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НАТО отрабатывает вторжение в страны ОДКБ, заявил Шойгу
НАТО отрабатывает вторжение в страны ОДКБ, заявил Шойгу - РИА Новости, 06.06.2024
НАТО отрабатывает вторжение в страны ОДКБ, заявил Шойгу
НАТО отрабатывает вторжение в страны ОДКБ, растет число провокаций в воздухе, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на заседании комитета секретарей советов... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:08
2024-06-06T10:08
2024-06-06T10:08
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АЛМА-АТА, 6 июн - РИА Новости. НАТО отрабатывает вторжение в страны ОДКБ, растет число провокаций в воздухе, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на заседании комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. По его словам, непосредственной угрозой для стран ОДКБ "является продолжающаяся экспансия НАТО". "На северных и западных рубежах зоны коллективной безопасности наращивается военное присутствие альянса, размещаются новые системы вооружений. Растет число провокаций в воздушном пространстве, проводятся многочисленные военные учения, на которых отрабатывается, в том числе вторжение на территорию стран ОДКБ", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20240605/uilkerson-1950714675.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей шойгу, одкб, нато, в мире
Россия, Сергей Шойгу, ОДКБ, НАТО, В мире
НАТО отрабатывает вторжение в страны ОДКБ, заявил Шойгу
Шойгу: НАТО отрабатывает вторжение в страны ОДКБ, растет число провокаций