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Пасечник предположил, что иностранные инструкторы сами наносят удары по ЛНР
Пасечник предположил, что иностранные инструкторы сами наносят удары по ЛНР - РИА Новости, 06.06.2024
Пасечник предположил, что иностранные инструкторы сами наносят удары по ЛНР
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Иностранные инструкторы, скорее всего, сами наносят удары по территории ЛНР, потому что украинские военные вряд ли имеют... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T19:43
2024-06-06T19:43
2024-06-06T19:43
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
западная европа
леонид пасечник
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Иностранные инструкторы, скорее всего, сами наносят удары по территории ЛНР, потому что украинские военные вряд ли имеют нужную подготовку по обращению с новым западным оружием, заявил в четверг в интервью РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник на полях ПМЭФ. "Наверняка инструкторы, те, которые приехали из стран Западной Европы, в общем-то, они наверняка наносят удары по нашим территориям. Потому что я далек от мысли о том, что украинские военные подготовлены в полном объеме и готовы применять то новейшее вооружение, которое им сегодня поставляет Запад", - сказал Пасечник. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240528/svo-1948836716.html
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луганская народная республика, западная европа, леонид пасечник, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Западная Европа, Леонид Пасечник, Россия, Вооруженные силы Украины
Пасечник предположил, что иностранные инструкторы сами наносят удары по ЛНР
Пасечник: ВСУ вряд ли имеют нужную подготовку, чтобы бить новым оружием по ЛНР