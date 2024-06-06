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В Кремле назвали один из приоритетов работы Путина - РИА Новости, 06.06.2024
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09:28 06.06.2024 (обновлено: 09:43 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/peskov-1950887027.html
В Кремле назвали один из приоритетов работы Путина
В Кремле назвали один из приоритетов работы Путина - РИА Новости, 06.06.2024
В Кремле назвали один из приоритетов работы Путина
Демографическая проблема в РФ стоит очень остро, меры по повышению рождаемости - один из приоритетов президента РФ Владимира Путина и правительства страны,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T09:28
2024-06-06T09:43
россия
владимир путин
дмитрий песков
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Демографическая проблема в РФ стоит очень остро, меры по повышению рождаемости - один из приоритетов президента РФ Владимира Путина и правительства страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Демографическая проблема действительно стоит очень остро. Меры по повышению рождаемости - это один из приоритетов правительства и президента. Большинство целей развития страны так или иначе направлены на это", - написал Песков, отвечая на вопросы американской газеты Wall Street Journal. Путин поручил обеспечить повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 - к 2036 году, следует из подписанного президентом указа "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля в начале мая. Росстат прогнозирует начало роста числа рождений с 2028 года. Суммарный коэффициент рождаемости в прошлом году составил 1,41 - это минимальное значение за последние 17 лет.
https://ria.ru/20240604/yaroslavskaya-1950326964.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Общество
В Кремле назвали один из приоритетов работы Путина

Песков назвал одним из приоритетов Путина повышение рождаемости

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Демографическая проблема в РФ стоит очень остро, меры по повышению рождаемости - один из приоритетов президента РФ Владимира Путина и правительства страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«
"Демографическая проблема действительно стоит очень остро. Меры по повышению рождаемости - это один из приоритетов правительства и президента. Большинство целей развития страны так или иначе направлены на это", - написал Песков, отвечая на вопросы американской газеты Wall Street Journal.
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Путин поручил обеспечить повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 - к 2036 году, следует из подписанного президентом указа "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля в начале мая.
Росстат прогнозирует начало роста числа рождений с 2028 года. Суммарный коэффициент рождаемости в прошлом году составил 1,41 - это минимальное значение за последние 17 лет.
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РоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
 
 
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