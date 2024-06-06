https://ria.ru/20240606/pasechnik-1951031361.html

Пасечник связал участившиеся обстрелы ЛНР с получением ВСУ западного оружия

Пасечник связал участившиеся обстрелы ЛНР с получением ВСУ западного оружия - РИА Новости, 06.06.2024

Пасечник связал участившиеся обстрелы ЛНР с получением ВСУ западного оружия

Участившиеся обстрелы ЛНР связаны с тем, что ВСУ получили западное оружие дальнего радиуса действия и с тем, что противник пытается сдержать наступление... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T15:20

2024-06-06T15:20

2024-06-06T15:27

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

леонид пасечник

вооруженные силы украины

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Участившиеся обстрелы ЛНР связаны с тем, что ВСУ получили западное оружие дальнего радиуса действия и с тем, что противник пытается сдержать наступление российский войск, заявил в интервью РИА Новости глава региона Леонид Пасечник на полях ПМЭФ. "К большому сожалению, в последнее время, действительно, участились обстрелы Луганской Народной Республики. Это и город Луганск, это и город Краснодон, это и Равеньки, и Свердловск. К большому сожалению, мы отмечаем этот факт. И в результате этих обстрелов страдают, в том числе, и гражданские объекты, получают ранения и гибнут мирные люди, разрушается инфраструктура республики. Мы связываем это с двумя моментами. Момент первый: Украина получила более совершенное оружие от стран Западной Европы более дальнего радиуса действия, более современное, более эффективное, более точное. И второй момент, конечно же, мы это связываем с нашими успехами на фронте. Потому что для того, чтобы сдержать наше наступление, конечно же, необходимо разбалансировать достаточно стабильную обстановку в республике", - сказал Пасечник. По словам Пасечника, специалисты выясняют, какими именно видами оружия обстреливают территорию республики, например, после обстрела Луганской академии МВД были обнаружены обломки французской ракеты "Скальп". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/pushilin-1950948014.html

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луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины, россия