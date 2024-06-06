https://ria.ru/20240606/okrug-1951079682.html

Вопрос создания нового федерального округа давно назрел, заявил Балицкий

Вопрос создания нового федерального округа давно назрел, заявил Балицкий - РИА Новости, 06.06.2024

Вопрос создания нового федерального округа давно назрел, заявил Балицкий

Необходимость создания нового федерального округа, в состав которого войдут четыре новых региона и Крым, назрела, это улучшит взаимодействие с федеральным... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:49

2024-06-06T16:49

2024-06-06T17:28

пмэф-2024

запорожская область

евгений балицкий

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Необходимость создания нового федерального округа, в состав которого войдут четыре новых региона и Крым, назрела, это улучшит взаимодействие с федеральным центром, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."Могу сказать, что этот вопрос для меня, как руководителя Запорожской области, очень назрел", - сказал Балицкий.По его словам, создание нового федерального округа позволит усилить коммуникацию между новыми регионами и федеральным центром."Когда президент примет это решение - я не знаю. Это сугубо его прерогатива, это не Госдума и не Совет Федерации, это решение президента. Когда он примет это решение - тогда будет создан федеральный округ, и будет создана должность (полпреда - ред.). Я думаю, это должно быть в ближайшее время", - подчеркнул Балицкий.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

запорожская область

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

запорожская область, евгений балицкий, россия