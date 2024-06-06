https://ria.ru/20240606/pmef-1951091054.html

Министр туризма Венесуэлы назвал ПМЭФ пространством развития возможностей

Министр туризма Венесуэлы назвал ПМЭФ пространством развития возможностей - РИА Новости, 06.06.2024

Министр туризма Венесуэлы назвал ПМЭФ пространством развития возможностей

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) - это пространство, создающее возможности в мире без санкций, заявил РИА Новости министр туризма... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T17:24

2024-06-06T17:24

2024-06-06T17:29

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) - это пространство, создающее возможности в мире без санкций, заявил РИА Новости министр туризма Венесуэлы Али Падрон на полях ПМЭФ. Он уже в третий раз посещает форум. "Этот форум - огромное пространство для развития возможностей, которые есть в мире, в мире кооперации, в мире, далёком от санкций и экономической блокады", - сказал министр. По его словам, венесуэльская делегация прибыла на форум с "посланием мира и кооперации с Россией". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/venesuela-1951028515.html

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экономика, венесуэла, россия, в мире, санкт-петербург