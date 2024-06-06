https://ria.ru/20240606/pmef-1950875826.html
Вице-президент Сальвадора приехал на ПМЭФ
Вице-президент Сальвадора приехал на ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024
Вице-президент Сальвадора приехал на ПМЭФ
Вице-президент Сальвадора Феликс Ульоа принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, подтвердили РИА Новости в посольстве страны в... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T08:15
2024-06-06T08:15
2024-06-06T08:15
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Вице-президент Сальвадора Феликс Ульоа принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, подтвердили РИА Новости в посольстве страны в России. "В Петербургском международном экономическом форуме участвует вице-президент республики господин Феликс Ульоа", - сказали в посольстве. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что премьер-министр ЦАР Феликс Молуа, вице-премьер Вьетнама Чан Лыу Куанг, вице-президент Сальвадора Феликс Ульоа и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф приглашены на официальную церемонию открытия ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/forum-1950740113.html
https://ria.ru/20240521/tsar-1947436614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ПМЭФ-2024, Сальвадор, Россия, ЦАР, Юрий Ушаков, Феликс Молуа, Новый банк развития, БРИКС, В мире
Вице-президент Сальвадора приехал на ПМЭФ
Вице-президент Сальвадора Феликс Ульоа участвует в ПМЭФ