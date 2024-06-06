Минсельхоз предложил продлить запрет на вывоз риса из России до конца года
Минсельхоз предложил продлить запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря
© Pixabay / scheng3Рис
© Pixabay / scheng3
Рис. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Минсельхоз РФ предложил продлить запрет на вывоз риса и рисовой крупы из РФ еще на полгода - до 31 декабря, следует из проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Запрет на экспорт риса и рисовой крупы был введен 1 июля 2022 года после аварии на Федоровском гидроузле на Кубани с целью исключить риски дефицита и обеспечить стабильные цены на готовую продукцию для потребителей, и с тех пор неоднократно продлевался, последний раз - до 30 июня 2024 года.
"В целях обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации правительство Российской Федерации постановляет: установить с 1 июля по 31 декабря 2024 года включительно временный запрет на вывоз риса... и крупы рисовой... Министерству экономического развития Российской Федерации в установленном порядке уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении временного запрета", - говорится в проекте.
Согласно проекту, временный запрет не распространяется на рис, вывозимый в страны ЕАЭС, для гуманитарной помощи иностранным государствам, в рамках международных межправительственных соглашений, в рамках международных транзитных перевозок и на рис, перемещаемый между частями территории Российской Федерации через территории иностранных государств.
Также запрет не распространяется на рис, вывозимый с территории РФ в качестве припасов, в целях обеспечения деятельности воинских формирований Российской Федерации, находящихся на территориях иностранных государств, в целях обеспечения деятельности организаций РФ, расположенных в городе Байконуре и на территории комплекса "Байконур", в целях обеспечения деятельности организаций РФ на архипелаге Шпицберген.
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