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Генсек НАТО не смог назвать сроки возобновления диалога с Россией
Генсек НАТО не смог назвать сроки возобновления диалога с Россией - РИА Новости, 06.06.2024
Генсек НАТО не смог назвать сроки возобновления диалога с Россией
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не может прогнозировать, когда альянс возобновит "содержательный диалог" с Россией. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:52
2024-06-06T14:52
2024-06-06T14:52
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БРЮССЕЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не может прогнозировать, когда альянс возобновит "содержательный диалог" с Россией. "Я сейчас не могу прогнозировать сроки возобновления содержательного диалога с Россией", - сказал он. При этом генсек НАТО добавил, что ранее "альянс придерживался двойственного подхода, комбинируя сдерживание с содержательным диалогом".
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в мире, россия, йенс столтенберг, нато
В мире, Россия, Йенс Столтенберг, НАТО
Генсек НАТО не смог назвать сроки возобновления диалога с Россией
Столтенберг не знает, когда НАТО возобновит содержательный диалог с Россией