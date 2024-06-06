https://ria.ru/20240606/most-1950967562.html

Проект строительства моста Сахалин — материк находится на этапе обоснования

Проект строительства моста Сахалин — материк находится на этапе обоснования - РИА Новости, 06.06.2024

Проект строительства моста Сахалин — материк находится на этапе обоснования

Проект строительства мостового перехода Сахалин – материк в настоящее время находится на этапе экономического обоснования, об этом губернатор Валерий Лимаренко... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T12:57

2024-06-06T12:57

2024-06-06T12:57

пмэф-2024

сахалин

россия

сахалинская область

валерий лимаренко

владимир путин

олег белозеров

ржд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950967067_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_15b24716bd1cfe6ac1151331ef1fcac7.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Проект строительства мостового перехода Сахалин – материк в настоящее время находится на этапе экономического обоснования, об этом губернатор Валерий Лимаренко рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ. "Параметры финансирования проекта не определены. Мы предложили правительству Российской Федерации при формировании национального проекта "Эффективная транспортная система" предусмотреть выделение финансирования "РЖД" на разработку обоснования инвестиций с дальнейшей подготовкой проектно-сметной документации", - отметил глава региона. Губернатор напомнил, что ранее президент России Владимир Путин поручил властям региона проработать с правительством РФ вопрос строительства мостового перехода между Сахалином и материком. "В начале мая мы обсуждали эту тему с главой ОАО "Российские железные дороги" Олегом Белозеровым. Ранее компания уже проводила работу по подготовке основных проектных решений. Сейчас перспективная грузовая база, планируемая к отправке на Сахалин, составляет около 46 миллионов тонн в год. Это с учетом частичного перенаправления грузов Восточного полигона ОАО "РЖД", экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, импортных и транзитных перевозок", - рассказал Лимаренко. По его словам, строительство моста и запуск движения по нему придаст новый импульс освоению отдаленных территорий, а также положительно скажется на социально-экономическом развитии не только Сахалинской области, но и других регионов Дальневосточного федерального округа и всей страны в целом. "Отмечу, что сегодня пропускная способность Восточного полигона и портов Приморского края ограничивает экспорт российского угля, добытого на материке. Мост на Сахалин позволит отправлять топливо внешним потребителям через островные порты. А это новый стимул для экономики добывающих регионов и дополнительный грузооборот на нашем направлении", - резюмировал глава региона. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240403/sakhalin-1937656193.html

https://ria.ru/20240403/most-1937692925.html

сахалин

россия

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сахалин, россия, сахалинская область, валерий лимаренко, владимир путин, олег белозеров, ржд, пмэф