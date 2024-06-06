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НАТО не видит военной угрозы со стороны России, заявил Столтенберг - РИА Новости, 06.06.2024
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11:44 06.06.2024 (обновлено: 11:57 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/nato-1950935310.html
НАТО не видит военной угрозы со стороны России, заявил Столтенберг
НАТО не видит военной угрозы со стороны России, заявил Столтенберг - РИА Новости, 06.06.2024
НАТО не видит военной угрозы со стороны России, заявил Столтенберг
НАТО по-прежнему не видит непосредственной военной угрозы своим членам со стороны России, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:44
2024-06-06T11:57
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борис писториус
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БРЮССЕЛЬ, 6 июн – РИА Новости. НАТО по-прежнему не видит непосредственной военной угрозы своим членам со стороны России, заявил генсек организации Йенс Столтенберг."Мы не наблюдаем каких-либо непосредственных угроз (со стороны России – ред.) в отношении какого-либо члена альянса", - сказал он на пресс-конференции в Финляндии, которая транслировалась на сайте альянса.По его словам, сейчас Россия "слишком занята украинским конфликтом", куда были стянуты силы, в том числе от границ со странами НАТО на севере."После окончания боевых действий Россия может восстановить свои силы, но это не означает, что мы наблюдаем непосредственную угрозу для стран-союзниц", - добавил генсек. Причиной этого он считает "силу альянса"."НАТО – самый сильный военный альянс в мире", - пояснил свою позицию Столтенберг. Он также подчеркнул, что идея НАТО заключается именно в недопущении конфликта. "Сама идея, что существует некий обратный отсчет до следующей войны, является неверной", - подчеркнул он.Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что стране необходимо готовиться к войне с Россией к 2029 году.
https://ria.ru/20240606/ukraina-1950727921.html
https://ria.ru/20240602/nato-1949708317.html
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россия, нато, финляндия, германия, борис писториус, йенс столтенберг
Россия, НАТО, Финляндия, Германия, Борис Писториус, Йенс Столтенберг
НАТО не видит военной угрозы со стороны России, заявил Столтенберг

Столтенберг: НАТО не видит непосредственной военной угрозы со стороны России

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 июн – РИА Новости. НАТО по-прежнему не видит непосредственной военной угрозы своим членам со стороны России, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
"Мы не наблюдаем каких-либо непосредственных угроз (со стороны России – ред.) в отношении какого-либо члена альянса", - сказал он на пресс-конференции в Финляндии, которая транслировалась на сайте альянса.
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По его словам, сейчас Россия "слишком занята украинским конфликтом", куда были стянуты силы, в том числе от границ со странами НАТО на севере.
"После окончания боевых действий Россия может восстановить свои силы, но это не означает, что мы наблюдаем непосредственную угрозу для стран-союзниц", - добавил генсек. Причиной этого он считает "силу альянса".
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"НАТО – самый сильный военный альянс в мире", - пояснил свою позицию Столтенберг. Он также подчеркнул, что идея НАТО заключается именно в недопущении конфликта. "Сама идея, что существует некий обратный отсчет до следующей войны, является неверной", - подчеркнул он.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что стране необходимо готовиться к войне с Россией к 2029 году.
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РоссияНАТОФинляндияГерманияБорис ПисториусЙенс Столтенберг
 
 
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