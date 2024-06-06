https://ria.ru/20240606/nato-1950935310.html

НАТО не видит военной угрозы со стороны России, заявил Столтенберг

НАТО не видит военной угрозы со стороны России, заявил Столтенберг - РИА Новости, 06.06.2024

НАТО не видит военной угрозы со стороны России, заявил Столтенберг

НАТО по-прежнему не видит непосредственной военной угрозы своим членам со стороны России, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T11:44

2024-06-06T11:44

2024-06-06T11:57

россия

нато

финляндия

германия

борис писториус

йенс столтенберг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_119:160:2953:1754_1920x0_80_0_0_f7b62bfdd91af9710ad152a1d5597d26.jpg

БРЮССЕЛЬ, 6 июн – РИА Новости. НАТО по-прежнему не видит непосредственной военной угрозы своим членам со стороны России, заявил генсек организации Йенс Столтенберг."Мы не наблюдаем каких-либо непосредственных угроз (со стороны России – ред.) в отношении какого-либо члена альянса", - сказал он на пресс-конференции в Финляндии, которая транслировалась на сайте альянса.По его словам, сейчас Россия "слишком занята украинским конфликтом", куда были стянуты силы, в том числе от границ со странами НАТО на севере."После окончания боевых действий Россия может восстановить свои силы, но это не означает, что мы наблюдаем непосредственную угрозу для стран-союзниц", - добавил генсек. Причиной этого он считает "силу альянса"."НАТО – самый сильный военный альянс в мире", - пояснил свою позицию Столтенберг. Он также подчеркнул, что идея НАТО заключается именно в недопущении конфликта. "Сама идея, что существует некий обратный отсчет до следующей войны, является неверной", - подчеркнул он.Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что стране необходимо готовиться к войне с Россией к 2029 году.

https://ria.ru/20240606/ukraina-1950727921.html

https://ria.ru/20240602/nato-1949708317.html

https://ria.ru/20240603/avianosets-1950040490.html

россия

финляндия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, нато, финляндия, германия, борис писториус, йенс столтенберг