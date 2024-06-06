https://ria.ru/20240606/polsha-1950988424.html
Дуда созвал Совбез из-за стрельбы по мигрантам на границе с Белоруссией
Дуда созвал Совбез из-за стрельбы по мигрантам на границе с Белоруссией - РИА Новости, 06.06.2024
Дуда созвал Совбез из-за стрельбы по мигрантам на границе с Белоруссией
Президент Польши Анджей Дуда созывает заседание Совета национальной безопасности из-за стрельбы польских солдат по мигрантам на границе с Белоруссией, сообщил... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:41
2024-06-06T13:41
2024-06-06T15:16
в мире
польша
белоруссия
анджей дуда
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ВАРШАВА, 6 июн — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда созывает заседание Совета национальной безопасности из-за стрельбы польских солдат по мигрантам на границе с Белоруссией, сообщил глава государства журналистам в четверг."В понедельник выборы (депутатов Европейского парламента. — Прим. ред.) закончатся, и я хотел бы, чтобы после полудня — я созову его, скорее всего, на 16:00 (17:00 мск) — состоялся Совет национальной безопасности", — сказал он.Дуда уточнил, что темой заседания станет именно информация о стрельбе со стороны польских солдат по нелегальным мигрантам на границе с Белоруссией.При этом глава государства рассчитывает, что на заседании будут присутствовать представители всех политических сил. По его словам, ситуация требует дискуссий о принятии новых правил, необходимых польской армии, а также о самой ситуации, произошедшей на границе."Я нечасто созываю Совет национальной безопасности, только тогда, когда есть поводы. Этот вопрос настолько важный, в такой значительной степени касается нашей безопасности, что я считаю, что это тот момент, чтобы мы все встретились", — подчеркнул он.О случаях задержания солдат написал портал Onet, озаглавивший публикацию "Польские солдаты в наручниках на белорусской границе. Армия кипит". При этом события, о которых идет речь, произошли еще в конце марта — начале апреля, но ранее происходящее тщательно скрывалось. По данным портала, инцидент произошел возле Дубиче-Церкевене, где позже, в конце мая, один из нелегалов нанес солдату тяжелое колотое ранение в живот.Как уточнило издание, когда мигранты перешли границу, а выстрелы в воздух их не остановили, военнослужащие 1-й Варшавской бронетанковой бригады в целях самообороны начали стрелять по земле, часть из 43 выпущенных пуль попала в изгородь.Onet также приводит слова солдата, утверждающего, что "троих парней из роты увезли в наручниках, как бандитов", против двоих из них возбудили дела. Их освободили из-под стражи, лишь когда друзья из батальона собрали деньги на адвоката. Собеседник портала обвинил командиров, что они не заинтересованы в помощи солдатам.Как подтвердили в Минобороны, военнослужащим предъявили обвинения в создании угрозы жизни и здоровью людей и превышении полномочий. Их отстранили от исполнения своих обязанностей, военным грозит до трех лет лишения свободы. При этом глава ведомства осудил происходящее.В Минобороны отметили, что командиры не запрещают применять огнестрельное оружие солдатам, которые только за май произвели более 700 предупредительных выстрелов. Военнослужащие, отправляемые на границу, проходят дополнительную подготовку по специфике действий в приграничной зоне. Сейчас там несут службу более шести тысяч военных.
https://ria.ru/20240606/polsha-1950979586.html
https://ria.ru/20240605/polsha-1950592959.html
https://ria.ru/20240603/polsha-1950200566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, белоруссия, анджей дуда
В мире, Польша, Белоруссия, Анджей Дуда
Дуда созвал Совбез из-за стрельбы по мигрантам на границе с Белоруссией
В Польше созвали Совет нацбезопасности из-за стрельбы солдат на границе
ВАРШАВА, 6 июн — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда созывает заседание Совета национальной безопасности из-за стрельбы польских солдат по мигрантам на границе с Белоруссией, сообщил глава государства журналистам в четверг.
«
"В понедельник выборы (депутатов Европейского парламента. — Прим. ред.) закончатся, и я хотел бы, чтобы после полудня — я созову его, скорее всего, на 16:00 (17:00 мск) — состоялся Совет национальной безопасности", — сказал он.
Перед этим в Польше разразился скандал из-за опубликованных местными СМИ кадров с закованными в наручники военнослужащими, которых задержали за стрельбу по мигрантам, пытающимся нелегально пересечь польско-белорусскую границу.
Дуда уточнил, что темой заседания станет именно информация о стрельбе со стороны польских солдат по нелегальным мигрантам на границе с Белоруссией.
При этом глава государства рассчитывает, что на заседании будут присутствовать представители всех политических сил. По его словам, ситуация требует дискуссий о принятии новых правил, необходимых польской армии, а также о самой ситуации, произошедшей на границе.
«
"Я нечасто созываю Совет национальной безопасности, только тогда, когда есть поводы. Этот вопрос настолько важный, в такой значительной степени касается нашей безопасности, что я считаю, что это тот момент, чтобы мы все встретились", — подчеркнул он.
О случаях задержания солдат написал портал Onet, озаглавивший публикацию "Польские солдаты в наручниках на белорусской границе. Армия кипит". При этом события, о которых идет речь, произошли еще в конце марта — начале апреля, но ранее происходящее тщательно скрывалось. По данным портала, инцидент произошел возле Дубиче-Церкевене, где позже, в конце мая, один из нелегалов нанес солдату тяжелое колотое ранение в живот.
Как уточнило издание, когда мигранты перешли границу, а выстрелы в воздух их не остановили, военнослужащие 1-й Варшавской бронетанковой бригады в целях самообороны начали стрелять по земле, часть из 43 выпущенных пуль попала в изгородь.
Onet также приводит слова солдата, утверждающего, что "троих парней из роты увезли в наручниках, как бандитов", против двоих из них возбудили дела. Их освободили из-под стражи, лишь когда друзья из батальона собрали деньги на адвоката. Собеседник портала обвинил командиров, что они не заинтересованы в помощи солдатам.
Как подтвердили в Минобороны, военнослужащим предъявили обвинения в создании угрозы жизни и здоровью людей и превышении полномочий. Их отстранили от исполнения своих обязанностей, военным грозит до трех лет лишения свободы. При этом глава ведомства осудил происходящее.
В Минобороны отметили, что командиры не запрещают применять огнестрельное оружие солдатам, которые только за май произвели более 700 предупредительных выстрелов. Военнослужащие, отправляемые на границу, проходят дополнительную подготовку по специфике действий в приграничной зоне. Сейчас там несут службу более шести тысяч военных.