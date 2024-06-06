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На ПМЭФ выстроилась очередь за футболками с цитатами Путина - РИА Новости, 06.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
16:26 06.06.2024 (обновлено: 17:56 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/pmef-1951066289.html
На ПМЭФ выстроилась очередь за футболками с цитатами Путина
На ПМЭФ выстроилась очередь за футболками с цитатами Путина - РИА Новости, 06.06.2024
На ПМЭФ выстроилась очередь за футболками с цитатами Путина
На стенде Башкортостана на площадке ПМЭФ-2024 выстроилась очередь за футболками с цитатами Владимира Путина, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:26
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владимир путин
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. На стенде Башкортостана на площадке ПМЭФ-2024 выстроилась очередь за футболками с цитатами Владимира Путина, сообщил корреспондент РИА Новости."Людей так много, что мы даже не считали", — сказала собеседница агентства. Как уточнил корреспондент, футболки изготавливают и вручают бесплатно, заказы сделали уже десятки человек. По его словам, на стенде Башкортостана представители делают принты с любым текстом, многие из желающих выбирают цитаты главы государства.К примеру, "Если драка неизбежна, надо бить первым", "Россия такая страна, которая ничего не боится".Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
https://ria.ru/20240605/putin-1950627705.html
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Дарья Буймова
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Очереди за футболками с цитатами Путина на ПМЭФ
На ПМЭФ очереди за футболками с цитатами Путина
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владимир путин, общество
ПМЭФ-2024, Владимир Путин, Общество
На ПМЭФ выстроилась очередь за футболками с цитатами Путина

Футболки с цитатами Путина бесплатно вручают на стенде Башкортостана на ПМЭФ

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. На стенде Башкортостана на площадке ПМЭФ-2024 выстроилась очередь за футболками с цитатами Владимира Путина, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Людей так много, что мы даже не считали", — сказала собеседница агентства.
© Фото : Во-первых, это красиво!/TelegramФутболка с цитатой Владимира Путина в зоне компании "Заспорт" на стенде Башкортостана на ПМЭФ-2024
Футболка с цитатой Владимира Путина в зоне компании Заспорт на стенде Республики Башкортостан на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : Во-первых, это красиво!/Telegram
Футболка с цитатой Владимира Путина в зоне компании "Заспорт" на стенде Башкортостана на ПМЭФ-2024
Как уточнил корреспондент, футболки изготавливают и вручают бесплатно, заказы сделали уже десятки человек.
© Во-первых, это красиво!/TelegramФутболка с цитатой Владимира Путина в зоне компании "Заспорт" на стенде Республики Башкортостан на ПМЭФ-2024
Футболка с цитатой Владимира Путина в зоне компании Заспорт на стенде Республики Башкортостан на ПМЭФ-2024
© Во-первых, это красиво!/Telegram
Футболка с цитатой Владимира Путина в зоне компании "Заспорт" на стенде Республики Башкортостан на ПМЭФ-2024
По его словам, на стенде Башкортостана представители делают принты с любым текстом, многие из желающих выбирают цитаты главы государства.
Говорящие роботы и новинки автопрома. Как прошел первый день ПМЭФ
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Форум открыл свои двери для более чем 17 тысяч гостей из 136 стран.

Стенд Московской области на ПМЭФ-2024

Форум открыл свои двери для более чем 17 тысяч гостей из 136 стран.

© РИА Новости / Илья Питалев
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1 из 13
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Свои стенды представило множество крупных компаний из различных сфер экономики.

Участники форума, ПМЭФ-2024

Свои стенды представило множество крупных компаний из различных сфер экономики.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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2 из 13
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ПМЭФ традиционно вызывает повышенный интерес.

Стенд Сколково на ПМЭФ-2024

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ПМЭФ традиционно вызывает повышенный интерес.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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3 из 13
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

На форуме состоялась премьера новой модели "АвтоВАЗа" Lada Iskra.

Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024

На форуме состоялась премьера новой модели "АвтоВАЗа" Lada Iskra.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На стенде Московской области человекоподобный робот Жека рассказывает анекдоты про москвичей.

Человекоподобный робот Женя на стенде Московской области, ПМЭФ-2024

На стенде Московской области человекоподобный робот Жека рассказывает анекдоты про москвичей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 13
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Программа международного трека форума включает свыше десяти бизнес-диалогов, среди которых форматы ЕАЭС — АСЕАН, Россия — Африка, Россия — Латинская Америка, Россия — Китай, Россия — ЮАР и другие двусторонние встречи.

Участницы форума у стенда ВЭБ.РФ, ПМЭФ-2024

Программа международного трека форума включает свыше десяти бизнес-диалогов, среди которых форматы ЕАЭС — АСЕАН, Россия — Африка, Россия — Латинская Америка, Россия — Китай, Россия — ЮАР и другие двусторонние встречи.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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6 из 13
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.

Автомобиль e-Niva, электрическая версия Lada Niva Travel на ПМЭФ-2024

В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.

© РИА Новости / Илья Питалев
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7 из 13
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Форум поделен на четыре тематических блока, посвященных российской экономике, мировым тенденциям, технологиям и приоритетам современного государства.

Участницы форума фотографируются у стенда Ростовской области, ПМЭФ-2024

Форум поделен на четыре тематических блока, посвященных российской экономике, мировым тенденциям, технологиям и приоритетам современного государства.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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8 из 13
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На форуме представили новые автомобили и мотоцикл Aurus.

Мотоцикл Aurus и автомобиль Aurus Hydrogen на ПМЭФ-2024

На форуме представили новые автомобили и мотоцикл Aurus.

© РИА Новости / Илья Питалев
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9 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Мероприятие по традиции посетит президент России Владимир Путин, у него предусмотрено множество международных контактов.

Стенд Байкало-Амурской магистрали на ПМЭФ-2024

Мероприятие по традиции посетит президент России Владимир Путин, у него предусмотрено множество международных контактов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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10 из 13
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Кроме того, российский лидер выступит на пленарном заседании.

Участницы форума

Кроме того, российский лидер выступит на пленарном заседании.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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11 из 13
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Имя модератора главного события ПМЭФ не раскрывается, однако известно, что это будет человек, глубоко погруженный в повестку международных отношений.

Участницы форума

Имя модератора главного события ПМЭФ не раскрывается, однако известно, что это будет человек, глубоко погруженный в повестку международных отношений.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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12 из 13
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В городе также пройдут многочисленные концерты, представления, лекции и выставки в рамках культурной программы.

Участницы форума

В городе также пройдут многочисленные концерты, представления, лекции и выставки в рамках культурной программы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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13 из 13

Форум открыл свои двери для более чем 17 тысяч гостей из 136 стран.

© РИА Новости / Илья Питалев
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1 из 13

Свои стенды представило множество крупных компаний из различных сфер экономики.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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2 из 13

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ПМЭФ традиционно вызывает повышенный интерес.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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3 из 13

На форуме состоялась премьера новой модели "АвтоВАЗа" Lada Iskra.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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4 из 13

На стенде Московской области человекоподобный робот Жека рассказывает анекдоты про москвичей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 13

Программа международного трека форума включает свыше десяти бизнес-диалогов, среди которых форматы ЕАЭС — АСЕАН, Россия — Африка, Россия — Латинская Америка, Россия — Китай, Россия — ЮАР и другие двусторонние встречи.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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6 из 13

В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.

© РИА Новости / Илья Питалев
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7 из 13

Форум поделен на четыре тематических блока, посвященных российской экономике, мировым тенденциям, технологиям и приоритетам современного государства.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
8 из 13

На форуме представили новые автомобили и мотоцикл Aurus.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
9 из 13

Мероприятие по традиции посетит президент России Владимир Путин, у него предусмотрено множество международных контактов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
10 из 13

Кроме того, российский лидер выступит на пленарном заседании.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
11 из 13

Имя модератора главного события ПМЭФ не раскрывается, однако известно, что это будет человек, глубоко погруженный в повестку международных отношений.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
12 из 13

В городе также пройдут многочисленные концерты, представления, лекции и выставки в рамках культурной программы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
13 из 13
К примеру, "Если драка неизбежна, надо бить первым", "Россия такая страна, которая ничего не боится".
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
Родословное древо Владимира Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Фамильное древо Путина представили на ПМЭФ
5 июня, 12:20
 
ПМЭФ-2024Владимир ПутинОбщество
 
 
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