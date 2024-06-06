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Мишустин запросил предложения по популяризации науки среди молодежи - РИА Новости, 06.06.2024
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12:15 06.06.2024 (обновлено: 12:31 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/nauka-1950949697.html
Мишустин запросил предложения по популяризации науки среди молодежи
Мишустин запросил предложения по популяризации науки среди молодежи - РИА Новости, 06.06.2024
Мишустин запросил предложения по популяризации науки среди молодежи
Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил гендиректора Российского научного фонда Владимира Беспалова подумать о том, как популяризировать науку среди... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:15
2024-06-06T12:31
общество
россия
михаил мишустин
российский научный фонд
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил гендиректора Российского научного фонда Владимира Беспалова подумать о том, как популяризировать науку среди школьников и молодежи. "Очень важно, чтобы люди, а особенно наши дети и молодежь, больше знали о достижениях отечественной науки", - сказал Мишустин. Глава правительства отметил, что популяризация науки способствует привлечению молодежи к исследовательской деятельности. "Может быть, надо подумать, каким образом с министерством просвещения поработать, с коллегами. Должно быть интересно. Мне кажется, нам надо вместе с Российским научным фондом подумать, как это сделать... Обещайте мне подумать о том, что может Российский научный фонд сделать для популяризации науки, научных достижений среди школьников и молодежи", - сказал Мишустин. -0-
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общество, россия, михаил мишустин, российский научный фонд, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Российский научный фонд, Социальный навигатор, СН_Образование
Мишустин запросил предложения по популяризации науки среди молодежи

Премьер Мишустин попросил Беспалова подумать о том, как популяризировать науку

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил гендиректора Российского научного фонда Владимира Беспалова подумать о том, как популяризировать науку среди школьников и молодежи.
«
"Очень важно, чтобы люди, а особенно наши дети и молодежь, больше знали о достижениях отечественной науки", - сказал Мишустин.
Глава правительства отметил, что популяризация науки способствует привлечению молодежи к исследовательской деятельности.
"Может быть, надо подумать, каким образом с министерством просвещения поработать, с коллегами. Должно быть интересно. Мне кажется, нам надо вместе с Российским научным фондом подумать, как это сделать... Обещайте мне подумать о том, что может Российский научный фонд сделать для популяризации науки, научных достижений среди школьников и молодежи", - сказал Мишустин. -0-
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