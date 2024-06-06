Рейтинг@Mail.ru
Вице-президент Сальвадора приехал на ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
08:15 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/pmef-1950875826.html
Вице-президент Сальвадора приехал на ПМЭФ
Вице-президент Сальвадора приехал на ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024
Вице-президент Сальвадора приехал на ПМЭФ
Вице-президент Сальвадора Феликс Ульоа принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, подтвердили РИА Новости в посольстве страны в... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T08:15
2024-06-06T08:15
пмэф-2024
сальвадор
россия
цар
юрий ушаков
феликс молуа
новый банк развития
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950760170_0:185:3073:1914_1920x0_80_0_0_0700859d6ee17c8e2e1081971d96fe7a.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Вице-президент Сальвадора Феликс Ульоа принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, подтвердили РИА Новости в посольстве страны в России. "В Петербургском международном экономическом форуме участвует вице-президент республики господин Феликс Ульоа", - сказали в посольстве. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что премьер-министр ЦАР Феликс Молуа, вице-премьер Вьетнама Чан Лыу Куанг, вице-президент Сальвадора Феликс Ульоа и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф приглашены на официальную церемонию открытия ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/forum-1950740113.html
https://ria.ru/20240521/tsar-1947436614.html
сальвадор
россия
цар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950760170_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3376a45c5316d87ebd31e96cc2752449.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сальвадор, россия, цар, юрий ушаков, феликс молуа, новый банк развития, брикс, в мире
ПМЭФ-2024, Сальвадор, Россия, ЦАР, Юрий Ушаков, Феликс Молуа, Новый банк развития, БРИКС, В мире
Вице-президент Сальвадора приехал на ПМЭФ

Вице-президент Сальвадора Феликс Ульоа участвует в ПМЭФ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Работа ПМЭФ-2024. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Вице-президент Сальвадора Феликс Ульоа принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, подтвердили РИА Новости в посольстве страны в России.
"В Петербургском международном экономическом форуме участвует вице-президент республики господин Феликс Ульоа", - сказали в посольстве.
Стенд Московской области на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Говорящие роботы и новинки автопрома. Как прошел первый день ПМЭФ
Вчера, 17:39
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что премьер-министр ЦАР Феликс Молуа, вице-премьер Вьетнама Чан Лыу Куанг, вице-президент Сальвадора Феликс Ульоа и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф приглашены на официальную церемонию открытия ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Премьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс Молуа - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Делегацию ЦАР на Петербургском экономическом форуме возглавит премьер
21 мая, 15:06
 
ПМЭФ-2024СальвадорРоссияЦАРЮрий УшаковФеликс МолуаНовый банк развитияБРИКСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала