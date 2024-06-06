https://ria.ru/20240606/pmef-1951091054.html
Министр туризма Венесуэлы назвал ПМЭФ пространством развития возможностей
Министр туризма Венесуэлы назвал ПМЭФ пространством развития возможностей - РИА Новости, 06.06.2024
Министр туризма Венесуэлы назвал ПМЭФ пространством развития возможностей
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) - это пространство, создающее возможности в мире без санкций, заявил РИА Новости министр туризма... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:24
2024-06-06T17:24
2024-06-06T17:29
пмэф-2024
экономика
венесуэла
россия
в мире
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951091873_0:150:3110:1899_1920x0_80_0_0_ef5b7b3b5f53c737d62c7c4a4b4039d4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) - это пространство, создающее возможности в мире без санкций, заявил РИА Новости министр туризма Венесуэлы Али Падрон на полях ПМЭФ. Он уже в третий раз посещает форум. "Этот форум - огромное пространство для развития возможностей, которые есть в мире, в мире кооперации, в мире, далёком от санкций и экономической блокады", - сказал министр. По его словам, венесуэльская делегация прибыла на форум с "посланием мира и кооперации с Россией". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/venesuela-1951028515.html
венесуэла
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951091873_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_69a952d43066723c331bab74eb26477a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, венесуэла, россия, в мире, санкт-петербург
ПМЭФ-2024, Экономика, Венесуэла, Россия, В мире, Санкт-Петербург
Министр туризма Венесуэлы назвал ПМЭФ пространством развития возможностей
Министр туризма Венесуэлы Падрон: ПМЭФ создает возможности в мире без санкций
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) - это пространство, создающее возможности в мире без санкций, заявил РИА Новости министр туризма Венесуэлы Али Падрон на полях ПМЭФ.
Он уже в третий раз посещает форум.
"Этот форум - огромное пространство для развития возможностей, которые есть в мире, в мире кооперации, в мире, далёком от санкций и экономической блокады", - сказал министр.
По его словам, венесуэльская делегация прибыла на форум с "посланием мира и кооперации с Россией".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.