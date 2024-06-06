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На ПМЭФ выстроилась очередь за футболками с цитатами Путина

На ПМЭФ выстроилась очередь за футболками с цитатами Путина - РИА Новости, 06.06.2024

На ПМЭФ выстроилась очередь за футболками с цитатами Путина

На стенде Башкортостана на площадке ПМЭФ-2024 выстроилась очередь за футболками с цитатами Владимира Путина, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:26

2024-06-06T16:26

2024-06-06T17:56

пмэф-2024

владимир путин

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. На стенде Башкортостана на площадке ПМЭФ-2024 выстроилась очередь за футболками с цитатами Владимира Путина, сообщил корреспондент РИА Новости."Людей так много, что мы даже не считали", — сказала собеседница агентства. Как уточнил корреспондент, футболки изготавливают и вручают бесплатно, заказы сделали уже десятки человек. По его словам, на стенде Башкортостана представители делают принты с любым текстом, многие из желающих выбирают цитаты главы государства.К примеру, "Если драка неизбежна, надо бить первым", "Россия такая страна, которая ничего не боится".Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.

https://ria.ru/20240605/putin-1950627705.html

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Очереди за футболками с цитатами Путина на ПМЭФ На ПМЭФ очереди за футболками с цитатами Путина 2024-06-06T16:26 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, общество