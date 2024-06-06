https://ria.ru/20240606/nato-1951016770.html

Генсек НАТО не смог назвать сроки возобновления диалога с Россией

Генсек НАТО не смог назвать сроки возобновления диалога с Россией - РИА Новости, 06.06.2024

Генсек НАТО не смог назвать сроки возобновления диалога с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не может прогнозировать, когда альянс возобновит "содержательный диалог" с Россией. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T14:52

2024-06-06T14:52

2024-06-06T14:52

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россия

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не может прогнозировать, когда альянс возобновит "содержательный диалог" с Россией. "Я сейчас не могу прогнозировать сроки возобновления содержательного диалога с Россией", - сказал он. При этом генсек НАТО добавил, что ранее "альянс придерживался двойственного подхода, комбинируя сдерживание с содержательным диалогом".

https://ria.ru/20240606/nato-1950935310.html

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в мире, россия, йенс столтенберг, нато