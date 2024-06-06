https://ria.ru/20240606/marochko-1950870947.html
Марочко рассказал западной технике с элементами кустарной модернизации
Марочко рассказал западной технике с элементами кустарной модернизации - РИА Новости, 06.06.2024
Марочко рассказал западной технике с элементами кустарной модернизации
Западная бронетехника с элементами кустарной модернизации обнаружена в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T07:34
2024-06-06T07:34
2024-06-06T07:34
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ЛУГАНСК, 6 мая - РИА Новости. Западная бронетехника с элементами кустарной модернизации обнаружена в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе объективного контроля зоны боевых действий на ЛБС (линия боевого соприкосновения – ред.) в Харьковской области обнаружена американская, английская, немецкая, французская, польская бронетехника и САУ, на которые кустарным способом установлены пассивные и активные элементы защиты", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что такая защита помогает спасти технику от дронов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240606/marochko-1950868473.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Харьковская область, Андрей Марочко, Сергей Лавров, НАТО
Марочко рассказал западной технике с элементами кустарной модернизации
Марочко: в зоне СВО нашли западную технику с элементами кустарной модернизации