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата. Изначально сообщалось, что жизнь военнослужащего вне опасности. После этого премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал отправку дополнительных сил на границу.
Как указали в армии, бойца не удалось спасти, несмотря на все усилия врачей. Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил на брифинге, что раненого солдата перевезли в Военный медицинский институт в Варшаве из госпиталя в Гайновке. Он был в очень тяжелом состоянии.
После начала миграционного кризиса на польско-белорусской границе в 2021 году власти Польши направили туда несколько тысяч военных. Сейчас службу там несут около шести тысяч солдат.
В последнее время польские пограничники почти ежедневно сообщают об агрессивном поведении мигрантов, находящихся за стальным заграждением на границе с Белоруссией. Чаще всего речь идет о метании камней и веток в сторону польских силовиков. Ежедневно заграждение пытаются штурмовать в среднем около 200 человек.
При этом сегодня Дуда сообщил о созыве заседания Совета национальной безопасности. Это случилось после того, как в местных СМИ опубликовали информацию о стрельбе польских солдат по мигрантам на границе с Белоруссией.