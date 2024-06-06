https://ria.ru/20240606/nato-1950900121.html

НАТО отрабатывает вторжение в страны ОДКБ, заявил Шойгу

НАТО отрабатывает вторжение в страны ОДКБ, заявил Шойгу - РИА Новости, 06.06.2024

НАТО отрабатывает вторжение в страны ОДКБ, заявил Шойгу

НАТО отрабатывает вторжение в страны ОДКБ, растет число провокаций в воздухе, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на заседании комитета секретарей советов... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T10:08

2024-06-06T10:08

2024-06-06T10:08

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АЛМА-АТА, 6 июн - РИА Новости. НАТО отрабатывает вторжение в страны ОДКБ, растет число провокаций в воздухе, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на заседании комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. По его словам, непосредственной угрозой для стран ОДКБ "является продолжающаяся экспансия НАТО". "На северных и западных рубежах зоны коллективной безопасности наращивается военное присутствие альянса, размещаются новые системы вооружений. Растет число провокаций в воздушном пространстве, проводятся многочисленные военные учения, на которых отрабатывается, в том числе вторжение на территорию стран ОДКБ", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20240605/uilkerson-1950714675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сергей шойгу, одкб, нато, в мире