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Минсельхоз предложил продлить запрет на вывоз риса из России до конца года - РИА Новости, 06.06.2024
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19:59 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/minselkhoz-1951151074.html
Минсельхоз предложил продлить запрет на вывоз риса из России до конца года
Минсельхоз предложил продлить запрет на вывоз риса из России до конца года - РИА Новости, 06.06.2024
Минсельхоз предложил продлить запрет на вывоз риса из России до конца года
Минсельхоз РФ предложил продлить запрет на вывоз риса и рисовой крупы из РФ еще на полгода - до 31 декабря, следует из проекта постановления, опубликованного на РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T19:59
2024-06-06T19:59
экономика
россия
байконур (город)
шпицберген
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
евразийская экономическая комиссия
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Минсельхоз РФ предложил продлить запрет на вывоз риса и рисовой крупы из РФ еще на полгода - до 31 декабря, следует из проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Запрет на экспорт риса и рисовой крупы был введен 1 июля 2022 года после аварии на Федоровском гидроузле на Кубани с целью исключить риски дефицита и обеспечить стабильные цены на готовую продукцию для потребителей, и с тех пор неоднократно продлевался, последний раз - до 30 июня 2024 года. "В целях обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации правительство Российской Федерации постановляет: установить с 1 июля по 31 декабря 2024 года включительно временный запрет на вывоз риса... и крупы рисовой... Министерству экономического развития Российской Федерации ‎в установленном порядке уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении временного запрета", - говорится в проекте. Согласно проекту, временный запрет не распространяется на рис, вывозимый в страны ЕАЭС, для гуманитарной помощи иностранным государствам, в рамках международных межправительственных соглашений, в рамках международных транзитных перевозок и на рис, перемещаемый между частями территории Российской Федерации через территории иностранных государств. Также запрет не распространяется на рис, вывозимый с территории РФ в качестве припасов, в целях обеспечения деятельности воинских формирований Российской Федерации, находящихся на территориях иностранных государств, в целях обеспечения деятельности организаций РФ, расположенных в городе Байконуре и на территории комплекса "Байконур", в целях обеспечения деятельности организаций РФ ‎на архипелаге Шпицберген.
https://ria.ru/20240604/minselkhoz--1950518437.html
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россия
байконур (город)
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экономика, россия, байконур (город), шпицберген, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), евразийская экономическая комиссия, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Байконур (город), Шпицберген, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Евразийская экономическая комиссия, Евразийский экономический союз
Минсельхоз предложил продлить запрет на вывоз риса из России до конца года

Минсельхоз предложил продлить запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря

© Pixabay / scheng3Рис
Рис - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Pixabay / scheng3
Рис. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Минсельхоз РФ предложил продлить запрет на вывоз риса и рисовой крупы из РФ еще на полгода - до 31 декабря, следует из проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Запрет на экспорт риса и рисовой крупы был введен 1 июля 2022 года после аварии на Федоровском гидроузле на Кубани с целью исключить риски дефицита и обеспечить стабильные цены на готовую продукцию для потребителей, и с тех пор неоднократно продлевался, последний раз - до 30 июня 2024 года.
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"В целях обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации правительство Российской Федерации постановляет: установить с 1 июля по 31 декабря 2024 года включительно временный запрет на вывоз риса... и крупы рисовой... Министерству экономического развития Российской Федерации ‎в установленном порядке уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении временного запрета", - говорится в проекте.
Согласно проекту, временный запрет не распространяется на рис, вывозимый в страны ЕАЭС, для гуманитарной помощи иностранным государствам, в рамках международных межправительственных соглашений, в рамках международных транзитных перевозок и на рис, перемещаемый между частями территории Российской Федерации через территории иностранных государств.
Также запрет не распространяется на рис, вывозимый с территории РФ в качестве припасов, в целях обеспечения деятельности воинских формирований Российской Федерации, находящихся на территориях иностранных государств, в целях обеспечения деятельности организаций РФ, расположенных в городе Байконуре и на территории комплекса "Байконур", в целях обеспечения деятельности организаций РФ ‎на архипелаге Шпицберген.
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ЭкономикаРоссияБайконур (город)ШпицбергенМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Евразийская экономическая комиссияЕвразийский экономический союз
 
 
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