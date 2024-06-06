https://ria.ru/20240606/polsha-1951085421.html

Раненный мигрантом на границе польский военный умер

Раненный мигрантом на границе польский военный умер - РИА Новости, 06.06.2024

Раненный мигрантом на границе польский военный умер

Раненный на польско-белорусской границе нелегальным мигрантом польский военнослужащий умер, сообщило Генеральное командование польской армии в соцсети Х. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T17:05

2024-06-06T17:05

2024-06-06T18:09

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ВАРШАВА, 6 июн — РИА Новости. Раненный на польско-белорусской границе нелегальным мигрантом польский военнослужащий умер, сообщило Генеральное командование польской армии в соцсети Х. "С сожалением сообщаем, что 6 июня во второй половине дня в Военном медицинском институте, окруженный поддержкой семьи и военных, умер раненный ножом военнослужащий Первой бронетанковой бригады", — уточнили в материале.Во вторник стало известно, что один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата. Изначально сообщалось, что жизнь военнослужащего вне опасности. После этого премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал отправку дополнительных сил на границу. Как указали в армии, бойца не удалось спасти, несмотря на все усилия врачей. Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил на брифинге, что раненого солдата перевезли в Военный медицинский институт в Варшаве из госпиталя в Гайновке. Он был в очень тяжелом состоянии. После начала миграционного кризиса на польско-белорусской границе в 2021 году власти Польши направили туда несколько тысяч военных. Сейчас службу там несут около шести тысяч солдат.В последнее время польские пограничники почти ежедневно сообщают об агрессивном поведении мигрантов, находящихся за стальным заграждением на границе с Белоруссией. Чаще всего речь идет о метании камней и веток в сторону польских силовиков. Ежедневно заграждение пытаются штурмовать в среднем около 200 человек. При этом сегодня Дуда сообщил о созыве заседания Совета национальной безопасности. Это случилось после того, как в местных СМИ опубликовали информацию о стрельбе польских солдат по мигрантам на границе с Белоруссией.

https://ria.ru/20240606/polsha-1951010230.html

https://ria.ru/20240603/polsha-1950200566.html

https://ria.ru/20240606/polsha-1950979586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

польша, варшава, дональд туск, в мире