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Работа в самом разгаре: очередной день на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
18:40 06.06.2024 (обновлено: 16:42 07.06.2024)
https://ria.ru/20240606/pmef-1951314241.html
Работа в самом разгаре: очередной день на ПМЭФ-2024
Работа в самом разгаре: очередной день на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 07.06.2024
Работа в самом разгаре: очередной день на ПМЭФ-2024
В Петербурге в самом разгаре Международный экономический форум. Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.
2024-06-06T18:40
2024-06-07T16:42
пмэф-2024
санкт-петербург
маргарита симоньян
видео
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В рамках ПМЭФ прошла сессия на тему "Традиционные ценности как показатель здорового общества", модератором которой выступила главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
санкт-петербург
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Дарья Буймова
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353
60
Работа в самом разгаре: очередной день на ПМЭФ-2024
В Петербурге в самом разгаре Международный экономический форум. Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов. В рамках ПМЭФ прошла сессия на тему "Традиционные ценности как показатель здорового общества", модератором которой выступила главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
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санкт-петербург, маргарита симоньян, видео, видео
ПМЭФ-2024, Санкт-Петербург, Маргарита Симоньян, Видео
Работа в самом разгаре: очередной день на ПМЭФ-2024
В Петербурге в самом разгаре Международный экономический форум. Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.
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Работа в самом разгаре: очередной день на ПМЭФ-2024

Читать ria.ru в
В Петербурге в самом разгаре Международный экономический форум. Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.
В рамках ПМЭФ прошла сессия на тему "Традиционные ценности как показатель здорового общества", модератором которой выступила главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
 
ПМЭФ-2024Санкт-ПетербургМаргарита СимоньянВидео
 
 
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