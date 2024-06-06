В ВСУ прибыло большое количество натовских специалистов, заявил Марочко
Марочко: большое количество натовских специалистов прибыло в ВСУ
© AP Photo / Ben BirchallОбучение украинских военных
© AP Photo / Ben Birchall
Обучение украинских военных. Архивное фото
ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Большое количество натовских специалистов прибыло в ВСУ и стало на руководящие должности в армии, что свидетельствует об укреплении военного сотрудничества Киева и Запада, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"За последнее время в вооруженные силы Украины прибыло большое количество натовских специалистов, которые фактически занимают руководящие должности в армии. На Украине идет расширение взаимодействия со странами НАТО. Военно-политическое руководство Украины проводит мероприятия по укреплению военного сотрудничества и занимается расширением взаимодействия с североатлантическим альянсом и странами ЕС", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Эксперт отметил, что на границе Украины с Польшей, Румынией и Молдавией созданы специальные КПП, где осуществляется переброска вооружения, техники и боеприпасов без "бюрократической волокиты". "Идет активная работа по дипломатической линии, подписываются договоры, которые предоставляют НАТО расширенные полномочия на территории Украины", - уточнил собеседник агентства.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.