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Генсек НАТО заявил об отсутствии планов направить военных на Украину - РИА Новости, 06.06.2024
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11:31 06.06.2024 (обновлено: 12:32 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/nato-1950931588.html
Генсек НАТО заявил об отсутствии планов направить военных на Украину
Генсек НАТО заявил об отсутствии планов направить военных на Украину - РИА Новости, 06.06.2024
Генсек НАТО заявил об отсутствии планов направить военных на Украину
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя вопрос о возможности отправки Францией военных инструкторов на Украину, заявил, что у альянса нет планов по размещению РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:31
2024-06-06T12:32
в мире
украина
нато
франция
киев
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя вопрос о возможности отправки Францией военных инструкторов на Украину, заявил, что у альянса нет планов по размещению военных на украинской территории, однако члены альянса имеют право оказывать Киеву "разностороннюю поддержку"."Украина в соответствии с международным правом имеет право на самооборону. Мы имеем право оказывать Украине поддержку. Союзники оказывают помощь Украине разными способами. У НАТО нет планов на размещение сил на Украине", - сказал он на пресс-конференции в Финляндии, которая транслировалась на сайте НАТО.По словам Столтенберга, НАТО работает над тем, чтобы обеспечить стабильную, долгосрочную поддержку Украине и необходимое долгосрочное финансирование.
https://ria.ru/20240606/otvet-1950882471.html
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в мире, украина, нато, франция, киев, йенс столтенберг
В мире, Украина, НАТО, Франция, Киев, Йенс Столтенберг
Генсек НАТО заявил об отсутствии планов направить военных на Украину

Столтенберг: у НАТО нет планов направления военных на территорию Украины

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя вопрос о возможности отправки Францией военных инструкторов на Украину, заявил, что у альянса нет планов по размещению военных на украинской территории, однако члены альянса имеют право оказывать Киеву "разностороннюю поддержку".
«
"Украина в соответствии с международным правом имеет право на самооборону. Мы имеем право оказывать Украине поддержку. Союзники оказывают помощь Украине разными способами. У НАТО нет планов на размещение сил на Украине", - сказал он на пресс-конференции в Финляндии, которая транслировалась на сайте НАТО.
По словам Столтенберга, НАТО работает над тем, чтобы обеспечить стабильную, долгосрочную поддержку Украине и необходимое долгосрочное финансирование.
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