"Это серьезно": в США испугались жесткого ответа Путина на угрозы Запада
Офицер Дэвис назвал серьезным ответ Путина на поставки дальнобойного оружия ВСУ
© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств.
© POOL
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделал грозное предупреждение Западу о последствиях поставок Украине дальнобойного оружия, написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети Х.
"Это серьезно. Мы продолжаем подвергаться растущим рискам, связанным с ответными мерами России, в обмен на отсутствие потенциального успеха", — отметил он.
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Дэвис подчеркнул, что Западу пора менять политику в отношении Украины. Он призвал начать мирные переговоры, пока еще не поздно.
Накануне Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Глава государства добавил, что Россия рассмотрит возможность поставок своего оружия в те регионы, где удары можно наносить по чувствительным объектам государств, дающих ракеты Киеву.
В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по России. В частности, на прошлой неделе США одобрили применение Украиной передаваемого им вооружения против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области. При этом Вашингтон оставил в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.