https://ria.ru/20240606/minselkhoz-1951151074.html

Минсельхоз предложил продлить запрет на вывоз риса из России до конца года

Минсельхоз предложил продлить запрет на вывоз риса из России до конца года - РИА Новости, 06.06.2024

Минсельхоз предложил продлить запрет на вывоз риса из России до конца года

Минсельхоз РФ предложил продлить запрет на вывоз риса и рисовой крупы из РФ еще на полгода - до 31 декабря, следует из проекта постановления, опубликованного на РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T19:59

2024-06-06T19:59

2024-06-06T19:59

экономика

россия

байконур (город)

шпицберген

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

евразийская экономическая комиссия

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Минсельхоз РФ предложил продлить запрет на вывоз риса и рисовой крупы из РФ еще на полгода - до 31 декабря, следует из проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Запрет на экспорт риса и рисовой крупы был введен 1 июля 2022 года после аварии на Федоровском гидроузле на Кубани с целью исключить риски дефицита и обеспечить стабильные цены на готовую продукцию для потребителей, и с тех пор неоднократно продлевался, последний раз - до 30 июня 2024 года. "В целях обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации правительство Российской Федерации постановляет: установить с 1 июля по 31 декабря 2024 года включительно временный запрет на вывоз риса... и крупы рисовой... Министерству экономического развития Российской Федерации ‎в установленном порядке уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении временного запрета", - говорится в проекте. Согласно проекту, временный запрет не распространяется на рис, вывозимый в страны ЕАЭС, для гуманитарной помощи иностранным государствам, в рамках международных межправительственных соглашений, в рамках международных транзитных перевозок и на рис, перемещаемый между частями территории Российской Федерации через территории иностранных государств. Также запрет не распространяется на рис, вывозимый с территории РФ в качестве припасов, в целях обеспечения деятельности воинских формирований Российской Федерации, находящихся на территориях иностранных государств, в целях обеспечения деятельности организаций РФ, расположенных в городе Байконуре и на территории комплекса "Байконур", в целях обеспечения деятельности организаций РФ ‎на архипелаге Шпицберген.

https://ria.ru/20240604/minselkhoz--1950518437.html

https://ria.ru/20240527/klubnika-1948697449.html

россия

байконур (город)

шпицберген

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экономика, россия, байконур (город), шпицберген, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), евразийская экономическая комиссия, евразийский экономический союз