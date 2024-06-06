https://ria.ru/20240606/nikopol-1950903626.html
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Никополе
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Никополе - РИА Новости, 06.06.2024
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Никополе
Удар по месту расположения ВСУ нанесен в городе Никополь Днепропетровской области на Украине, трое погибли, пятеро ранены, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:18
2024-06-06T10:18
2024-06-06T10:21
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 6 июн – РИА Новости. Удар по месту расположения ВСУ нанесен в городе Никополь Днепропетровской области на Украине, трое погибли, пятеро ранены, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В город Никополь прилетело несколько раз. На окраине города прилетело в частный дом, в который заселились ВСУ без ведома выехавших в Европу владельцев. Пятерых "поселенцев" вывезли на "скорой", еще трое уехали в черных пакетах", - сказал Лебедев.
https://ria.ru/20240606/tramp-1950878971.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Никополе
Подполье: ВС России нанесли удар по расположению ВСУ в Никополе, есть погибшие