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Доказательства причастности Украины к обстрелам ЗАЭС есть, заявил Балицкий - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
17:58 06.06.2024 (обновлено: 18:01 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/pmef-1951107202.html
Доказательства причастности Украины к обстрелам ЗАЭС есть, заявил Балицкий
Доказательства причастности Украины к обстрелам ЗАЭС есть, заявил Балицкий - РИА Новости, 06.06.2024
Доказательства причастности Украины к обстрелам ЗАЭС есть, заявил Балицкий
Доказательства причастности Украины к обстрелам Запорожской АЭС есть, все попадания, смерти и разрушения зафиксированы следователями, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:58
2024-06-06T18:01
пмэф-2024
украина
запорожская область
россия
евгений балицкий
рафаэль гросси
запорожская аэс
магатэ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Доказательства причастности Украины к обстрелам Запорожской АЭС есть, все попадания, смерти и разрушения зафиксированы следователями, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство назовет виновную в обстрелах Запорожской АЭС сторону, если у него появятся неопровержимые доказательства. "Во-первых, у нас они (доказательства – ред.) есть. Следственный комитет зафиксировал все попадания, все смерти, все разрушения. Все фиксирует Следственный комитет. У нас четко понятно, что ракеты выпущены с территории, подконтрольной украинскому режиму. У нас абсолютно есть доказательства того, что это Украина, так называемое пока еще государство. У нас нет в этом сомнений", - сказал Балицкий агентству. При этом, по его словам, в МАГАТЭ будут "тянуть и торговаться", при этом правду, кто действительно обстреливает атомную станцию, не назовут, обвинив во всем Россию. "Никто не будет разбираться в причинах и процессе происходящего. Я не верю, что Гросси самостоятельный человек и что-то может там назвать. С высокой долей вероятности, это будет какой-то очередной фарс", - сказал Балицкий. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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украина, запорожская область, россия, евгений балицкий, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ
ПМЭФ-2024, Украина, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
Доказательства причастности Украины к обстрелам ЗАЭС есть, заявил Балицкий

Балицкий: доказательства причастности Украины к обстрелам Запорожской АЭС есть

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий на ПМЭФ. 6 июня 2024
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на ПМЭФ. 6 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на ПМЭФ. 6 июня 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Доказательства причастности Украины к обстрелам Запорожской АЭС есть, все попадания, смерти и разрушения зафиксированы следователями, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство назовет виновную в обстрелах Запорожской АЭС сторону, если у него появятся неопровержимые доказательства.
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"Во-первых, у нас они (доказательства – ред.) есть. Следственный комитет зафиксировал все попадания, все смерти, все разрушения. Все фиксирует Следственный комитет. У нас четко понятно, что ракеты выпущены с территории, подконтрольной украинскому режиму. У нас абсолютно есть доказательства того, что это Украина, так называемое пока еще государство. У нас нет в этом сомнений", - сказал Балицкий агентству.
При этом, по его словам, в МАГАТЭ будут "тянуть и торговаться", при этом правду, кто действительно обстреливает атомную станцию, не назовут, обвинив во всем Россию.
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"Никто не будет разбираться в причинах и процессе происходящего. Я не верю, что Гросси самостоятельный человек и что-то может там назвать. С высокой долей вероятности, это будет какой-то очередной фарс", - сказал Балицкий.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024УкраинаЗапорожская областьРоссияЕвгений БалицкийРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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