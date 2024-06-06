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Для ЕС опасно развивать собственную оборону, заявил Столтенберг - РИА Новости, 06.06.2024
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15:10 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/nato-1951026956.html
Для ЕС опасно развивать собственную оборону, заявил Столтенберг
Для ЕС опасно развивать собственную оборону, заявил Столтенберг - РИА Новости, 06.06.2024
Для ЕС опасно развивать собственную оборону, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для ЕС очень опасно развивать собственную оборону вне рамок альянса, поскольку Европа не может защитить себя без... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:10
2024-06-06T15:10
европа
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канада
йенс столтенберг
евросоюз
нато
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БРЮССЕЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для ЕС очень опасно развивать собственную оборону вне рамок альянса, поскольку Европа не может защитить себя без участия США. "Я поддерживаю развитие странами ЕС собственной обороны, если это не подрывает трансатлантические связи. Все, что идет в рамках дублирования функций НАТО, ослабит оборону Европы, поскольку сейчас оборону Европы обеспечивают не только страны ЕС, но и партнеры за пределами Европы, включая США, Канаду, Великобританию и других", - сказал он, выступая на форуме в Финляндии. Столтенберг также выступил против строительства параллельных НАТО военных командных структур внутри ЕС, так как это может "ослабить альянс".
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европа, сша, канада, йенс столтенберг, евросоюз, нато
Европа, США, Канада, Йенс Столтенберг, Евросоюз, НАТО
Для ЕС опасно развивать собственную оборону, заявил Столтенберг

Столтенберг: для ЕС опасно развивать собственную оборону вне рамок НАТО

© Flickr / EU Naval Force Media and Public Information Office Флаги Евросоюза и НАТО
Флаги Евросоюза и НАТО - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Flickr / EU Naval Force Media and Public Information Office
Флаги Евросоюза и НАТО. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для ЕС очень опасно развивать собственную оборону вне рамок альянса, поскольку Европа не может защитить себя без участия США.
"Я поддерживаю развитие странами ЕС собственной обороны, если это не подрывает трансатлантические связи. Все, что идет в рамках дублирования функций НАТО, ослабит оборону Европы, поскольку сейчас оборону Европы обеспечивают не только страны ЕС, но и партнеры за пределами Европы, включая США, Канаду, Великобританию и других", - сказал он, выступая на форуме в Финляндии.
Столтенберг также выступил против строительства параллельных НАТО военных командных структур внутри ЕС, так как это может "ослабить альянс".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Столтенберг выступил против создания единой европейской армии
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ЕвропаСШАКанадаЙенс СтолтенбергЕвросоюзНАТО
 
 
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