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Министр туризма Венесуэлы назвал ПМЭФ пространством развития возможностей - РИА Новости, 06.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
17:24 06.06.2024 (обновлено: 17:29 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/pmef-1951091054.html
Министр туризма Венесуэлы назвал ПМЭФ пространством развития возможностей
Министр туризма Венесуэлы назвал ПМЭФ пространством развития возможностей - РИА Новости, 06.06.2024
Министр туризма Венесуэлы назвал ПМЭФ пространством развития возможностей
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) - это пространство, создающее возможности в мире без санкций, заявил РИА Новости министр туризма... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:24
2024-06-06T17:29
пмэф-2024
экономика
венесуэла
россия
в мире
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) - это пространство, создающее возможности в мире без санкций, заявил РИА Новости министр туризма Венесуэлы Али Падрон на полях ПМЭФ. Он уже в третий раз посещает форум. "Этот форум - огромное пространство для развития возможностей, которые есть в мире, в мире кооперации, в мире, далёком от санкций и экономической блокады", - сказал министр. По его словам, венесуэльская делегация прибыла на форум с "посланием мира и кооперации с Россией". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, венесуэла, россия, в мире, санкт-петербург
ПМЭФ-2024, Экономика, Венесуэла, Россия, В мире, Санкт-Петербург
Министр туризма Венесуэлы назвал ПМЭФ пространством развития возможностей

Министр туризма Венесуэлы Падрон: ПМЭФ создает возможности в мире без санкций

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр народной власти по туризму Боливарианской Республики Венесуэла Али Падрон на ПМЭФ-2024
Министр народной власти по туризму Боливарианской Республики Венесуэла Али Падрон на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Министр народной власти по туризму Боливарианской Республики Венесуэла Али Падрон на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) - это пространство, создающее возможности в мире без санкций, заявил РИА Новости министр туризма Венесуэлы Али Падрон на полях ПМЭФ.
Он уже в третий раз посещает форум.
"Этот форум - огромное пространство для развития возможностей, которые есть в мире, в мире кооперации, в мире, далёком от санкций и экономической блокады", - сказал министр.
По его словам, венесуэльская делегация прибыла на форум с "посланием мира и кооперации с Россией".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаВенесуэлаРоссияВ миреСанкт-Петербург
 
 
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