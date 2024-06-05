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Говорящие роботы и новинки автопрома. Как прошел первый день ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
17:39 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/forum-1950740113.html
Говорящие роботы и новинки автопрома. Как прошел первый день ПМЭФ
Говорящие роботы и новинки автопрома. Как прошел первый день ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2024
Говорящие роботы и новинки автопрома. Как прошел первый день ПМЭФ
В Санкт-Петербурге стартовал Международный экономический форум. Яркие события первого дня мероприятия — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 05.06.2024
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пмэф-2024
россия
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
владимир путин
автоваз
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В Санкт-Петербурге стартовал Международный экономический форум. Яркие события первого дня мероприятия — в фотоленте ria.ru.
россия
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
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фото, фото, россия, санкт-петербург, московская область (подмосковье), владимир путин, автоваз, евразийский экономический союз
Фото, ПМЭФ-2024, Россия, Санкт-Петербург, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, АвтоВАЗ, Евразийский экономический союз

Говорящие роботы и новинки автопрома. Как прошел первый день ПМЭФ

Читать ria.ru в
В Санкт-Петербурге стартовал Международный экономический форум. Яркие события первого дня мероприятия — в фотоленте ria.ru.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Форум открыл свои двери для более чем 17 тысяч гостей из 136 стран.

Стенд Московской области на ПМЭФ-2024

Форум открыл свои двери для более чем 17 тысяч гостей из 136 стран.

© РИА Новости / Илья Питалев
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1 из 13
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Свои стенды представили множество крупных компаний из различных сфер экономики.

Участники форума, ПМЭФ-2024

Свои стенды представили множество крупных компаний из различных сфер экономики.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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2 из 13
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ПМЭФ традиционно вызывает повышенный интерес.

Стенд Сколково на ПМЭФ-2024

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ПМЭФ традиционно вызывает повышенный интерес.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

На форуме состоялась премьера новой модели АвтоВАЗа Lada Iskra.

Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024

На форуме состоялась премьера новой модели АвтоВАЗа Lada Iskra.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На стенде Московской области человекоподобный робот Жека рассказывает анекдоты про москвичей.

Человекоподобный робот Женя на стенде Московской области, ПМЭФ-2024

На стенде Московской области человекоподобный робот Жека рассказывает анекдоты про москвичей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 13
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Программа международного трека форума включает свыше десяти бизнес-диалогов, среди которых форматы ЕАЭС — АСЕАН, Россия — Африка, Россия — Латинская Америка, Россия — Китай, Россия — ЮАР и другие двусторонние встречи.

Участницы форума у стенда ВЭБ.РФ, ПМЭФ-2024

Программа международного трека форума включает свыше десяти бизнес-диалогов, среди которых форматы ЕАЭС — АСЕАН, Россия — Африка, Россия — Латинская Америка, Россия — Китай, Россия — ЮАР и другие двусторонние встречи.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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6 из 13
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.

Автомобиль e-Niva, электрическая версия Lada Niva Travel на ПМЭФ-2024

В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.

© РИА Новости / Илья Питалев
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7 из 13
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Форум поделен на четыре тематических блока, посвященных российской экономике, мировым тенденциям, технологиям и приоритетам современного государства.

Участницы форума фотографируются у стенда Ростовской области, ПМЭФ-2024

Форум поделен на четыре тематических блока, посвященных российской экономике, мировым тенденциям, технологиям и приоритетам современного государства.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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8 из 13
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На форуме представили новые автомобили и мотоцикл Aurus.

Мотоцикл Aurus и автомобиль Aurus Hydrogen на ПМЭФ-2024

На форуме представили новые автомобили и мотоцикл Aurus.

© РИА Новости / Илья Питалев
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9 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Мероприятие по традиции посетит президент России Владимир Путин, у него предусмотрены множество международных контактов.

Стенд Байкало-Амурской магистрали на ПМЭФ-2024

Мероприятие по традиции посетит президент России Владимир Путин, у него предусмотрены множество международных контактов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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10 из 13
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Кроме того, российский лидер выступит на пленарном заседании.

Участницы форума

Кроме того, российский лидер выступит на пленарном заседании.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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11 из 13
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Имя модератора главного события ПМЭФ не раскрывается, однако известно, что это будет человек, глубоко погруженный в повестку международных отношений.

Участницы форума

Имя модератора главного события ПМЭФ не раскрывается, однако известно, что это будет человек, глубоко погруженный в повестку международных отношений.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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12 из 13
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В городе также пройдут многочисленные концерты, представления, лекции и выставки в рамках культурной программы.

Участницы форума

В городе также пройдут многочисленные концерты, представления, лекции и выставки в рамках культурной программы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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13 из 13
 
ПМЭФ-2024ФотоРоссияСанкт-ПетербургМосковская область (Подмосковье)Владимир ПутинАвтоВАЗЕвразийский экономический союз
 
 
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