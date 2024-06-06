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НАТО отрабатывает вторжение в страны ОДКБ, заявил Шойгу - РИА Новости, 06.06.2024
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10:08 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/nato-1950900121.html
НАТО отрабатывает вторжение в страны ОДКБ, заявил Шойгу
НАТО отрабатывает вторжение в страны ОДКБ, заявил Шойгу - РИА Новости, 06.06.2024
НАТО отрабатывает вторжение в страны ОДКБ, заявил Шойгу
НАТО отрабатывает вторжение в страны ОДКБ, растет число провокаций в воздухе, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на заседании комитета секретарей советов... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:08
2024-06-06T10:08
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АЛМА-АТА, 6 июн - РИА Новости. НАТО отрабатывает вторжение в страны ОДКБ, растет число провокаций в воздухе, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на заседании комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. По его словам, непосредственной угрозой для стран ОДКБ "является продолжающаяся экспансия НАТО". "На северных и западных рубежах зоны коллективной безопасности наращивается военное присутствие альянса, размещаются новые системы вооружений. Растет число провокаций в воздушном пространстве, проводятся многочисленные военные учения, на которых отрабатывается, в том числе вторжение на территорию стран ОДКБ", - сказал Шойгу.
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россия, сергей шойгу, одкб, нато, в мире
Россия, Сергей Шойгу, ОДКБ, НАТО, В мире
НАТО отрабатывает вторжение в страны ОДКБ, заявил Шойгу

Шойгу: НАТО отрабатывает вторжение в страны ОДКБ, растет число провокаций

© AP Photo / Armando BabaniВоенные вертолеты на авиабазе НАТО
Военные вертолеты на авиабазе НАТО - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Armando Babani
Военные вертолеты на авиабазе НАТО. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 6 июн - РИА Новости. НАТО отрабатывает вторжение в страны ОДКБ, растет число провокаций в воздухе, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на заседании комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.
По его словам, непосредственной угрозой для стран ОДКБ "является продолжающаяся экспансия НАТО".
"На северных и западных рубежах зоны коллективной безопасности наращивается военное присутствие альянса, размещаются новые системы вооружений. Растет число провокаций в воздушном пространстве, проводятся многочисленные военные учения, на которых отрабатывается, в том числе вторжение на территорию стран ОДКБ", - сказал Шойгу.
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