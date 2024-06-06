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Министр энергетики Саудовской Аравии прибыл на ПМЭФ

Министр энергетики Саудовской Аравии прибыл на ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024

Министр энергетики Саудовской Аравии прибыл на ПМЭФ

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман прибыл на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), его встретил вице-премьер РФ РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T09:18

2024-06-06T09:18

2024-06-06T12:35

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман прибыл на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), его встретил вице-премьер РФ Александр Новак, передаёт корреспондент РИА Новости с места события. Министр примет участие в сессии "Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей". Также среди заявленных участников мероприятия - сам Новак, а также генеральный секретарь Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) Хайсам Аль Гайс, глава компании "Газпром нефть" Александр Дюков и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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экономика, саудовская аравия, россия, венгрия, александр новак, александр дюков, петер сийярто, опек, газпром