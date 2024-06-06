https://ria.ru/20240606/peskov-1950887027.html

В Кремле назвали один из приоритетов работы Путина

В Кремле назвали один из приоритетов работы Путина - РИА Новости, 06.06.2024

В Кремле назвали один из приоритетов работы Путина

Демографическая проблема в РФ стоит очень остро, меры по повышению рождаемости - один из приоритетов президента РФ Владимира Путина и правительства страны,... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T09:28

2024-06-06T09:28

2024-06-06T09:43

россия

владимир путин

дмитрий песков

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Демографическая проблема в РФ стоит очень остро, меры по повышению рождаемости - один из приоритетов президента РФ Владимира Путина и правительства страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Демографическая проблема действительно стоит очень остро. Меры по повышению рождаемости - это один из приоритетов правительства и президента. Большинство целей развития страны так или иначе направлены на это", - написал Песков, отвечая на вопросы американской газеты Wall Street Journal. Путин поручил обеспечить повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 - к 2036 году, следует из подписанного президентом указа "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля в начале мая. Росстат прогнозирует начало роста числа рождений с 2028 года. Суммарный коэффициент рождаемости в прошлом году составил 1,41 - это минимальное значение за последние 17 лет.

https://ria.ru/20240604/yaroslavskaya-1950326964.html

https://ria.ru/20240326/rosstat-1935843827.html

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россия, владимир путин, дмитрий песков, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество