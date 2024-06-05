https://ria.ru/20240605/forum-1950740113.html

Говорящие роботы и новинки автопрома. Как прошел первый день ПМЭФ

Говорящие роботы и новинки автопрома. Как прошел первый день ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2024

Говорящие роботы и новинки автопрома. Как прошел первый день ПМЭФ

В Санкт-Петербурге стартовал Международный экономический форум. Яркие события первого дня мероприятия — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T17:39

2024-06-05T17:39

2024-06-05T17:39

фото

пмэф-2024

россия

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

владимир путин

автоваз

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В Санкт-Петербурге стартовал Международный экономический форум. Яркие события первого дня мероприятия — в фотоленте ria.ru.

россия

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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