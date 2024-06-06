https://ria.ru/20240606/pmef-1951107202.html

Доказательства причастности Украины к обстрелам ЗАЭС есть, заявил Балицкий

Доказательства причастности Украины к обстрелам ЗАЭС есть, заявил Балицкий - РИА Новости, 06.06.2024

Доказательства причастности Украины к обстрелам ЗАЭС есть, заявил Балицкий

Доказательства причастности Украины к обстрелам Запорожской АЭС есть, все попадания, смерти и разрушения зафиксированы следователями, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T17:58

2024-06-06T17:58

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Доказательства причастности Украины к обстрелам Запорожской АЭС есть, все попадания, смерти и разрушения зафиксированы следователями, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство назовет виновную в обстрелах Запорожской АЭС сторону, если у него появятся неопровержимые доказательства. "Во-первых, у нас они (доказательства – ред.) есть. Следственный комитет зафиксировал все попадания, все смерти, все разрушения. Все фиксирует Следственный комитет. У нас четко понятно, что ракеты выпущены с территории, подконтрольной украинскому режиму. У нас абсолютно есть доказательства того, что это Украина, так называемое пока еще государство. У нас нет в этом сомнений", - сказал Балицкий агентству. При этом, по его словам, в МАГАТЭ будут "тянуть и торговаться", при этом правду, кто действительно обстреливает атомную станцию, не назовут, обвинив во всем Россию. "Никто не будет разбираться в причинах и процессе происходящего. Я не верю, что Гросси самостоятельный человек и что-то может там назвать. С высокой долей вероятности, это будет какой-то очередной фарс", - сказал Балицкий. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/svo-1950917577.html

https://ria.ru/20240606/svo-1951089787.html

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украина, запорожская область, россия, евгений балицкий, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ