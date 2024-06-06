https://ria.ru/20240606/pmef-1951314241.html

Работа в самом разгаре: очередной день на ПМЭФ-2024

Работа в самом разгаре: очередной день на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 07.06.2024

Работа в самом разгаре: очередной день на ПМЭФ-2024

В Петербурге в самом разгаре Международный экономический форум. Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

2024-06-06T18:40

2024-06-06T18:40

2024-06-07T16:42

пмэф-2024

санкт-петербург

маргарита симоньян

видео

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В рамках ПМЭФ прошла сессия на тему "Традиционные ценности как показатель здорового общества", модератором которой выступила главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

санкт-петербург

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа в самом разгаре: очередной день на ПМЭФ-2024 В Петербурге в самом разгаре Международный экономический форум. Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов. В рамках ПМЭФ прошла сессия на тему "Традиционные ценности как показатель здорового общества", модератором которой выступила главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. 2024-06-06T18:40 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, маргарита симоньян, видео, видео