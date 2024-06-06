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Вопрос создания нового федерального округа давно назрел, заявил Балицкий
Вопрос создания нового федерального округа давно назрел, заявил Балицкий - РИА Новости, 06.06.2024
Вопрос создания нового федерального округа давно назрел, заявил Балицкий
Необходимость создания нового федерального округа, в состав которого войдут четыре новых региона и Крым, назрела, это улучшит взаимодействие с федеральным... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:49
2024-06-06T16:49
2024-06-06T17:28
пмэф-2024
запорожская область
евгений балицкий
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Необходимость создания нового федерального округа, в состав которого войдут четыре новых региона и Крым, назрела, это улучшит взаимодействие с федеральным центром, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."Могу сказать, что этот вопрос для меня, как руководителя Запорожской области, очень назрел", - сказал Балицкий.По его словам, создание нового федерального округа позволит усилить коммуникацию между новыми регионами и федеральным центром."Когда президент примет это решение - я не знаю. Это сугубо его прерогатива, это не Госдума и не Совет Федерации, это решение президента. Когда он примет это решение - тогда будет создан федеральный округ, и будет создана должность (полпреда - ред.). Я думаю, это должно быть в ближайшее время", - подчеркнул Балицкий.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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запорожская область, евгений балицкий, россия
ПМЭФ-2024, Запорожская область, Евгений Балицкий, Россия
Вопрос создания нового федерального округа давно назрел, заявил Балицкий
Балицкий: необходимость создания нового федерального округа назрела давно
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Необходимость создания нового федерального округа, в состав которого войдут четыре новых региона и Крым, назрела, это улучшит взаимодействие с федеральным центром, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Могу сказать, что этот вопрос для меня, как руководителя Запорожской области, очень назрел", - сказал Балицкий.
По его словам, создание нового федерального округа позволит усилить коммуникацию между новыми регионами и федеральным центром.
"Когда президент примет это решение - я не знаю. Это сугубо его прерогатива, это не Госдума
и не Совет Федерации
, это решение президента. Когда он примет это решение - тогда будет создан федеральный округ, и будет создана должность (полпреда - ред.). Я думаю, это должно быть в ближайшее время", - подчеркнул Балицкий.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.