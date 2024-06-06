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"Это серьезно": в США испугались жесткого ответа Путина на угрозы Запада - РИА Новости, 06.06.2024
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09:15 06.06.2024 (обновлено: 10:07 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/otvet-1950882471.html
"Это серьезно": в США испугались жесткого ответа Путина на угрозы Запада
"Это серьезно": в США испугались жесткого ответа Путина на угрозы Запада - РИА Новости, 06.06.2024
"Это серьезно": в США испугались жесткого ответа Путина на угрозы Запада
Президент России Владимир Путин сделал грозное предупреждение Западу о последствиях поставок Украине дальнобойного оружия, написал подполковник армии США в... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T09:15
2024-06-06T10:07
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделал грозное предупреждение Западу о последствиях поставок Украине дальнобойного оружия, написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети Х."Это серьезно. Мы продолжаем подвергаться растущим рискам, связанным с ответными мерами России, в обмен на отсутствие потенциального успеха", — отметил он.Дэвис подчеркнул, что Западу пора менять политику в отношении Украины. Он призвал начать мирные переговоры, пока еще не поздно.Накануне Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Глава государства добавил, что Россия рассмотрит возможность поставок своего оружия в те регионы, где удары можно наносить по чувствительным объектам государств, дающих ракеты Киеву.В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по России. В частности, на прошлой неделе США одобрили применение Украиной передаваемого им вооружения против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области. При этом Вашингтон оставил в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.
https://ria.ru/20240605/konflikt-1950595916.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, сша
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, США
"Это серьезно": в США испугались жесткого ответа Путина на угрозы Запада

Офицер Дэвис назвал серьезным ответ Путина на поставки дальнобойного оружия ВСУ

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств.
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств.
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделал грозное предупреждение Западу о последствиях поставок Украине дальнобойного оружия, написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети Х.
"Это серьезно. Мы продолжаем подвергаться растущим рискам, связанным с ответными мерами России, в обмен на отсутствие потенциального успеха", — отметил он.
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Вчера, 11:05
Дэвис подчеркнул, что Западу пора менять политику в отношении Украины. Он призвал начать мирные переговоры, пока еще не поздно.
Накануне Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Глава государства добавил, что Россия рассмотрит возможность поставок своего оружия в те регионы, где удары можно наносить по чувствительным объектам государств, дающих ракеты Киеву.
В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по России. В частности, на прошлой неделе США одобрили применение Украиной передаваемого им вооружения против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области. При этом Вашингтон оставил в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.
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