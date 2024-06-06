https://ria.ru/20240606/nikitin-1951107443.html

Новгородскую область посетят минимум два миллиона туристов в 2024 году

Новгородскую область посетят минимум два миллиона туристов в 2024 году - РИА Новости, 06.06.2024

Новгородскую область посетят минимум два миллиона туристов в 2024 году

Рассчитываем, что Новгородскую область посетят минимум около двух миллионов туристов, как это было в 2023 году, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T17:58

2024-06-06T17:58

2024-06-06T17:58

пмэф-2024

новгородская область

андрей никитин (политик)

туристы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Рассчитываем, что Новгородскую область посетят минимум около двух миллионов туристов, как это было в 2023 году, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Андрей Никитин. "По данным большой аналитики, в прошлом году Новгородскую область посетили около двух миллионов туристов. Рост к 2019 году – 63%. Средняя продолжительность пребывания увеличилась с двух до четырех дней. Важно не только количество, а как они приезжают, как тратят деньги. В 2024 году рассчитываем, что как минимум на этом уровне останемся или подрастем на 7-8 процентов", - рассказал Никитин. Он уточнил, что туризм не стал драйвером экономики, потому что не приносит больших налогов. Это связано с тем, что занятые в этой отрасли работают на упрощенке и самозанятости. Однако в небольших новгородских городах благодаря туризму жители имеют работу и получают доходы, что уже хорошо. "Мы не ждем от туризма, что он заменит производство удобрений. Но эффект повышения качества жизни хороший и это важно", - добавил губернатор. Что касается эффекта от ПМЭФ, то, по словам Никитина, регион уже подписал инвестиционных соглашений на сумму почти 10 миллиардов рублей. Прирост составляет порядка 25% по сравнению с 2023 годом. Кроме того, по итогам форума появились несколько новых потенциальных инвесторов. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240215/velikiy_novgorod-1927523920.html

https://ria.ru/20240320/turpotok-1934478965.html

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новгородская область, андрей никитин (политик), туристы