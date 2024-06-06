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"Росгеология" заинтересовалась работой в Буркина-Фасо - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
11:38 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/pmef-1950933101.html
"Росгеология" заинтересовалась работой в Буркина-Фасо
"Росгеология" заинтересовалась работой в Буркина-Фасо - РИА Новости, 06.06.2024
"Росгеология" заинтересовалась работой в Буркина-Фасо
Представители "Росгеологии" заинтересовались работой в Буркина-Фасо, побывав в этой африканской стране, компания уже ведет геологоразведку в некоторых областях, РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:38
2024-06-06T11:38
пмэф-2024
экономика
буркина-фасо
санкт-петербург
росгеология
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Представители "Росгеологии" заинтересовались работой в Буркина-Фасо, побывав в этой африканской стране, компания уже ведет геологоразведку в некоторых областях, заявил в интервью РИА Новости министр энергетики и горной добычи Буркина-Фасо Якуба Забре Губа. "Представители российской компании уже побывали в Буркина-Фасо и выразили свой интерес… В настоящее время компания ведет геологоразведку в некоторых областях, где хочет провести дополнительные исследования", - сказал Якуба Забре Губа в беседе с агентством на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он добавил, что "Росгеология" является компетентной компанией в ряде областей, представляющих интерес для Буркина-Фасо. Ранее буркинийский министр прибыл в Санкт-Петербург для подписания меморандума о взаимопонимании с "Росатомом" в ходе ПМЭФ-2024. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/pmef-1950692510.html
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экономика, буркина-фасо, санкт-петербург, росгеология, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ПМЭФ-2024, Экономика, Буркина-Фасо, Санкт-Петербург, Росгеология, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росгеология" заинтересовалась работой в Буркина-Фасо

Глава Минэнерго Губа: "Росгеология" заинтересовалась работой в Буркина-Фасо

© РИА НовостиМинистр энергетики и горной добычи Буркина-Фасо Якуба Забре Губа
Министр энергетики и горной добычи Буркина-Фасо Якуба Забре Губа
© РИА Новости
Министр энергетики и горной добычи Буркина-Фасо Якуба Забре Губа. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Представители "Росгеологии" заинтересовались работой в Буркина-Фасо, побывав в этой африканской стране, компания уже ведет геологоразведку в некоторых областях, заявил в интервью РИА Новости министр энергетики и горной добычи Буркина-Фасо Якуба Забре Губа.
"Представители российской компании уже побывали в Буркина-Фасо и выразили свой интерес… В настоящее время компания ведет геологоразведку в некоторых областях, где хочет провести дополнительные исследования", - сказал Якуба Забре Губа в беседе с агентством на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Работа ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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Вчера, 14:51
Он добавил, что "Росгеология" является компетентной компанией в ряде областей, представляющих интерес для Буркина-Фасо.
Ранее буркинийский министр прибыл в Санкт-Петербург для подписания меморандума о взаимопонимании с "Росатомом" в ходе ПМЭФ-2024.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаБуркина-ФасоСанкт-ПетербургРосгеологияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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