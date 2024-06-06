https://ria.ru/20240606/pasechnik-1951144802.html

Пасечник предположил, что иностранные инструкторы сами наносят удары по ЛНР

Пасечник предположил, что иностранные инструкторы сами наносят удары по ЛНР - РИА Новости, 06.06.2024

Пасечник предположил, что иностранные инструкторы сами наносят удары по ЛНР

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Иностранные инструкторы, скорее всего, сами наносят удары по территории ЛНР, потому что украинские военные вряд ли имеют... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T19:43

2024-06-06T19:43

2024-06-06T19:43

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

западная европа

леонид пасечник

россия

вооруженные силы украины

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Иностранные инструкторы, скорее всего, сами наносят удары по территории ЛНР, потому что украинские военные вряд ли имеют нужную подготовку по обращению с новым западным оружием, заявил в четверг в интервью РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник на полях ПМЭФ. "Наверняка инструкторы, те, которые приехали из стран Западной Европы, в общем-то, они наверняка наносят удары по нашим территориям. Потому что я далек от мысли о том, что украинские военные подготовлены в полном объеме и готовы применять то новейшее вооружение, которое им сегодня поставляет Запад", - сказал Пасечник. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240528/svo-1948836716.html

луганская народная республика

западная европа

россия

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луганская народная республика, западная европа, леонид пасечник, россия, вооруженные силы украины