Проект строительства моста Сахалин — материк находится на этапе обоснования
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Сахалинской областиГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Сахалинской области
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Проект строительства мостового перехода Сахалин – материк в настоящее время находится на этапе экономического обоснования, об этом губернатор Валерий Лимаренко рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
"Параметры финансирования проекта не определены. Мы предложили правительству Российской Федерации при формировании национального проекта "Эффективная транспортная система" предусмотреть выделение финансирования "РЖД" на разработку обоснования инвестиций с дальнейшей подготовкой проектно-сметной документации", - отметил глава региона.
Путин заявил о необходимости построить мост на Сахалин
3 апреля, 17:07
Губернатор напомнил, что ранее президент России Владимир Путин поручил властям региона проработать с правительством РФ вопрос строительства мостового перехода между Сахалином и материком.
"В начале мая мы обсуждали эту тему с главой ОАО "Российские железные дороги" Олегом Белозеровым. Ранее компания уже проводила работу по подготовке основных проектных решений. Сейчас перспективная грузовая база, планируемая к отправке на Сахалин, составляет около 46 миллионов тонн в год. Это с учетом частичного перенаправления грузов Восточного полигона ОАО "РЖД", экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, импортных и транзитных перевозок", - рассказал Лимаренко.
По его словам, строительство моста и запуск движения по нему придаст новый импульс освоению отдаленных территорий, а также положительно скажется на социально-экономическом развитии не только Сахалинской области, но и других регионов Дальневосточного федерального округа и всей страны в целом.
"Отмечу, что сегодня пропускная способность Восточного полигона и портов Приморского края ограничивает экспорт российского угля, добытого на материке. Мост на Сахалин позволит отправлять топливо внешним потребителям через островные порты. А это новый стимул для экономики добывающих регионов и дополнительный грузооборот на нашем направлении", - резюмировал глава региона.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Лимаренко оценил cтоимость строительства моста на Сахалин
3 апреля, 19:34