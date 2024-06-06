https://ria.ru/20240606/pmef-1950875826.html

Вице-президент Сальвадора приехал на ПМЭФ

Вице-президент Сальвадора приехал на ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024

Вице-президент Сальвадора приехал на ПМЭФ

Вице-президент Сальвадора Феликс Ульоа принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, подтвердили РИА Новости в посольстве страны в... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T08:15

2024-06-06T08:15

2024-06-06T08:15

пмэф-2024

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новый банк развития

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Вице-президент Сальвадора Феликс Ульоа принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, подтвердили РИА Новости в посольстве страны в России. "В Петербургском международном экономическом форуме участвует вице-президент республики господин Феликс Ульоа", - сказали в посольстве. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что премьер-министр ЦАР Феликс Молуа, вице-премьер Вьетнама Чан Лыу Куанг, вице-президент Сальвадора Феликс Ульоа и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф приглашены на официальную церемонию открытия ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/forum-1950740113.html

https://ria.ru/20240521/tsar-1947436614.html

сальвадор

россия

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Дарья Буймова

сальвадор, россия, цар, юрий ушаков, феликс молуа, новый банк развития, брикс, в мире