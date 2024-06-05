Говорящие роботы и новинки автопрома. Как прошел первый день ПМЭФ

Форум открыл свои двери для более чем 17 тысяч гостей из 136 стран.
Форум открыл свои двери для более чем 17 тысяч гостей из 136 стран.
Свои стенды представили множество крупных компаний из различных сфер экономики.
Свои стенды представили множество крупных компаний из различных сфер экономики.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ПМЭФ традиционно вызывает повышенный интерес.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ПМЭФ традиционно вызывает повышенный интерес.
На форуме состоялась премьера новой модели АвтоВАЗа Lada Iskra.
На форуме состоялась премьера новой модели АвтоВАЗа Lada Iskra.
На стенде Московской области человекоподобный робот Жека рассказывает анекдоты про москвичей.
На стенде Московской области человекоподобный робот Жека рассказывает анекдоты про москвичей.
Программа международного трека форума включает свыше десяти бизнес-диалогов, среди которых форматы ЕАЭС — АСЕАН, Россия — Африка, Россия — Латинская Америка, Россия — Китай, Россия — ЮАР и другие двусторонние встречи.
Программа международного трека форума включает свыше десяти бизнес-диалогов, среди которых форматы ЕАЭС — АСЕАН, Россия — Африка, Россия — Латинская Америка, Россия — Китай, Россия — ЮАР и другие двусторонние встречи.
В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.
В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.
Форум поделен на четыре тематических блока, посвященных российской экономике, мировым тенденциям, технологиям и приоритетам современного государства.
Форум поделен на четыре тематических блока, посвященных российской экономике, мировым тенденциям, технологиям и приоритетам современного государства.
На форуме представили новые автомобили и мотоцикл Aurus.
На форуме представили новые автомобили и мотоцикл Aurus.
Мероприятие по традиции посетит президент России Владимир Путин, у него предусмотрены множество международных контактов.
Мероприятие по традиции посетит президент России Владимир Путин, у него предусмотрены множество международных контактов.
Кроме того, российский лидер выступит на пленарном заседании.
Кроме того, российский лидер выступит на пленарном заседании.
Имя модератора главного события ПМЭФ не раскрывается, однако известно, что это будет человек, глубоко погруженный в повестку международных отношений.
Имя модератора главного события ПМЭФ не раскрывается, однако известно, что это будет человек, глубоко погруженный в повестку международных отношений.
В городе также пройдут многочисленные концерты, представления, лекции и выставки в рамках культурной программы.
В городе также пройдут многочисленные концерты, представления, лекции и выставки в рамках культурной программы.