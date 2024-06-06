https://ria.ru/20240606/marochko-1950870947.html

Марочко рассказал западной технике с элементами кустарной модернизации

Марочко рассказал западной технике с элементами кустарной модернизации - РИА Новости, 06.06.2024

Марочко рассказал западной технике с элементами кустарной модернизации

Западная бронетехника с элементами кустарной модернизации обнаружена в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T07:34

2024-06-06T07:34

2024-06-06T07:34

специальная военная операция на украине

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сергей лавров

нато

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ЛУГАНСК, 6 мая - РИА Новости. Западная бронетехника с элементами кустарной модернизации обнаружена в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе объективного контроля зоны боевых действий на ЛБС (линия боевого соприкосновения – ред.) в Харьковской области обнаружена американская, английская, немецкая, французская, польская бронетехника и САУ, на которые кустарным способом установлены пассивные и активные элементы защиты", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что такая защита помогает спасти технику от дронов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240606/marochko-1950868473.html

https://ria.ru/20240402/spetsoperatsiya-1937244420.html

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в мире, россия, украина, харьковская область, андрей марочко, сергей лавров, нато