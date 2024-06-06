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"Росгеология" заинтересовалась работой в Буркина-Фасо

"Росгеология" заинтересовалась работой в Буркина-Фасо - РИА Новости, 06.06.2024

"Росгеология" заинтересовалась работой в Буркина-Фасо

Представители "Росгеологии" заинтересовались работой в Буркина-Фасо, побывав в этой африканской стране, компания уже ведет геологоразведку в некоторых областях, РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T11:38

2024-06-06T11:38

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Представители "Росгеологии" заинтересовались работой в Буркина-Фасо, побывав в этой африканской стране, компания уже ведет геологоразведку в некоторых областях, заявил в интервью РИА Новости министр энергетики и горной добычи Буркина-Фасо Якуба Забре Губа. "Представители российской компании уже побывали в Буркина-Фасо и выразили свой интерес… В настоящее время компания ведет геологоразведку в некоторых областях, где хочет провести дополнительные исследования", - сказал Якуба Забре Губа в беседе с агентством на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он добавил, что "Росгеология" является компетентной компанией в ряде областей, представляющих интерес для Буркина-Фасо. Ранее буркинийский министр прибыл в Санкт-Петербург для подписания меморандума о взаимопонимании с "Росатомом" в ходе ПМЭФ-2024. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/pmef-1950692510.html

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экономика, буркина-фасо, санкт-петербург, росгеология, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"