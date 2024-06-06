Рейтинг@Mail.ru
Проект строительства моста Сахалин — материк находится на этапе обоснования - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
12:57 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/most-1950967562.html
Проект строительства моста Сахалин — материк находится на этапе обоснования
Проект строительства моста Сахалин — материк находится на этапе обоснования - РИА Новости, 06.06.2024
Проект строительства моста Сахалин — материк находится на этапе обоснования
Проект строительства мостового перехода Сахалин – материк в настоящее время находится на этапе экономического обоснования, об этом губернатор Валерий Лимаренко... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:57
2024-06-06T12:57
пмэф-2024
сахалин
россия
сахалинская область
валерий лимаренко
владимир путин
олег белозеров
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950967067_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_15b24716bd1cfe6ac1151331ef1fcac7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Проект строительства мостового перехода Сахалин – материк в настоящее время находится на этапе экономического обоснования, об этом губернатор Валерий Лимаренко рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ. "Параметры финансирования проекта не определены. Мы предложили правительству Российской Федерации при формировании национального проекта "Эффективная транспортная система" предусмотреть выделение финансирования "РЖД" на разработку обоснования инвестиций с дальнейшей подготовкой проектно-сметной документации", - отметил глава региона. Губернатор напомнил, что ранее президент России Владимир Путин поручил властям региона проработать с правительством РФ вопрос строительства мостового перехода между Сахалином и материком. "В начале мая мы обсуждали эту тему с главой ОАО "Российские железные дороги" Олегом Белозеровым. Ранее компания уже проводила работу по подготовке основных проектных решений. Сейчас перспективная грузовая база, планируемая к отправке на Сахалин, составляет около 46 миллионов тонн в год. Это с учетом частичного перенаправления грузов Восточного полигона ОАО "РЖД", экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, импортных и транзитных перевозок", - рассказал Лимаренко. По его словам, строительство моста и запуск движения по нему придаст новый импульс освоению отдаленных территорий, а также положительно скажется на социально-экономическом развитии не только Сахалинской области, но и других регионов Дальневосточного федерального округа и всей страны в целом. "Отмечу, что сегодня пропускная способность Восточного полигона и портов Приморского края ограничивает экспорт российского угля, добытого на материке. Мост на Сахалин позволит отправлять топливо внешним потребителям через островные порты. А это новый стимул для экономики добывающих регионов и дополнительный грузооборот на нашем направлении", - резюмировал глава региона. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240403/sakhalin-1937656193.html
https://ria.ru/20240403/most-1937692925.html
сахалин
россия
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950967067_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_702e6ca28de8edd51bc31320b2cea6a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сахалин, россия, сахалинская область, валерий лимаренко, владимир путин, олег белозеров, ржд, пмэф
ПМЭФ-2024, Сахалин, Россия, Сахалинская область, Валерий Лимаренко, Владимир Путин, Олег Белозеров, РЖД, ПМЭФ

Проект строительства моста Сахалин — материк находится на этапе обоснования

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Сахалинской областиГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Сахалинской области
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Проект строительства мостового перехода Сахалин – материк в настоящее время находится на этапе экономического обоснования, об этом губернатор Валерий Лимаренко рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
"Параметры финансирования проекта не определены. Мы предложили правительству Российской Федерации при формировании национального проекта "Эффективная транспортная система" предусмотреть выделение финансирования "РЖД" на разработку обоснования инвестиций с дальнейшей подготовкой проектно-сметной документации", - отметил глава региона.
Отдыхающие на пляже в селе Охотское на Сахалине - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Путин заявил о необходимости построить мост на Сахалин
3 апреля, 17:07
Губернатор напомнил, что ранее президент России Владимир Путин поручил властям региона проработать с правительством РФ вопрос строительства мостового перехода между Сахалином и материком.
"В начале мая мы обсуждали эту тему с главой ОАО "Российские железные дороги" Олегом Белозеровым. Ранее компания уже проводила работу по подготовке основных проектных решений. Сейчас перспективная грузовая база, планируемая к отправке на Сахалин, составляет около 46 миллионов тонн в год. Это с учетом частичного перенаправления грузов Восточного полигона ОАО "РЖД", экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, импортных и транзитных перевозок", - рассказал Лимаренко.
По его словам, строительство моста и запуск движения по нему придаст новый импульс освоению отдаленных территорий, а также положительно скажется на социально-экономическом развитии не только Сахалинской области, но и других регионов Дальневосточного федерального округа и всей страны в целом.
"Отмечу, что сегодня пропускная способность Восточного полигона и портов Приморского края ограничивает экспорт российского угля, добытого на материке. Мост на Сахалин позволит отправлять топливо внешним потребителям через островные порты. А это новый стимул для экономики добывающих регионов и дополнительный грузооборот на нашем направлении", - резюмировал глава региона.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Лимаренко оценил cтоимость строительства моста на Сахалин
3 апреля, 19:34
 
ПМЭФ-2024СахалинРоссияСахалинская областьВалерий ЛимаренкоВладимир ПутинОлег БелозеровРЖДПМЭФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала