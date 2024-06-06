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Турецкий политик призвал бороться с попытками сорвать переговоры по Украине - РИА Новости, 06.06.2024
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07:13 06.06.2024 (обновлено: 07:14 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/perinchek-1950869415.html
Турецкий политик призвал бороться с попытками сорвать переговоры по Украине
Турецкий политик призвал бороться с попытками сорвать переговоры по Украине - РИА Новости, 06.06.2024
Турецкий политик призвал бороться с попытками сорвать переговоры по Украине
Возобновление переговоров по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле возможно только после того, как Киев избавится от западного влияния, Турции также... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T07:13
2024-06-06T07:14
украина
киев
турция
борис джонсон
догу перинчек
владимир зеленский
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АНКАРА, 6 июн – РИА Новости. Возобновление переговоров по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле возможно только после того, как Киев избавится от западного влияния, Турции также необходимо препятствовать этому влиянию, заявил РИА Новости лидер турецкой партии Vatan (Родина) Догу Перинчек. "Переговоры по урегулированию конфликта на Украине были сорваны провокацией коллективного Запада в Буче, украинских делегатов заставили отказаться от договорённостей, в частности, было признание о том, что это сделал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Для возобновления переговоров, Киеву необходимо отстранить от себя западное влияние. Турции также необходимо препятствовать этому влиянию", - сказал политик. Ранее глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как отмечали в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. "Родина" - партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах.
https://ria.ru/20240605/peregovory-1950796884.html
https://ria.ru/20240604/zelenskiy-1950498640.html
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украина, киев, турция, борис джонсон, догу перинчек, владимир зеленский, верховная рада украины, в мире
Украина, Киев, Турция, Борис Джонсон, Догу Перинчек, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, В мире
Турецкий политик призвал бороться с попытками сорвать переговоры по Украине

Перинчек: попыткам Запада срывать переговоры по Украине надо противостоять

© AP Photo / SALVATORE DI NOLFIТурецкий политик Догу Перинчек
Турецкий политик Догу Перинчек - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / SALVATORE DI NOLFI
Турецкий политик Догу Перинчек. Архивное фото
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АНКАРА, 6 июн – РИА Новости. Возобновление переговоров по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле возможно только после того, как Киев избавится от западного влияния, Турции также необходимо препятствовать этому влиянию, заявил РИА Новости лидер турецкой партии Vatan (Родина) Догу Перинчек.
"Переговоры по урегулированию конфликта на Украине были сорваны провокацией коллективного Запада в Буче, украинских делегатов заставили отказаться от договорённостей, в частности, было признание о том, что это сделал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Для возобновления переговоров, Киеву необходимо отстранить от себя западное влияние. Турции также необходимо препятствовать этому влиянию", - сказал политик.
Министр иностранных дел, африканской интеграции и по делам чадцев за рубежом Республики Чад Махамат Зэн Шериф в Доме приемов МИД России - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Глава МИД Чада: переговоры по Украине должны быть с участием обеих сторон
Вчера, 20:15
Ранее глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как отмечали в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
"Родина" - партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
СМИ: Зеленский не пойдет на переговоры из-за страха перед националистами
4 июня, 19:07
 
УкраинаКиевТурцияБорис ДжонсонДогу ПеринчекВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
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