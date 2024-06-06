https://ria.ru/20240606/pmef-1951314241.html
Работа в самом разгаре: очередной день на ПМЭФ-2024
Работа в самом разгаре: очередной день на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 07.06.2024
Работа в самом разгаре: очередной день на ПМЭФ-2024
В Петербурге в самом разгаре Международный экономический форум. Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.
2024-06-06T18:40
2024-06-06T18:40
2024-06-07T16:42
пмэф-2024
санкт-петербург
маргарита симоньян
видео
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В рамках ПМЭФ прошла сессия на тему "Традиционные ценности как показатель здорового общества", модератором которой выступила главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Работа в самом разгаре: очередной день на ПМЭФ-2024
В Петербурге в самом разгаре Международный экономический форум. Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.
В рамках ПМЭФ прошла сессия на тему "Традиционные ценности как показатель здорового общества", модератором которой выступила главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
2024-06-06T18:40
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PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург, маргарита симоньян, видео, видео
ПМЭФ-2024, Санкт-Петербург, Маргарита Симоньян, Видео
Работа в самом разгаре: очередной день на ПМЭФ-2024
В Петербурге в самом разгаре Международный экономический форум. Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.
2024-06-06T18:40
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PT0M47S
Работа в самом разгаре: очередной день на ПМЭФ-2024
В Петербурге в самом разгаре Международный экономический форум. Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.