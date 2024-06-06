https://ria.ru/20240606/nikopol-1950903626.html

Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Никополе

Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Никополе - РИА Новости, 06.06.2024

Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Никополе

Удар по месту расположения ВСУ нанесен в городе Никополь Днепропетровской области на Украине, трое погибли, пятеро ранены, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T10:18

2024-06-06T10:18

2024-06-06T10:21

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg

ДОНЕЦК, 6 июн – РИА Новости. Удар по месту расположения ВСУ нанесен в городе Никополь Днепропетровской области на Украине, трое погибли, пятеро ранены, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В город Никополь прилетело несколько раз. На окраине города прилетело в частный дом, в который заселились ВСУ без ведома выехавших в Европу владельцев. Пятерых "поселенцев" вывезли на "скорой", еще трое уехали в черных пакетах", - сказал Лебедев.

https://ria.ru/20240606/tramp-1950878971.html

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

днепропетровская область, вооруженные силы украины, безопасность