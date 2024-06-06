https://ria.ru/20240606/nato-1951026956.html

Для ЕС опасно развивать собственную оборону, заявил Столтенберг

Для ЕС опасно развивать собственную оборону, заявил Столтенберг - РИА Новости, 06.06.2024

Для ЕС опасно развивать собственную оборону, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для ЕС очень опасно развивать собственную оборону вне рамок альянса, поскольку Европа не может защитить себя без... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T15:10

2024-06-06T15:10

2024-06-06T15:10

европа

сша

канада

йенс столтенберг

евросоюз

нато

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БРЮССЕЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для ЕС очень опасно развивать собственную оборону вне рамок альянса, поскольку Европа не может защитить себя без участия США. "Я поддерживаю развитие странами ЕС собственной обороны, если это не подрывает трансатлантические связи. Все, что идет в рамках дублирования функций НАТО, ослабит оборону Европы, поскольку сейчас оборону Европы обеспечивают не только страны ЕС, но и партнеры за пределами Европы, включая США, Канаду, Великобританию и других", - сказал он, выступая на форуме в Финляндии. Столтенберг также выступил против строительства параллельных НАТО военных командных структур внутри ЕС, так как это может "ослабить альянс".

https://ria.ru/20240525/nato-1948280101.html

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европа, сша, канада, йенс столтенберг, евросоюз, нато