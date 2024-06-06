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В ВСУ прибыло большое количество натовских специалистов, заявил Марочко - РИА Новости, 06.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:05 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/marochko-1950868473.html
В ВСУ прибыло большое количество натовских специалистов, заявил Марочко
В ВСУ прибыло большое количество натовских специалистов, заявил Марочко - РИА Новости, 06.06.2024
В ВСУ прибыло большое количество натовских специалистов, заявил Марочко
Большое количество натовских специалистов прибыло в ВСУ и стало на руководящие должности в армии, что свидетельствует об укреплении военного сотрудничества... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T07:05
2024-06-06T07:05
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
андрей марочко
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Большое количество натовских специалистов прибыло в ВСУ и стало на руководящие должности в армии, что свидетельствует об укреплении военного сотрудничества Киева и Запада, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За последнее время в вооруженные силы Украины прибыло большое количество натовских специалистов, которые фактически занимают руководящие должности в армии. На Украине идет расширение взаимодействия со странами НАТО. Военно-политическое руководство Украины проводит мероприятия по укреплению военного сотрудничества и занимается расширением взаимодействия с североатлантическим альянсом и странами ЕС", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что на границе Украины с Польшей, Румынией и Молдавией созданы специальные КПП, где осуществляется переброска вооружения, техники и боеприпасов без "бюрократической волокиты". "Идет активная работа по дипломатической линии, подписываются договоры, которые предоставляют НАТО расширенные полномочия на территории Украины", - уточнил собеседник агентства. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240605/marochko-1950554194.html
https://ria.ru/20240325/ukraina-1935595607.html
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украина, россия, киев, андрей марочко, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Андрей Марочко, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
В ВСУ прибыло большое количество натовских специалистов, заявил Марочко

Марочко: большое количество натовских специалистов прибыло в ВСУ

© AP Photo / Ben BirchallОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Ben Birchall
Обучение украинских военных. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Большое количество натовских специалистов прибыло в ВСУ и стало на руководящие должности в армии, что свидетельствует об укреплении военного сотрудничества Киева и Запада, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"За последнее время в вооруженные силы Украины прибыло большое количество натовских специалистов, которые фактически занимают руководящие должности в армии. На Украине идет расширение взаимодействия со странами НАТО. Военно-политическое руководство Украины проводит мероприятия по укреплению военного сотрудничества и занимается расширением взаимодействия с североатлантическим альянсом и странами ЕС", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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Эксперт отметил, что на границе Украины с Польшей, Румынией и Молдавией созданы специальные КПП, где осуществляется переброска вооружения, техники и боеприпасов без "бюрократической волокиты". "Идет активная работа по дипломатической линии, подписываются договоры, которые предоставляют НАТО расширенные полномочия на территории Украины", - уточнил собеседник агентства.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевАндрей МарочкоСергей ЛавровНАТОВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
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